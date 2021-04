Ce que nous apprend la «  jeune femme prometteuse  » sur les gentils mecs toxiques

Alors qu’elle trébuche, hors d’un bar, apparemment gaspillée, dans « Promising Young Woman », Cassie (Carey Mulligan) est retenue par Paul (Sam Richardson), un type risible qui porte un fedora, vit avec sa maman, et tente de faire rentrer la femme ivre tombée sur son bras avec lui pour éviter une augmentation des prix sur un Uber.

Paul est une blague. Cassie se moque de Paul. Nous, le public, nous nous moquons de Paul.

C’est ce que nous sommes apparemment destinés à faire à en juger par le choix de jouer le comédien Richardson, mieux connu pour son rôle de l’affable et naïf éventuel président des États-Unis Richard Splett sur « Veep » de HBO, dans le rôle.

Richardson n’est pas quelqu’un que vous verriez comme une menace. Il est idiot.

Et il en va de même pour les autres acteurs du casting de l’Oscar du meilleur scénario original, dont le comédien Bo Burnham, Adam Brody (Seth Cohen de « The OC »), Max Greenfield (Schmidt de « New Girl »), Chris Lowell (Piz de « Veronica Mars ») et Christopher Mintz-Plasse (McLovin de « Superbad »).

Le casting d’acteurs familiers de « gentils gars » dans « Promising Young Woman » est une leçon et un rappel importants pour nous tous.

Cassie devrait être en sécurité avec Paul, supposons-nous, et avec tous ces hommes, tout comme nous, les femmes du public, nous devrions être seules avec des «gentils gars» similaires dans la vraie vie.

Nous continuons à supposer que c’est vrai, même si nous savons qu’ils ont pleinement l’intention de violer son corps en état d’ébriété.

Spoilers à suivre pour « Promising Young Woman ».

Tout au long du film, Cassie feint d’être ivre, sachant qu’un « gentil gars » lui proposera de la ramener à la maison – venant à son aide uniquement pour l’emmener chez lui et tenter de la violer une fois qu’elle s’est évanouie.

C’est à ce moment-là qu’elle revient à la sobriété, faisant peur à son agresseur potentiel, qui se sent trahi par ses actions.

«Pourquoi n’emmenez-vous pas votre folle ailleurs? Vous n’êtes même pas si sexy», dit Paul en apprenant qu’elle est sobre.

« Vous ne laissez pas tomber votre culotte vous-même, Paul, » répond Cassie. « Quand avez-vous marqué pour la dernière fois en plein jour? »

Quand il tente de la menacer, elle riposte, lui faisant peur, l’envoyant en larmes. « Pourquoi devez-vous tout gâcher les gars?! »

Cassie, toujours en contrôle, donne vraiment au spectateur l’impression qu’elle a ça.

Elle est sûre d’appeler ces hommes faibles qui tentent de dominer physiquement les femmes vulnérables, reculant de terreur à la seconde où ils se rendent compte qu’elle n’est pas aussi vulnérable qu’ils l’espéraient.

À bien des égards, c’est ce qui fait de regarder « Promising Young Woman » une expérience cathartique.

Nous avons la chance de voir une femme cool, dont la voix ne s’élève jamais, alors qu’elle – sans émotion – tient tête à ces hommes qui avaient pleinement l’intention de la violer, les réduisant à des enfants gémissants et recroquevillés comme elle le fait.

Autrement dit, jusqu’à ce qu’il cesse de se sentir comme si nous regardions un film entièrement et commence à ressentir chaque instant l’expérience réelle que nous connaissons la vie en tant que femme peut être.

La raison pour laquelle Cassie fait ce qu’elle fait est de venger sa meilleure amie, Nina, qui s’est suicidée après avoir été violée lors d’une fête par Al Monroe (Lowell).

Quand Cassie apprend qu’Al se marie bientôt et organise son enterrement de vie de garçon, organisé par Joe (Greenfield), elle se déguise en infirmière strip-teaseuse pour affronter l’agresseur de son amie.

Al, menotté au lit par Cassie, gémit, supplie et refuse de se blâmer, tandis que Cassie reste typiquement sans émotion.

Puis, se libérant un bras, il procède – pendant une longue scène ininterrompue – à l’étouffer avec un oreiller jusqu’à ce qu’elle meure, tout le temps en lui disant que c’est sa «putain de faute».

Le lendemain, Joe monte et trouve Al et Cassie.

Le ton va de dévastateur et terrifiant à une sorte de comédie entre amis dans laquelle il assure à Al qu’il est entièrement sans blâme, et les deux vont brûler le corps de Cassie, détruisant les preuves.

Juste quelques gars sympas et amusants.

De jolis jeunes hommes dont l’avenir aurait pu être ruiné par une accusation de viol de l’amie de Cassie, Nina.

De gentils messieurs qui, sans un instant d’hésitation, ont mis le feu au corps d’une femme puis sont partis et ont eu un mariage autrement charmant.

Le danger du « gentil garçon » est dans un contrôle imaginaire – l’idée que nous pourrions nous gérer totalement contre un individu insensé.

« Promising Young Woman » nous rappelle que ce n’est tout simplement pas le cas.

Même le petit ami maladroit de Veronica Mars avec la mauvaise coupe de cheveux ne peut pas nous sauver de cela.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.