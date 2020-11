Ce que Matthew McConaughey a dit quand il a vu Camila Alves pour la première fois

Matthew McConaughey et Camila Alves sont mariés depuis 2012 et ils ont trois enfants ensemble – Vida Alves McConaughey, Levi Alves McConaughey et Livingston Alves McConaughey. Le couple possède l’une des relations les plus enviées d’Hollywood, malgré le fait qu’ils continuent à rester largement sous le radar en ce qui concerne leur vie personnelle.

Matthew McConaughey et Camila Alves | Robert Kamau / GC Images

Comme le note InStyle, racontant des informations tirées de la biographie de McConaughey – Matthew McConaughey: La biographie – la Club des acheteurs de Dallas La star savait qu’il devait parler à Alves dès qu’il l’avait repérée.

McConaughey a vu Alves pour la première fois au Hyde Lounge à West Hollywood. Et, après l’avoir rencontrée, il n’est jamais sorti avec quelqu’un d’autre. Certaines rumeurs suggèrent que McConaughey était toujours avec Penelope Cruz lors de sa première rencontre avec Alves. Cependant, ces informations ne sont pas confirmées, car la chronologie entre les deux romances devient un peu floue. Après quelques relations antérieures avec d’autres acteurs et célébrités, McConaughey savait qu’Alves était celui (presque immédiatement).

Les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Mattew McConaughey quand il a vu Camila Alves de l’autre côté de la pièce

McConaughey pouvait dire qu’Alves était différent. Dans sa biographie, comme elle le cite, McConaughey a déclaré: «La façon dont elle a bougé, je pouvais voir une personne qui sait qui ils sont. Il y a une personne qui passe du temps avec elle-même, qui ne fait pas de publicité pour ce monde et qui ne demande pas la permission. Depuis cette nuit, je n’ai eu de rendez-vous avec personne d’autre »McConaughey se dit quelques mots avant de se diriger vers Alves, en réponse immédiate à son attirance et à son émerveillement:

Mon œil s’est levé et je me souviens de ce qui est sorti de ma bouche. Je n’ai pas dit « Qui est-ce? » J’ai dit: ‘Qu’est-ce que c’est? McConaughey | Dans le style

Le début de la relation entre McConaughey et Alves (rappelé par McConaughey)

McConaughey poursuit en expliquant qu’il a rapidement réalisé qu’Alves n’était pas le genre de personne que vous essayez de faire signe de l’autre côté de la pièce. Alors, il s’est levé de sa chaise, s’est approché d’elle, et le reste appartient à l’histoire. Il a dit:

Nous sommes allés à notre premier rendez-vous trois nuits plus tard et je savais alors que j’avais envie de sortir avec elle depuis neuf ans et pas avec personne d’autre. McConaughey | Dans le style

InStyle note qu’il est important de prendre le récit de McConaughey avec un grain de sel, car les preuves suggèrent que leur romance a commencé plus tard ou a chevauché sa relation actuelle avec Cruz. Bien qu’il dise qu’il était «heureusement célibataire» à l’époque, il est difficile pour les deux d’être vrai. La relation s’est-elle formée un peu plus tard, ou était-il toujours avec Cruz (d’une certaine manière)?