Ce que nous savons de la grippe H5N8 que la Russie vient de détecter chez l’homme pour la première fois:

À la mi-décembre 2020, dans une petite ferme du sud de la Russie, sept personnes ont commencé à avoir des symptômes de grippe. Sept cas de grippe en Russie rurale sont quelque chose qui, dans une année normale, cela n’aurait attiré l’attention de personne, mais nous ne vivons pas des années normales. Cet hiver, comme cela s’est passé pendant l’hiver austral, la grippe a presque complètement disparu. Les précautions pour freiner la transmission du coronavirus l’ont amené à des niveaux records. Alors pourquoi y a-t-il eu une épidémie de grippe dans cette ferme d’Europe de l’Est?

Même ainsi, il est probable que si personne n’avait testé les oiseaux sur la ferme, tout serait passé inaperçu. Mais cela a été fait et les résultats ont fait que ce week-end la Russie a notifié à l’Organisation mondiale de la santé le premier cas de transmission de la souche H5N8 de la grippe aviaire à l’homme.

Un avertissement de ce qui peut être à venir

L’épidémie russe: Anna Popova, responsable de Rospotrebnadzor, l’agence de santé russe, est sortie ce week-end pour expliquer que c’était le laboratoire Vector (l’un des centres de biotechnologie russes) qui avait isolé le matériel génétique et qu ‘ »ils ont rapidement pris des mesures pour contrôler la situation ». . Il a également expliqué que les personnes infectées « vont bien » et, pour l’instant, « cette variante du virus ne se transmet pas d’une personne à une autre ».

Cependant, Popova elle-même a souligné que cette détection « donne au monde entier le temps de se préparer » à créer des tests et des vaccins « au cas où ce virus serait plus pathogène et dangereux pour l’homme, et acquiert la capacité de se transmettre de personne à personne ». .

Parce que c’est important? Traditionnellement, le H5N8 (un sous-type de ce que l’on appelle le virus de la grippe aviaire) a été une souche très faiblement pathogène pour l’homme, mais terrible pour les oiseaux (sauvages et volailles). Depuis la grande épidémie de 1983 en Irlande, la souche a été persécutée par les autorités sanitaires pour les effets dévastateurs qu’elle a sur l’industrie avicole. Pour se faire une idée de son danger, en janvier 2017, la France a sacrifié 800 000 oiseaux pour tenter d’arrêter la transmission de la maladie.

Le problème est que la souche est très contagieuse, et malgré tous ces efforts, il a été presque impossible de la maîtriser. La seule chose qui le gardait en arrière-plan était le fait qu’il n’affectait pas les humains. Après tout, s’il ne pouvait pas sauter dans notre espèce, aussi contagieuse et dangereuse que cela puisse être, nous étions relativement en sécurité. Les nouvelles de Russie changent les choses.

Comment cela nous affecte-t-il? L’actualité russe change les choses, mais plus comme un avertissement que comme une confirmation d’un problème réel. Par conséquent, le Rospotrebnadzor avertit que c’est une bonne idée de commencer à concevoir des tests rapides et des kits de PCR pour le diagnostiquer, d’une part; et le développement de «vaccins modèles» sur lesquels travailler au cas où une épidémie deviendrait pandémique. Si nous avons appris quelque chose de la «crise des coronavirus», c’est que les variants sont un risque permanent et, en ce sens, la transmission du H5N8 entre humains peut être une question de temps.

Il ne faut pas oublier que la Generalitat de Catalogne a confirmé en janvier dernier la présence de la souche chez les oiseaux dans le Parc Naturel des Aiguamolls del Empordà. C’est-à-dire que cette souche du virus est distribuée dans le monde entier et sa transmissibilité ne fait qu’augmenter les chances que cela conduise à une variante capable d’être également transmise chez l’homme.

Est-ce vraiment un vrai problème? La vérité est qu’il y a maintenant une tâche assez complexe, évaluer et préparer cette menace. D’une part, comme dans le cas de 2019 de la listériose dans la viande hachée, la sensibilité des médias à toutes sortes de nouveaux cas peut nous amener à donner plus d’importance qu’elle n’en a à l’événement. D’un autre côté, il ne s’agit pas du tout d’un événement inattendu et d’un avertissement (avec le meilleur ou le pire) depuis longtemps.

Cependant, la vérité est que nous ne savons jamais quel sera le prochain agent pathogène qui arrêtera le monde. Et, par conséquent, plutôt que de se concentrer sur des cas spécifiques, il semble que l’idée soit de commencer à concevoir un système qui nous permette de mieux réagir à la prochaine grande pandémie.

