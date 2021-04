Ce que nous savons de la prévalence plus élevée des thrombus chez les jeunes femmes vaccinées avec AstraZeneca et Janssen

Si les données préliminaires semblent pointer, très légèrement, vers une prévalence plus élevée de thrombus chez les femmes en général, et les jeunes femmes en particulier, qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, faut-il déconseiller de faire vacciner ce groupe de personnes? Est-ce la même chose avec d’autres médicaments? Les femmes sont-elles simplement plus sujettes aux thrombi?

Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, tout en contextualisant les risques auxquels nous sommes confrontés.

Prévalence du thrombus chez les femmes? Pas si vite

Selon les données, la thrombose veineuse cérébrale a une incidence de 1,3 cas pour 100000 personnes par an. Mais dans le cas des femmes, le chiffre s’élève à 2,7 cas. 60% des cas de ce type de thrombose surviennent chez les jeunes femmes de moins de 45 ans, probablement dus à des facteurs hormonaux, entre autres.

Parmi les facteurs de risque de thrombose figurent également les contraceptifs oraux, la grossesse et l’utilisation de thérapies hormonales, entre autres.

Les femmes ils souffrent également de plus de maladies auto-immunes Et plus ils sont jeunes, plus leur système immunitaire est actif. Autrement dit, ils peuvent réagir intensément aux vaccins, et comme le suggère une nouvelle étude menée par des équipes médicales d’Autriche et d’Allemagne. Comme le décrit l’étude, dans tous les cas où un thrombus est survenu chez des patients ayant reçu AstraZeneca, il semble qu’il y ait eu une réaction dans laquelle le système immunitaire s’est retourné contre le patient lui-même.

Parmi les facteurs de risque de thrombose figurent également les contraceptifs oraux, la grossesse et l’utilisation de thérapies hormonales, entre autres.

Passons maintenant aux cas liés au vaccin AstraZeneca. La plupart de ces événements survenu dans les 14 jours suivant la vaccination, chez les personnes de moins de 55 ans et, principalement, chez les femmes.

Sommes-nous confrontés à un problème? Avec les données dont nous disposons, cela ne semble pas être le cas. Par conséquent, le comité européen de pharmacovigilance (PRAC) n’a pas conclu que l’âge et le sexe étaient des facteurs de risque évidents pour ces rares effets indésirables:

Sabine Straus, Présidente du PRAC: «Bien que la plupart des cas soient survenus chez des personnes de moins de 60 ans et chez des femmes, en raison des différentes manières dont le vaccin est utilisé dans différents pays, le #PRAC n’a pas conclu que l’âge et le sexe étaient des facteurs de risque évidents pour ces effets secondaires très rares. « – Agence européenne des médicaments (@EMA_News) 7 avril 2021

Sabine Straus, Présidente du PRAC: «Bien que la majorité des cas soient survenus chez des personnes de moins de 60 ans et chez des femmes, en raison des différentes façons dont le vaccin est utilisé dans différents pays, le #PRAC n’a pas conclu que l’âge et le sexe étaient des facteurs de risque clairs pour ces rares effets secondaires. «

Mais AstraZeneca ne semble-t-il pas augmenter le nombre de thrombus chez les femmes? La vérité est que nous ne pouvons pas faire une telle déclaration à la légère. En fait, ce serait scientifiquement irresponsable. affirmant qu’il existe un tel lien de causalité concret pour diverses raisons.

Ce n’est pas parce qu’une personne attrape un thrombus après avoir reçu le vaccin qu’elle l’a contractée en se faisant vacciner.

Tout d’abord parce qu’il y a très peu de cas parmi des millions de personnes déjà vaccinées. Ce n’est pas parce qu’une personne attrape un thrombus après avoir reçu le vaccin qu’elle l’a contractée en se faisant vacciner.

Le vaccin a été administré à plus de 20 millions de personnes, ce qui facilite peut-être nous pouvons détecter des maladies rares qui seraient passées inaperçues sans la surveillance médicale et sociale intense des personnes vaccinées. De plus, chez les patients vaccinés, il a été observé que le risque de thrombose veineuse il est même inférieur à celui de la population générale, fait confirmé par l’EMA dans sa dernière communication.

