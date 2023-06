Ce que nous faisons dans l’ombre La bande-annonce de la saison 5 taquine la transformation vampire de Guillermo

FX a sorti la bande-annonce officielle de la saison cinq de Ce que nous faisons dans l’ombre. À la fin de la saison quatre, le public se demandait si Guillermo de la Cruz (Harvey Guillén) réaliserait enfin son rêve de devenir un vampire. Selon la bande-annonce, la réponse est un « peut-être » solide. Alors que la bande-annonce laisse entendre que Guillermo réalise enfin son souhait, sa transformation semble particulière et longue, car il mentionne que cela prend 60 jours. Alors que fait le reste de l’équipage ? Le vampire énergétique Colin Robinson (Mark Proksch) se présente aux élections (bâillement), tandis que Guillermo et Laszlo Cravensworth (Matt Berry) continuent de développer leur amitié, Nandor l’implacable (Kayvan Novak) visite le centre commercial et une Nadja parfois blonde (Natasia Demetriou ) est de retour. Vous pouvez regarder ce que feront les vampires de Staten Island dans la saison cinq ci-dessous.

Selon le synopsis officiel de la saison cinq de l’émission, « Nandor sent son familier (et parfois ami) Guillermo s’éloigner alors qu’il semble passer beaucoup plus de temps avec Laszlo. Nadja, souffrant des effets d’un sort surnaturel non diagnostiqué auparavant, renoue avec elle. famille – ou du moins, une famille – du Vieux Pays. Colin suit le chemin de tant de vampires énergétiques avant lui en se présentant à des élections politiques et The Guide essaie de comprendre où elle s’intègre en tant que nouvelle venue dans ce groupe très uni. groupe. »

Ce que nous faisons dans l’ombre est basé sur le film du même nom de Jemaine Clement et Taika Waititi de 2014; les deux sont également producteurs exécutifs de la série avec Paul Simms, Sam Johnson, Garrett Basch et Eli Bush. La série de comédie d’horreur, tournée dans le style d’un faux documentaire, a été créée sur FX en 2019. Tout au long de sa course, elle a recueilli des éloges de la critique et 17 nominations aux Emmy Awards, dont deux hochements de tête pour Outstanding Comedy Series (en 2020 et 2022). L’année dernière, avant la sortie de sa quatrième saison, Ce que nous faisons dans l’ombre a été renouvelé pour les saisons 5 et 6.

La saison 5 revient avec Novak, Berry, Demetriou, Proksch, Guillén et Kristen Schaal en tant que guide.

Guillermo réalisera-t-il enfin son vœu ?

Depuis le début de la série, le travailleur acharné Guillermo aspire à une vie immortelle. En tant que familier de Nandor l’Implacable depuis plus d’une décennie, Guillermo a répondu aux besoins de son Maître. Guillermo est sous-estimé par Nandor, qui ne semble jamais arriver à faire du souhait de Guillermo une réalité. Cela ne dissuade pas Guillermo, qui continue de se surpasser pour Nandor.

Les choses ont un peu changé lorsque Guillermo a découvert des détails concernant sa lignée : il est un descendant du célèbre tueur de vampires Van Helsing. Tout comme son ancêtre, Guillermo s’avère être un tueur de vampires compétent. Guillermo, espérant toujours devenir un vampire, ramène finalement ses nouvelles compétences aux vampires et devient un garde du corps pour Nandor, Nadja et Laszlo.

Au fil du temps, la réalité de devenir un vampire semble s’éloigner, et un Guillermo désespéré se tourne vers son ami vampire Derek pour trouver une solution. Alors Derek a-t-il réussi à transformer Guillermo en suceur de sang ? Je suppose que nous devrons attendre et voir. Première de la saison cinq avec deux épisodes le 13 juillet sur FX et disponible en streaming sur Hulu.