Ce que « Man Park » de SNL a raison sur la solitude et l’amitié masculines

J’ai poussé un petit cri de joie ce week-end lorsque j’ai regardé le sketch « Man Park » sur SNL, dans lequel Pete Davidson s’amuse dans un parc pour chiens à la recherche d’amis.

C’était comme une validation.

Non, je ne suis pas un homme seul, ni un stan de Pete Davidson (même si j’admets qu’il est étrangement attirant…). Je ne suis qu’une mère de garçons et une écrivaine féministe qui traite des problèmes auxquels sont confrontés les hommes et les garçons dans notre société.

Pendant des années, j’ai eu l’impression de crier sur les défis auxquels les hommes sont confrontés, et il semble souvent que les gens ne sont pas très intéressés.

En fait, parler des problèmes de la masculinité moderne aboutit souvent à la haine et au harcèlement, tant de la part des hommes que des femmes, et des personnes de tous horizons politiques.

Il s’avère que parler des manières spécifiques dont les hommes sont activement blessés par notre définition sociétale de la masculinité peut vous rendre un peu impopulaire !

Mais voir ce problème traité de manière virale, atteignant 12 millions de vues en seulement 2 jours sur YouTube seulement, était passionnant. Surtout que c’était tellement, tellement drôle.

Mais tout le monde n’a pas aimé.

Le sketch s’ouvre sur le personnage de Pete sur un canapé, apathique et ennuyé, jusqu’à ce que sa femme (jouée par Ego Nwodim) franchisse la porte. Il se précipite vers elle, soucieux de lui raconter tout un tas de faits et d’histoires.

« D’après des études, dit le narrateur, beaucoup d’hommes disent qu’ils n’ont pas d’amitiés proches » et ils reçoivent tout leur soutien affectif des femmes de leur vie.

La solution de SNL ? The Man Park, une délicieuse satire d’un parc canin urbain rempli d’hommes emmenés par leurs partenaires.

Les trucs virils qu’ils font au Man Park sont délicieusement diversifiés – il ne s’agit pas seulement de sports et de voitures. Ils parlent de Marvel et Rick et Morty, ils jouent de la guitare acoustique en cercle et se tiennent dans de longues étreintes bienveillantes. Le factoid de Davidson sur le frère jumeau de Vin Diesels trouve enfin un public et il est heureux.

C’est idiot ? Oui. Mais ont-ils raison ? Absolument!

Les hommes sont seuls – et les effets de cette solitude sont profonds

La masculinité normative limite souvent le type de choses dont les hommes peuvent parler avec leurs amis. Selon notre société, il est viril de regarder du sport, de pratiquer une activité en tandem comme le surf ou le golf, ou de parler de travail ou de films pendant sa pause déjeuner après le travail.

Comme beaucoup de femmes, les hommes n’ont pas le luxe de passer des nuits sur un canapé sous des couvertures à parler de leurs problèmes relationnels, de leurs traumatismes passés ou de leurs espoirs et rêves pour l’avenir.

Je sais, sur le plan personnel, que lorsque je suis le plus contrarié ou effrayé, je peux décrocher le téléphone et appeler ma meilleure amie Rebekkah ou envoyer un texto à mon amie Lisa Marie et raconter tout ce que je traverse.

L’été dernier, j’ai passé du temps avec mon amie Jessica pour la première fois en deux ans et, malgré le temps que nous avons passé à part, nous avons parlé de tout, de l’image corporelle à la façon dont le vieillissement a affecté notre libido.

Ces types d’amitiés sont un cadeau, et je leur en suis reconnaissant.

Mais mon mari, un gars sensible et réfléchi, n’a pas d’amitiés comme ça. Il a de la chance d’être proche de ses frères, qui sont toujours prêts à se faire un câlin en cas de crise, mais même avoir un frère comme ça est rare.

Mes amis qui ont des filles adolescentes qui sortent avec des garçons ont découvert qu’une fois que certains garçons se sentent suffisamment à l’aise pour s’ouvrir à leur petite amie, il leur est difficile de respecter des limites saines.

C’est presque comme si c’était leur première expérience d’intimité et de conversations honnêtes et ouvertes. Et ce type de soutien est un tel soulagement qu’ils peuvent devenir collants, jaloux ou contrôlants. Beaucoup de garçons très gentils peuvent simplement s’attendre à un type de relation patient-thérapeute avec leur partenaire, ce qui est souvent stressant et insatisfaisant pour le partenaire de soutien.

Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais cela semble être une tendance qui témoigne de quelque chose que nos garçons n’obtiennent pas de leurs amis – et peut-être même de leur famille – une fois qu’ils ont atteint un certain âge.

En regardant ces situations avec empathie, il est facile de comprendre pourquoi un adolescent ne voudrait pas laisser passer cette intimité et comment cela pourrait inspirer une sorte de désespoir à l’intérieur d’eux.

Ce n’est sain pour personne.

Les hommes sont en crise

Être seul va plus loin que le simple fait de n’avoir personne à qui parler du supposé jumeau de Vin Diesel. Et les effets sont profonds.

Aux États-Unis, les femmes ont des taux de dépression plus élevés, mais de nombreux experts en santé mentale suggèrent que cette affirmation peut ne pas représenter une image complète.

Joseph Harper, qui a passé 25 ans en tant que professionnel de la santé mentale, écrit dans Le Washington Post que si les femmes ont des taux documentés de dépression plus élevés, elles sont également beaucoup plus susceptibles de rechercher un traitement que les hommes.

« Cela pose des questions intéressantes », écrit Harper. « Les hommes ont-ils vraiment moins de problèmes de santé mentale, ou sont-ils plus susceptibles de les ignorer et d’espérer qu’ils disparaissent ? »

Lorsque les hommes cherchent un traitement, note-t-il, c’est souvent après avoir souffert pendant très longtemps et après avoir été poussés à trouver un traitement par les femmes de leur vie.

« J’ai vu des mères et des épouses traîner littéralement les hommes qu’elles aiment dans mon bureau », écrit-il, ajoutant : « J’ai souvent du mal avec certains patients masculins pour leur tirer des informations sur leurs problèmes émotionnels parce qu’ils sont si réticents à parler. D’autres minimisez simplement leurs problèmes en disant des choses comme « Ce n’est pas vraiment grave » ou « Ma femme exagère tout ça. » Ensuite, il y a les hommes qui sont simplement embarrassés et demandent : « Personne ne saura jamais que j’étais ici, n’est-ce pas ? » »

La dépression non traitée et d’autres problèmes de santé mentale peuvent également contribuer à ce que les hommes aient des taux plus élevés de toxicomanie et un risque plus élevé de décès par suicide.

En fin de compte, les effets de la masculinité toxique sont profonds et touchent tout le monde, d’une manière ou d’une autre.

Comme le note l’une des femmes du sketch, « Ce n’est pas de leur faute si la masculinité rend l’intimité si difficile! » Bien que ce soit le résultat de la vie dans une société patriarcale, bien sûr.

La bonne nouvelle est que les choses changent pour les hommes. Les pères sont plus que jamais impliqués dans la vie quotidienne de leurs enfants, les hommes survivants de violences sexuelles se voient offrir des ressources communautaires et sans honte, et les gars du millénaire et de la génération Z comme Harry Styles repoussent les limites de ce que l’on attend des hommes.

Mais il est toujours difficile d’ébranler les effets des générations de dommages causés par la masculinité normative, non seulement aux hommes, mais à tout le monde. Nous avons un long chemin à parcourir.

Les critiques de « Man Park » ont également raison

L’utilisateur de Reddit Saccharo a fait les remarques suivantes, qui semblent très valables :

Je suis déchiré de savoir si ce sketch est perspicace ou non. D’un côté, il reconnaît la difficulté des hommes à nouer des relations platoniques, mais de l’autre, ils sont :

-Comparer les hommes aux chiens coupés [sic] dans la maison

-Dire que les hommes n’ont rien de valable ou d’important à dire

-Montrer les hommes comme simples d’esprit, par exemple aboyer un seul mot encore et encore

Pour moi, cela ressemble au trope habituel « les hommes sont stupides, lol ».

Je pense que nous pouvons tous convenir que personne ne devrait être comparé à un chien, et c’est un point juste. Il est également insultant de laisser entendre que les femmes peuvent « posséder » leurs partenaires masculins de la même manière que nous possédons nos animaux de compagnie.

Cela étant dit, je ne peux m’empêcher de me demander si ce positionnement consiste moins à objectiver les hommes en les comparant à des animaux et plus à commenter comment les femmes sont censées être tout pour les hommes dans leur vie. Nous sommes censés les remplir, les contrôler et, comme je l’ai dit plus haut, être leur seule source de soutien émotionnel et d’intimité.

Ce n’est pas une relation saine fondée sur l’égalité.

