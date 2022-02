Ce que nous espérons voir dans la série Megamind de Peacock

Un culte infatigable et dévoué a gardé le film de 2010 Megamind, mettant en vedette les talents vocaux de Will Ferrell dans le rôle de Megamind lui-même, de Tina Fey dans le rôle de Roxanne Ritchie et de Jonah Hill dans le rôle de Hal ou Titan, vivant. Peacock s’est maintenant engagé à apporter des informations hilarantes Megamind du contenu aux petits écrans sous la forme d’une nouvelle série TV !

Titré Guide de Megamind pour défendre votre villela série suivra le super-vilain devenu super-héros de Metro City, alors que les brainbots du protagoniste géant à tête bleue enregistrent ses conseils et ses activités pour sauver la ville, ce qui a conduit Megamind à se qualifier de premier « influenceur de super-héros » au monde.

Bien qu’il ait plus d’une décennie, Megamind est un film d’animation de premier ordre avec un nombre important de fans. Cela soulève la question, pourquoi n’avons-nous pas vu plus Megamind plus tôt? Les raisons pour lesquelles une suite ou tout contenu ultérieur a été absent des écrans pendant si longtemps ne peuvent être que devinées. Cela nous laisse simplement postuler ce que nous pouvons nous attendre à voir de la renaissance de Peacock de l’histoire bien-aimée.

Sur ce, voici ce que nous espérons voir dans Guide de Megamind pour défendre votre ville.





Le film de 2010 a séduit les enfants et les adultes grâce à une narration rythmée avec éloquence et à un développement de personnage pertinent et moralement engageant. Le public de tous âges peut profiter de Megamind une narration concise et humoristique sur le savant fou perdu puis retrouvé qui n’a jamais voulu être aimé que comme il le méritait. Le film se moque avec brio du stéréotype « les enfants cool valent mieux que les nerds » en dépeignant Megamind comme contraint à la vie de super-vilain par ses circonstances. Cela inclut sa disposition curieuse et timide et la rivalité et l’intimidation constantes de son homologue plus fort, plus conventionnellement beau et socialement apte, Metroman.

Lorsque ses parents l’envoient dans l’espace pour échapper à leur planète natale mourante – qui est une parodie du Superman scénario – Megamind est immédiatement dépassé par Metroman, qui a également été renvoyé d’une planète mourante dans une capsule de sauvetage beaucoup plus agréable, plus confortable et plus chère. Metroman atterrit dans la cour d’un couple riche et aisé qui voit à tous ses besoins avec prodigalité, tandis que Megamind se retrouve élevé en prison par quelques détenus attentionnés mais enclins au crime.

À l’école, il était un bon élève, travailleur. Cependant, la timidité de Megamind, son intérêt pour la science et les expériences signifiaient qu’il était constamment rabaissé et humilié par ses pairs à la demande de Metroman, le favori de la classe dans toutes les catégories. Dans ce contexte, Megamind ne devient un « super-vilain » que parce qu’il se penche sur ce qu’il a : savoir comment être un criminel, comment créer des ennuis et une réputation de paria social.

En tant que super-vilain, Megamind n’endommage pas la société autre que d’essayer de battre Metroman et de perdre à l’unanimité et de kidnapper constamment la journaliste professionnelle Roxanne Ritchie. Elle est tellement plus utilisée comme appât dans les pièges de Megamind pour Metroman. Le complot d’enlèvement est dépassé pour nos sensibilités plus consciencieuses, bien que ce ne soit probablement pas la pire chose que le cinéma de 2010 ait produit cette année-là.

L’émission concernera les publics actuels. Deadline rapporte que l’émission sera filmée du point de vue du public. Ce sera comme si les fans regardaient une vidéo YouTube ou TikTok enregistrée par les brainbots de Megamind. On ne sait pas quelle part de la série sera présentée de cette manière documentaire par rapport à quelle part dans l’esprit du film original. Avec cela, nous sommes curieux de voir si plus de commentaires sociaux seront dans la série Peacock.

Si peu a été annoncé, mais bien qu’il ait été rapporté comme une série pour enfants, j’espère que le projet ne perdra pas l’humour poignant et adapté aux adultes du film original. Cela inclut tout moyen narratif ou visuel d’édulcorer tout ce que nous aimons Megamind, comme l’absence d’un message moral plus large et d’un format condescendant.

C’est excitant de penser à Megamind en tant que personnage naviguant dans sa nouvelle réputation de super-héros à travers les plateformes et les environnements de médias sociaux que nous connaissons tous si bien. Cependant, pas au prix de la représentation intime d’un softy incompris, qui voulait juste à la fois survivre et se sentir spécial. C’est ce qui a fait que les fans s’identifient et aiment tellement le personnage en premier lieu. Quoi qu’il en soit, il est prudent de dire que nous attendons avec impatience l’interprétation de l’histoire par Peacock et avons de grands espoirs quant à l’endroit où ils choisiront de diriger notre tête bleue géante préférée!

Les fans aimeraient voir Tina Fey, Jonah Hill et même Brad Pitt revenir pour la série. Nous ne pouvons pas non plus imaginer quelqu’un d’autre que Développement arrêté David Cross comme la voix de l’acolyte de Megamind, Minion. Espérons que la renaissance du projet garantit à elle seule au moins l’implication de Will Ferrell en tant que personnage titulaire.

Tout au long des événements du film, Megamind découvre qu’il n’est pas autant un méchant ou un fauteur de troubles qu’il le pensait. Lorsqu’il prend enfin le contrôle de Metro City sur son ennemi super-héros Metroman, il se retrouve mécontent de faire constamment des ravages. Il cherche un sens à former un caméraman solitaire et incompétent pour qu’il devienne son nouvel ennemi de super-héros et se concentre sur une relation amoureuse naissante avec Roxanne Ritchie.

Megamind a un long chemin à parcourir pour réparer ses erreurs précédentes, mais à la fin, il remplit les chaussures de super-héros vides de Metro City et devient le nouveau gardien de l’espoir et de la justice du peuple. Megamind n’a jamais vraiment été un méchant. Si quelqu’un dans son enfance lui avait donné de l’espace pour représenter le bien plutôt que la méchanceté, il ne se serait jamais tourné vers une vie de crime, et c’est là que réside la brillance et la pertinence du film.





