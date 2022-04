Ce que nous savons sur MIUI 13.5 et Android 13 pour les téléphones Xiaomi

Partager

Selon Digital Chat Station, MIUI 13.5 est déjà en cours de développement et aura un nouveau logo et Android 13 devrait atteindre les terminaux de la franchise Xiaomi après Google I/O 2022.

L’activité au sein de Xiaomi est constante et une fois qu’il a déjà présenté sa nouvelle famille de produits phares, le Xiaomi 12 et sa nouvelle gamme de terminaux milieu de gamme, le Redmi Note 11, le géant chinois concentre désormais ses efforts sur le développement de la nouvelle version de sa couche logicielle, MIUI 13.5.

Récemment, la marque chinoise a confirmé quels terminaux Xiaomi, Redmi et POCO recevront la prochaine version d’Android et maintenant le célèbre leaker chinois Digital Chat Station vient de partager sur Weibo de nouveaux détails sur l’arrivée de MIUI 13.5 et Android 13 sur les téléphones Xiaomi.

C’est tout ce que nous savons sur MIUI 13.5 et Android 13 pour les smartphones Xiaomi

Selon Digital Chat Station, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 13.5, basée sur Android 13 il est déjà en développement et devrait commencer à atteindre les premiers appareils d’ici deux mois.

De plus, le célèbre leaker chinois a trouvé, dans le code officiel Xiaomi, le nouveau logo MIUI 13.5, qui est différent du logo MIUI 13. La principale différence entre les deux logos est que le logo MIUI 13.5 est a supprimé la barre de chiffres « 3 » de sorte que ce nombre ressemble plus à un « 5 » et représente donc MIUI 13.5, qui sera une version intermédiaire entre MIUI 13 et MIUI 14.

Comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous laissons sur ces lignes, ce nouveau logo est plus élégant et moderne que le précédent, puisque le chiffre « 1 » a été allongé et le chiffre « 3 » a été restylé pour ressembler à « 3 » et « 5 ». De plus, le nouveau logo MIUI 13.5 a également changé ses couleurs par rapport à celui de MIUI 13, car il avait des tons rose, jaune et orange et le nouveau logo mise sur les couleurs violet et bleuqui rappellent davantage le logo MIUI 11.

Ces 24 téléphones Xiaomi sont sur le point de passer à MIUI 13

En ce qui concerne Android 13, selon cette fuite, la nouvelle version d’Android devrait commencer à atteindre les terminaux haut de gamme de Xiaomi au milieu de l’annéecar Google devrait publier la première version bêta d’Android 13 après Google I/O 2022, bien que le fabricant chinois puisse décider d’attendre sa sortie la version stable d’Android 13, quelque chose qui arrivera à la fin de l’annéepour l’implémenter sur vos appareils.

Rubriques connexes: MIUI

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