Un autre Redditor, MethylatedToSeeYou, a qualifié cela de « coup bon marché contre les hommes », mais a mentionné qu’il l’avait fait comme ça, à la fin, l’une des femmes a reconnu que de cette façon, les hommes pourraient avoir pire que les femmes.

Et c’est là que les commentaires genrés deviennent souvent collants.

Parler des problèmes des hommes ne doit pas saper le féminisme

Une chose que j’ai remarquée en tant qu’écrivain et éditeur, depuis le début de ma carrière avec mon temps à Le projet des bons hommes, c’est que les gens pensent souvent qu’il faut choisir entre qui est le plus opprimé : les hommes ou les femmes.

Au moment où je disais « Voici un problème auquel les hommes sont confrontés », il y avait des gens qui se levaient et disaient : « Les femmes ont pire ! »

Beaucoup de gens pensaient que parler de la façon dont les hommes survivants de violences sexuelles n’étaient souvent pas pris en charge signifiait que je pensais que les hommes survivants avaient la situation pire.

Mais ce ne sont que des ordures.

Nous pouvons parler des problèmes auxquels sont confrontés les hommes sans remettre en cause tout ce que les femmes doivent affronter.

En fait, c’est nécessaire. Même si vous ne vous souciez que des femmes, aider les hommes et les garçons à mener une vie plus saine aidera également les femmes – cela rendra nos vies plus faciles et probablement plus sûres, ainsi que d’autres dont l’oppression découle souvent des aspects les plus toxiques de la masculinité et du patriarcat – comme LGBTQIA+ et personnes handicapées.

Mais le bien-être des hommes et des garçons devrait avoir plus d’importance que les avantages qu’il offre aux femmes et aux autres groupes marginalisés.

Les humains comptent. L’humanité des gens compte, quel que soit leur sexe.

L’intersectionnalité joue également un rôle

Chaque personne est unique et subit différentes formes d’oppression et d’influence sociétale à différents niveaux. En 1989, la pionnière universitaire et avocate Kimberlé Crenshaw a inventé l’expression « intersectionnalité », qu’elle décrit comme « une lentille à travers laquelle vous pouvez voir où le pouvoir vient et se heurte, où il s’emboîte et se croise ».

En d’autres termes, il n’y a pas qu’une seule chose qui cause l’oppression, ou qu’un seul groupe « possède » le titre d’être le seul groupe opprimé.

Crenshaw explique pourquoi cette différence est essentielle en disant : « ce n’est pas simplement qu’il y a un problème de race ici, un problème de genre ici et un problème de classe ou de LBGTQ là. des choses. »

Ainsi, on peut imaginer qu’un homme blanc cisgenre hétérosexuel ne subit aucune oppression, mais s’il était, disons, physiquement handicapé et utilisant un fauteuil roulant pour se déplacer ou s’il était autiste, il pourrait très bien subir une oppression. Mais l’intersectionnalité nous demande également de regarder comment une autre personne, peut-être un homme noir dans des circonstances similaires, peut vivre ce que fait l’homme blanc, mais aussi subir le racisme ou le colorisme.

Parler de genre et de santé mentale n’est jamais simple, et cela ne devrait pas l’être

En termes simples, rien de tout cela n’est facile à discuter, car les sujets touchant à la santé mentale et aux attentes sexospécifiques sont si nuancés. C’est pourquoi je pense, en fin de compte, que les aspects positifs de ce sketch l’emportent de loin sur les négatifs, et je suis heureux que SNL ait abordé la question de la solitude masculine et ait créé un démarreur de conversation aussi drôle et convaincant.

Parce que personne ne devrait être obligé d’enterrer ses émotions au plus profond et de se taire.

Personne ne devrait se sentir limité dans ce qu’il peut dire à ses amis. Personne ne devrait avoir à garder secrets les abus ou la violence auxquels ils ont survécu.

Personne ne devrait jamais avoir l’impression de ne pas pouvoir demander de l’aide – ou même un câlin, alors qu’il en a désespérément besoin.

Joanna Schroeder est une écrivaine et critique médiatique féministe dont les écrits ont été publiés dans le New York Times, Time, Redbook, Cosmopolitan, BuzzFeed, Esquire, Vox, etc. Elle est diplômée en études de genre de l’UCLA et élève trois enfants très occupés tout en travaillant à domicile. Suivez-la sur Twitter ou visitez le site Web de Joanna Schroeder pour en savoir plus.