Deuxièmement, nous ne savons pas si les caractéristiques des populations vaccinées (différentes d’un pays à l’autre) peuvent être biaiser d’une manière ou d’une autre les résultats que nous essayons d’analyser. En outre, la procédure par laquelle les cas de thrombus et de faibles taux de plaquettes sont enregistrés n’est pas homogène entre les pays de l’UE.

Comme si tout cela ne suffisait pas, même aujourd’hui, le mécanisme par lequel les thrombus se produiraient reste flou, bien que l’hypothèse la plus solide soit, pour le moment, qu’elle soit due à un effet de la réponse auto-immune.

Nous insisterons dessus: On ne peut pas dire que le vaccin AstraZeneca augmente le risque de thrombose dans n’importe quel groupe de patients, pas même chez les jeunes femmes. Nous ne sommes confrontés qu’à des hypothèses. Son association avec le vaccin AstraZeneca n’a pas été démontrée pour le moment, et les cas observés ont été très rares, proches de l’incidence attendue dans la population générale déjà évoquée.

Si l’alarme de pharmacovigilance a été activée, cela a été une mesure de sécurité, une mesure préventive. Les données ne sont pas suffisantes pour arrêter de recommander le vaccin.

Actions des organismes de réglementation

Bien que l’EMA ne dispose pas de preuves suffisantes pour conclure à la cause des thrombus, elle soupçonne que cela pourrait être dû à la production d’anticorps qui attaquent une protéine impliquée dans la coagulation; une étude soutient cette cause, qui a un traitement.

Mais l’EMA, insiste-t-il, je ne sais pas si ces thrombus touchent vraiment plus de femmes de moins de 60 ans. On ne peut pas exclure que ce groupe soit à risque, mais peut-être sommes-nous confrontés à une sorte de distorsion statistique. On ne sait pas non plus quel composant exact du vaccin générerait cette réaction auto-immune. Au cours des prochains mois, on s’attend à ce que l’EMA et divers groupes de chercheurs clarifient ces questions. Il faut avoir de la patience.

Se référant à Vaccin Janssen, la distribution en Europe a été retardée après la recommandation des autorités sanitaires de la paralyser aux États-Unis, où elles ont trouvé six cas de thrombus sur sept millions de vaccinés. Janssen a donc retardé la livraison dose dans l’UE. Comme l’a confirmé l’EMA, et suite à des réunions avec le comité de sécurité du PRAC, une revue de cas a ainsi été initiée pour enquêter sur ces événements inhabituels chez des personnes vaccinées par Janssen.

Une pause qui affecte la vaccination de centaines de milliers de personnes qui pourraient mourir ou tomber malades du COVID.

Mais encore une fois, nous avons le même problème qu’avec AstraZeneca. Il y a très peu de cas. Ces mesures sont prises pour exercer des précautions extrêmes.

Cependant, la logistique et les prix ont fait du vaccin Janssen celui qui a suscité le plus d’espoir dans la lutte contre Covid-19. Une pause qui affecte la vaccination de centaines de milliers de personnes qui pourraient mourir ou tomber malades du COVID. Surtout si on parle dans les pays en voie de développement.

Dans un tel cas, peut-être que les agences dépassent leurs précautions. La composante sociale, médiatique et même politique a donc probablement aussi beaucoup à voir avec l’application de mesures aussi strictes, comme nous le verrons ci-dessous.

Risques généraux et spécifiques: contexte

Commençons par les risques généraux de thrombose pour contextualiser les données que nous analysons. La thrombose est un phénomène de basse fréquence, qui affecte plus certains profils d’individus. On estime que, globalement, peut survenir chez 1 à 2 individus sur 1000 au cours de chaque période annuelle.

