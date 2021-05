Ce que nous savons de l’immunité naturelle contre le COVID-19 qui « pourrait durer toute une vie »: une bonne nouvelle, mais en petits caractères

Savon Le Naturel Extra Pur de Marseille Chèvrefeuille 5 x 100g

Savon Le Naturel Chèvrefeuille 5 x 100g est un savon authentique et naturel. Savon Le Naturel est une marque créée au 19ème siècle par une grande maison de Marseille. Élaborés et fabriqués selon la véritable méthode Marseillaise, les savons Le Naturel respectent la tradition et le savoir-faire des maîtres savonniers. Leurs parfums sont élaborés et fabriqués en Provence. Testé dermatologiquement, ce savon à base d'huiles 100% végétales est naturellement glycériné et enrichi au chèvrefeuille. Il nettoie les mains et les laisse délicatement parfumées.