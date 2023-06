Ce que nous savons de « Fake Profile » – Saison 2

Après le finale choquante et intrigante de la première saison de « False Profile », série netflix Créé par Pablo Illanes, les fans de productions colombiennes comme « Pálpito » attendent avec impatience un deuxième volet de l’histoire mettant en vedette Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González et Lincoln Palomeque.

Lorsque Camila Román découvre que Fernando Castell, l’homme qu’elle a rencontré sur une application de rencontres, s’appelle en fait Miguel Estévez et a une femme et des enfants, elle décide de se rendre à Carthagène pour découvrir toute la vérité et affronter le menteur.

Le protagoniste de « Faux profil« Louer une maison dans le complexe résidentiel Ferrer et elle demande à David, le sympathique chauffeur qui est venu la chercher à l’aéroport, de se faire passer pour son mari pour découvrir les secrets de Miguel. Dans le processus, il est révélé qu’il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher.

Camila Román (Carolina Miranda) est arrivée à Carthagène pour découvrir la vérité dans « False Profile » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 2 DE « FAKE PROFILE »

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série colombiennemais comme on le voit dans le dernier chapitre, tout n’est pas résolu dans la vie de Camilia, Miguel, David Adrián, Angela, Cristobal, Inti et Tina, il est donc possible que leurs histoires se poursuivent dans un nouveau lot d’épisodes.

Cependant, tout dépendra de la qualification des critiques spécialisés et, surtout, de la réponse du public. Normalement, la plateforme de streaming populaire prend quelques semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs, une réponse est donc attendue fin juin ou juillet 2023.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « FAKE PROFILE » ?

À la fin de la première saison de « False Profile », Camila et Miguel révèlent qu’ils ne sont pas morts et affrontent Ángela, qui après avoir entendu que Cristóbal, l’ex-fiancé d’Adrián, est son demi-frère, perd le contrôle et commence à tirer. Le chaos se termine avec Pedro mort, Camila et Miguel blessés et Ángela en prison.

Lorsque Camila se rétablit, elle retourne à Las Vegas, libère sa mère de prison et entame une relation amoureuse avec David, cependant, Miguel reste très proche et apparemment elle est consciente de sa présence, sont-ils toujours amants ? Vont-ils retourner en Colombie ?

D’un autre côté, qu’est-il arrivé à Tina après avoir été arrêtée pour le meurtre de Vicente ? Angela sortira-t-elle de prison ? Les Ferrer vont-ils chercher leur demi-frère ? Pierre est-il vraiment mort ? Les protagonistes cachent-ils plus de secrets ?

Pedro Ferrer (Victor Mallarino) est mort à la fin de la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FAKE PROFILE 2 »

Jusqu’à présent, le casting d’une deuxième saison de « Faux profil», mais le retour de ces acteurs et personnages est attendu :

Caroline Miranda comme Camila Roman

Rodolfo Salas comme Miguel Estevez

Manuela González comme Angela Ferrer

Lincoln Palomeque comme David

Mauricio Henao comme Adrián Ferrer

Felipe Londoño comme Cristóbal

Juliana Galvis comme Tina

Julián Cañeque Cerati comme Inti