Quant aux patients atteints de COVID-19, les risques, et c’est très important, augmentent beaucoup. C’est-à-dire, simplement en étant infecté, le risque de thrombus est plus élevé (Si vous êtes vacciné, le risque de l’obtenir diminue, naturellement). Le risque de thrombose est très variable, mais chez les patients gravement malades (en USI), on estime que les thrombi atteignent 20 à 25% des cas. Chez les patients hospitalisés non critiques, ce risque est inférieur, 5%. Les patients atteints d’une maladie bénigne, qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, le risque est estimé à 1%. Dans tous les cas, il est toujours supérieur à celui du vaccin.

On peut donc dire qu’en général, le risque de souffrir d’un caillot est 19500 fois plus élevé avec le COVID-19 qu’avec la vaccination AstraZeneca.

Dans notre pays, seuls 0,18% des personnes vaccinées avec AstraZeneca ont eu des effets indésirables, mais surtout de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. En revanche, le taux de femmes souffrant de caillots sanguins lors de l’utilisation de contraceptifs est beaucoup plus élevé: en fait, le risque de trouble de la coagulation est 167 fois plus élevé, en moyenne.

Cela signifie-t-il que les contraceptifs sont dangereux? Pas, ce que cela signifie, c’est que tous les médicaments ont des effets indésirables, et ils continuent d’être utilisés parce que les avantages l’emportent sur les risques. Par exemple, le naproxène, un anti-inflammatoire utilisé pour traiter une douleur légère à modérée, peut provoquer des saignements gastro-intestinaux dans un cas sur mille.

Et au-delà des médicaments, il existe de nombreuses activités quotidiennes qui comportent également des risques, même les risques associés aux thrombus. Selon l’institut NICE (UK National Institute for Health and Care Quality), le risque de souffrir d’un thrombus est 250 fois plus élevé lors d’un vol que lors d’un vaccin AstraZeneca.

Ensuite? Pourquoi y a-t-il une telle agitation avec les effets néfastes des vaccins? Pourquoi les organismes de réglementation prennent-ils autant de mesures? Fondamentalement, tout se résume à une seule question: eNous sommes confrontés à la première pandémie mondiale 2.0.

Si nous lisons le rapport de pharmacovigilance:

La notification des événements indésirables n’est pas un outil qui peut être utilisé pour estimer la fréquence de survenue d’effets indésirables chez les personnes vaccinées, car il ne s’agit pas d’une collecte systématique de données et comme mentionné ci-dessus, elle n’est pas nécessairement liée à des événements. Vaccination. Il n’est donc pas non plus utile de faire des comparaisons sur l’innocuité des différents vaccins.

En outre, les effets indésirables rapportés dans le monde réel sont bien inférieurs à ceux documentés dans les essais cliniques (où ils sont collectés systématiquement). Le but de ce rapport n’est donc pas d’enregistrer les fréquences correctes de tous les effets indésirables. qui ont déjà été documentés, mais détectez plutôt les effets indésirables graves ou inattendus qui n’ont pas été détectés auparavant dans les essais cliniques.

De nombreuses mesures ne sont pas prises, par conséquent, elles sont prises dans cet esprit. Bien sûr, on se demande si la vaccination avec AstraZeneca ou Janssen aurait été arrêtée si les résultats de la pharmacovigilance n’avaient pas été diffusés en temps réel, ni eu autant de visibilité médiatique. Probablement pas. Pour cette raison, il y a le paradoxe que personne ou presque personne n’observe de problèmes dans le fait d’utiliser des traitements expérimentaux pour COVID-10, tels que l’hydroxychloroquine ou l’azithromycine, qui se sont par la suite révélés inutiles, mais beaucoup se sentent comme des cobayes face aux vaccins.

En fin de compte, nous nous soucions de ce que nous magnifions. Et la médecine, même si elle n’est pas confortable pour nous, comporte toujours un pourcentage d’incertitude difficile à éliminer. Face aux nouveaux traitements, la pharmacovigilance tente de minimiser cette incertitude. Mais il existera toujours, comme le disait Bertolt Brecht dans La vie de Galilée: