Ce que nous savons de « Qui fuyons-nous, maman ? » – Saison 2

Après le finale tragique et intrigante de la première saison de « Qui fuyons-nous, maman? » (« Biz Kimden Kaçiyorduk Anne ? » dans sa langue d’origine et « Who Were We Running From ? » en anglais), les fans du Série Netflix turque Ils attendent avec impatience un deuxième volet qui poursuivra l’histoire de Bambi.

Le drame à suspense basé sur le roman du même nom de Perihan Mağden suit une mère et sa fille alors qu’elles fuient quelqu’un de mystérieux. Pendant qu’ils fuient, ils vivent dans des hôtels de luxe, ils se méfient de tout le monde, ils s’efforcent de passer inaperçus. Cependant, lorsqu’ils quittent un endroit, ils laissent derrière eux un chahut et même un cadavre.

Après que la mère ait assassiné deux hommes pour protéger Bambi, la police intervient et commence à rechercher les « Hotel Killers ». Maintenant les protagonistes de « Qui fuyons-nous, maman ?« Ils doivent non seulement fuir le grand-père de Bambi mais les autorités, surtout, un officier qui devient obsédé par l’affaire.

Bambi et sa mère lisant leur roman préféré de la série turque « Qui fuyons-nous, maman ? » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 2 DE « QUI FUISSONS-NOUS, MOM? »

Même si Netflix n’a pas encore confirmé une deuxième saison du thriller turc Réalisé par Umut Aral et Gökçen Usta, le dernier chapitre laisse un petit indice qui laisse penser que l’histoire pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, en fonction de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « QUI FUIT-ON, MAMAN » ?

À la fin de la première saison de « Qui fuyons-nous, maman? »Après avoir échappé à grand-père et à la police, la mère et la fille se cachent dans de petits hôtels et envisagent de cambrioler un magasin pour obtenir de l’argent bien nécessaire. La mère termine le braquage, mais est gravement blessée.

Bambi prend soin d’elle, mais avant qu’elle ne puisse récupérer, la police se présente à l’hôtel, ils doivent donc s’échapper ou au moins essayer. Lorsque les agents les rattrapent, la mère dit à sa fille de courir, tandis qu’elle reste derrière pour distraire les agents. Le capitaine tire, la mère est tuée et Bambi disparaît.

Où est Bambi ? Va-t-il suivre les traces de sa mère alors qu’elle s’enfuit ? Le capitaine de police va-t-il poursuivre la jeune femme ? « Qui fuyons-nous, maman ?» se termine comme le roman de 1923 « Bambi, une vie dans les bois » que les protagonistes lisent toujours. Mais la mort de la mère n’est que la moitié de l’histoire, donc la saison 2 pourrait se concentrer sur la vie de Bambi sans sa mère..

La mère et sa fille ont utilisé des perruques pour se cacher dans la série turque « Qui fuyons-nous, maman? » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « QUI FUIT-ON MAMAN ? 2″

Pour l’instant, le casting des nouveaux épisodes de « Qui fuyons-nous, maman ? » n’a pas été confirmé, mais ce sont des acteurs qui pourraient revenir dans la saison 2 :

Eylül Tumbar comme Bambi

Musa Uzunlar comme grand-père de Bambi

Birand Tunca en policier

Alper Cankaya

Hakan Emre Ünal

Méric Rakalar

Emrah Kolukısa

Kubilay Tunçer