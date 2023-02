Après le fin intrigante de la première partie de la saison 4 de « You »les fans du série netflix co-créé par Sera Gamble attend avec impatience les cinq derniers épisodes pour connaître le sort de Joe Goldberg/Jonathan Moore (Penn Badgley), qui a survécu pour faire face à un autre tueur en série.

Dans les premiers chapitres du nouvel opus du drame psychologique, Joe Goldberg tente de se fondre à Londres et de briser les vieilles habitudes, mais le cadavre de Malcolm Harding (Stephen Hagan), un riche collègue universitaire, dans son appartement change ses plans.

Lorsqu’il commence à évaluer les suspects, il reçoit un message étrange qui est supprimé peu de temps après l’avoir lu. Apparemment, c’est le meurtrier et a l’intention de jouer avec le protagoniste de « toi”. Joe devient l’intimidé et ne sait pas comment gérer ce renversement de rôle.

Joe ne peut pas échapper à son passé dans la première partie de la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE « VOUS » – SAISON 4 PARTIE 2

QUE SE PASSE-T-IL DANS « VOUS » – SAISON 4 PARTIE 2 ?

Dans le cinquième épisode de la quatrième saison de « toi», Jonathan retrouve Kate devant le cadavre de son amie Gemma et tenant un couteau. Elle assure qu’elle n’est pas l’assassin et bien que Joe n’en soit pas tout à fait sûr, il décide de l’aider à déplacer le corps. Les choses se compliquent pour Goldberg lorsque Roald le voit avec le cadavre et le désigne comme le meurtrier.

Après que Jonathan ait été amené devant le reste du groupe, jugé et condamné à mort, Roald le poursuit à travers les bois. Avant de pouvoir lui tirer dessus, il apparaît Rhys Montrose et les assomme. Révélé être le tueur de « Eat The Rich », les enferme et brûle le sous-sol. Heureusement, Joe et Ronald sont secourus par Kate.

Une semaine plus tard, Joe retourne à Londres, décline une invitation de Kate et voit aux nouvelles que Rhys annonce sa candidature à la mairie et promet d’attraper l’homme responsable de la mort de ses amis. Donc, Dans la partie 2 de la quatrième saison de « You », il y aura un affrontement entre ces deux tueurs en série. Qui survivra ? Rhys dévoilera-t-il les secrets de Joe ?

Joe et Rhys vont s’affronter dans la deuxième partie de la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

QUAND « YOU » – SAISON 4 PARTIE 2 PREMIÈRE?

La deuxième partie de la quatrième saison de « You » sera diffusée sur Netflix le jeudi 9 mars 2023exactement un mois après la publication de la première partie de saison.

Par conséquent, pour voir les cinq derniers épisodes de la saison 4, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming populaire.

ACTEURS ET PERSONNAGES « VOUS » – SAISON 4 PARTIE 2

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg/Jonathan Moore

Tati Gabrielle dans le rôle de Marienne Bellamy

Lucas Gage comme Adam

Charlotte Ritchie comme Kate

Tilly Keeper comme Lady Phoebe

Amy Leigh Hickman dans le rôle de Nadia

Ed Speleers comme Rhys

Niccy Lin comme Sophie

Ben Wiggins comme Roald

Ozioma Whenu comme bénédiction

Dario Coates comme Connie

Brad Alexander comme Édouard

Alison Pargeter dans le rôle de Dawn

Adam James comme Elliot