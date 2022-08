Ce que Park Eun-bin a fait pour devenir le chef de file de « Woo, un avocat extraordinaire »

Depuis sa première le 29 juin 2022 sur la chaîne ENA (anciennement SkyTV) et 13 juillet sur Netflix, « Woo, un avocat extraordinaire » (« Extraordinary Attorney Woo » en anglais) a conquis le public et est devenue l’une des séries les plus populaires, en effet, elle figure dans le Top 10 des productions de la plateforme de streaming.

La fiction réalisée par Yoo In-shik et avec Park Eun-bin suit Woo Young‑wooun avocat autiste qui fait face à divers défis à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal après avoir commencé à exercer dans un grand cabinet.

Le succès de « Woo, un avocat hors norme« Ce n’est pas seulement dû à l’histoire qu’il présente, c’est aussi la responsabilité de l’actrice derrière le protagoniste, Park Eun-bin, qui, bien qu’au début elle avait des doutes sur le projet, a finalement accepté le défi. « Je ne voulais pas avoir un impact négatif sur la communauté des TSA (troubles du spectre autistique).», a-t-il expliqué à TV Guide.

En fait, le réalisateur Yoo In-shik et l’écrivain Moon Ji-won ont attendu un an pour que Park rejoigne le projet. « Je savais qu’ils étaient un merveilleux réalisateur et un merveilleux scénariste.« , a dit. « J’ai donc pris la décision de faire partie de ce projet. Et je pense que c’est un excellent choix que j’ai fait”.

Park Eun-bin a initialement refusé le rôle principal dans « Woo, Lawyer Extraordinary » (Photo : ENA/Netflix)

QU’A FAIT PARK EUN-BIN POUR DEVENIR WOO YOUNG-WOO ?

Dans l’interview avec le média susmentionné, le protagoniste de « Woo, un avocat hors norme” a déclaré que ses principales préoccupations concernant le fait de jouer à Woo tombaient dans les stéréotypes et les préjugés. « Parce que ce drame et ses thèmes impliquent et concernent beaucoup de monde, j’ai ressenti un grand sens des responsabilités. Je ne voulais offenser ou blesser personne.”.

Comment vous êtes-vous préparé pour le rôle ? « Il pourrait y avoir différentes approches, mais je n’ai pas choisi l’approche consistant à rencontrer des personnes réelles [con autismo] parce que je pensais que ce personnage Woo Young-woo ne devrait exister que dans le drame lui-même. Je ne voulais pas imiter des personnes ou des personnages réels que nous avons vus dans des drames ou des émissions précédents.”.

« Donc, si vous n’utilisiez aucune référence vidéo, quelle approche prudente devriez-vous adopter ? Et je pensais que c’était les livres ou les critères diagnostiques du TSA. Lorsque j’ai étudié les critères de diagnostic du TSA, il y avait des caractéristiques des personnes atteintes de TSA, alors je m’y suis référé. Et sur la base de ces fonctionnalités, j’ai construit plus de fonctionnalités qui fonctionneraient dans le drame.« , a ajouté le protagoniste de »Woo, un avocat hors norme”.

Concernant les caractéristiques qu’il a ajoutées à l’avocat Woo, Parc Eun Bin il a pointé : « Je me suis demandé, est-ce correct de représenter cette personne ? C’est pourquoi je ne voulais pas imiter quelqu’un qui existait déjà. Il ne voulait pas que les gens aient l’impression qu’il agissait comme Woo Young-woo. Je me suis concentré sur ce qu’il ressentait. Bien qu’il y ait beaucoup de détails dans le script, je ne me suis pas contenté de décrire ce qu’il contenait. Mais j’ai pensé à pourquoi il a pris ces décisions et ces actions et comment il se sentait à l’intérieur”.

Il a également avoué que certains détails sont venus naturellement alors qu’il approfondissait son personnage. « Beaucoup d’improvisations n’étaient pas intentionnelles. Je me suis juste immergé dans le personnage et sa façon de marcher ou sa façon de réagir. Ce n’est pas vraiment dans le script, mais ce sont mes propres réactions en pensant à ce que j’ai ressenti. Je ne dirais pas que j’ai pratiqué l’un de ses gestes de marche ou de corps, mais ils sont venus naturellement au fur et à mesure que je me suis immergé dans le personnage.”.