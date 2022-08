Ce que nous savons de la saison 3 de « Only Murders in the Building »

Après la fin intrigante de la deuxième saison de « Only Murders in the Building »qui a révélé l’assassin de Bunny, mais a laissé un autre mystère à résoudre, les fans des séries Star Plus et Hulu créées par Steve Martin et John Hoffman s’interrogent déjà sur les détails du troisième opus.

La nouvelle saison de fiction avec Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez a été confirmé peu de temps après la première du deuxième volet. « Only Murders in the Building est un véritable joyau de la couronne de notre conseil d’administration. Son attrait à travers les générations, l’intersection de l’humour et du cœur, et son approche vraiment originale sont la marque de fabrique et le témoignage du travail de Dan, John, Steve, Marty et Selena.a déclaré Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir continuer à raconter les histoires de Charles, Oliver et Mabel aux téléspectateurs qui nous ont constamment montré qu’ils aspirent à plus de cette histoire.« , il ajouta.

Qu’adviendra-t-il des protagonistes de « Only Murders in the Building » dans la troisième saison ? (Photo : Star Plus)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 3 DE « SEULEMENT DES MEURTRES DANS L’IMMEUBLE »

À la fin de la deuxième saison de « Seuls les meurtres dans le bâtiment″, le trio a démasqué l’assassin de Bunny devant tous les habitants de l’immeuble. Poppy White, qui est en fait Becky Butler, a tué la vieille femme pour obtenir son propre podcast et Le détective Kreps était son complice, puisqu’il était son amant et cherchait une promotion.

Bien qu’elle essaie de le nier, tout indique qu’elle est coupable. Enfin, le détective Williams arrête Becky et Kreps; Charles retourne au travail et obtient un rendez-vous avec la maquilleuse; Mabel rénove son appartement; et Oliver dit la vérité à son fils.

Un an plus tard, Oliver se prépare à ouvrir sa nouvelle pièce, mais l’acteur principal, Ben Glenroy (Paul Rudd), s’effondre sur scène peu de temps après s’être disputé avec Charles. Que lui est-il arrivé? Qui est responsable? Pourquoi Charles l’a-t-il menacé ? Que se passera-t-il dans la troisième saison de « Seuls les meurtres dans le bâtiment” ?

Paul Rudd dans le rôle de Ben Glenroy à la fin de la saison 2 de « Only Murders in the Building » (Photo : Star Plus)

Acteurs et personnages de « Only Murders in the Building 3 »

Pour l’instant, on sait que Paul Rudd pourrait avoir un rôle récurrent dans la troisième saison de « Seuls les meurtres dans le bâtiment”. Dans une interview avec TVLine, le co-créateur de la série John Hoffman a déclaré qu’il espère que l’acteur « n’obtenez pas quelque chose d’énorme qui vous repousse [de nosotros], mais je suis sûr que nous sommes en bonne forme. Nos victimes jouent un grand rôle dans la saison, nous sommes donc ravis qu’il en fasse partie.”.

Steve Martin comme Charles-Haden Savage

Martin Short comme Oliver Putnam

Selena Gomez dans le rôle de Mabel Mora

Cara Delevingne dans le rôle d’Alice Banks

Paul Rudd comme Ben Glenroy