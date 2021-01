Ce que nous savons de la deuxième saison de ‘Batwoman’

Avec la première du Deuxième Saison de ‘Batwoman’ au coin de la rue, nous explorons ce que nous pourrions trouver avec les changements annoncés, comme l’introduction de Javicia leslie en tant que nouveau protagoniste.

‘Batwoman’ C’était l’une des grandes premières de Le CW quand il a été créé en 2019 Suivant Kate Kane, interprétée par Ruby Rose et son combat contre le monde criminel de Gotham City. Cependant, après le départ de Rose de la série, les showrunners ont décidé de concentrer la nouvelle saison sur un protagoniste totalement différent, Ryan Wilder, qui sera joué par Javicia leslie.

En comptant sur un nouveau protagoniste, le nouvelle saison expliquera sûrement la disparition de Kane, en plus de compter l’origine de Wilder. À en juger par la bande-annonce publiée par La CW, la nouvelle saison promet d’être un régal pour les fans de la super-héroïne.

Ryan Wilder commencera un tout nouveau territoire pour les fans, car, bien qu’il n’ait pas été précédemment inclus dans DC Comics, a été ajouté au canon de la bande dessinée, étant décrit comme: «Elle est gentille, chaotique, un peu désemparée et indomptée. Elle n’a rien à voir Kane, la femme qui portait le costume avant elle ».

« Sans personne dans sa vie pour la guider, Ryan Elle a passé des années comme trafiquante de drogue, fuyant la police et masquant sa douleur par de mauvaises habitudes. Une fille qui volerait du lait pour un chat errant, même si elle pouvait aussi vous tuer en utilisant uniquement ses mains, Ryan C’est le type de combattant le plus dangereux: hautement qualifié et indiscipliné.

«Une lesbienne sortie du placard. Athlétique Sauvage. Passionné Faillible. Et pas du tout comme le stéréotype d’un héros américain », ajoute la description.

À quelle distance les ‘Batwoman’ interprété par Rose et Leslie, reste encore un mystère, cependant, il y a un point clé qui a été révélé dans la bande-annonce et semble confirmer que la deuxième saison se renseignera sur ce qui s’est passé avec Kate Kane. Le showrunner de la série, Caroline sèche, a confirmé que la deuxième saison couvrira la disparition de Kane de Gotham City, et bien que manifestement, Rose sera impliqué, on ne sait pas exactement ce qui l’a amenée à porter le costume.

La bande-annonce révèle également que Alice continue de faire des plans diaboliques et le casting de la série suggère que les téléspectateurs verront Safiyah cette saison. Accompagnement Javicia leslie dans son interprétation de Ryan Wilder, le casting de la série sera composé de Shivani ghai comme Safiyah, qui a été présenté comme l’un des « Big Bads » pendant la première saison.

Leah Gibson et Nathan Owens jouera également un rôle important pendant la Deuxième Saison du spectacle, donnant vie aux personnages de Tatiana « The Whisperer » et Océan respectivement.

En ce qui concerne les acteurs, la plupart des personnages principaux de la première saison reviendront pour la seconde. Camrus Johnson Interpréter Renard de Luke et Nicole Kang à la demi-soeur de Kate, Marie. En plus de Meagan tandy comme Sophie, Rachel Skarsten comme Alice et Dougray Scott comme Jacob.

La Deuxième Saison de ‘Batwoman’ frappera les écrans de Le CW le prochain 17 janvier. Être la première série de la ‘Arrowvverse’ à paraître depuis l’année dernière, et qui sera suivi par ‘Superman et Lois’ le mois prochain de février.