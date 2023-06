Ce que nous savons de la saison 2 de « The Promise »: enregistrements, première, personnages et plus

Yves Saint Laurent - Rouge Pur Couture The Slim à Lèvres ROUGE LIBRE 2 ml

Yves Saint Laurent Beauté présente Rouge Pur Couture The Slim, la première gamme lèvres pensée par Tom Pecheux, Directeur International de la Beauté YSL.Conventionnel et rebelle, couture et casual. Inspiré de la couleur dense et de la souplesse du cuir, Rouge Pur Couture The Slim habille les lèvres d’un fini cuir mat couture très confortable.Ce rouge à lèvres nouvelle génération à la formule crémeuse et ultra pigmentée assure couleur intense et couvrance extrême longue tenue. Composé de 67% d’ingrédients soin&enrichie en huile de jojoba, sa texture souple offre un confort sans compromis toute la journée.Rouge Pur Couture The Slim réinvente le rouge à lèvres mat avec un raisin carré ultra fin pour une application précise et maitrisée. À la fois classique, couture et cool, son écrin noir et or métallisé n’a pas fini de se faire remarquer.LE MOT DU CREATEUR« La texture dense et poudrée de Rouge Pur Couture The Slim, alliée à ses teintes intenses, nécessite une définition parfaite, ce qui est très difficile à obtenir avec un raisin rond. Les maquilleurs professionnels ont un petit secret : ils dessinent une forme carrée autour de l’arc de Cupidon avant d’y appliquer la couleur. J’ai simplifié ce procédé en mettant au point un raisin carré, qui aide les femmes à tracer elles-mêmes un trait bien net. Pour donner du volume aux lèvres, je commence par le centre de la lèvre supérieure, en utilisant les coins du raisin pour bien marquer l’arc de Cupidon. Puis j’applique le rouge vers l’extérieur avec les côtés du raisin, afin de délimiter avec précision le contour des lèvres supérieure et inférieure. Cela permet d’accentuer la courbe naturelle des lèvres et d’obtenir l’effet « push up » désiré. » - Tom PecheuxBÉNÉFICESCouleur couture ultra-pigmentée. Fini mat poudré. Raisin carré fuselé pour une application précise et parfaite. Couvrance extrême en un passage. Longue tenue et confort.