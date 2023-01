Ce que l’on sait du retour de « The Motor Mice from Mars »

« Les souris motrices de Mars » (« Souris motards de Mars» dans sa langue d’origine) fait partie des séries qui ont marqué les années 90 et dont la popularité demeure à ce jour, malgré les presque 30 ans qui se sont écoulés depuis sa dernière diffusion à la télévision. Le programme n’est également disponible sur aucune plate-forme, bien que Disney a acheté les droits en 2001.

Pour cette raison, il a été surprenant qu’il y ait des nouvelles concernant la série créée par Rick Ungar et qu’il avait divers échos de la « Tortues Ninja » dans ses aventures. Vous souvenez-vous de quoi il s’agissait ? Comme son titre l’indique, il s’agissait de trois souris anthropomorphes, appelées Accélérateur, Modo et Vinniequi vivaient attachés à leurs motos et qui sauvaient le monde à chaque épisode.

ils ont fui Marsaprès le plutarques Ils attaqueront votre planète et détruiront tout. Les protagonistes ont trouvé un navire et, en fuyant les méchants, se sont retrouvés dans Chicago, États-Unisoù ils ont rencontré des mécaniciens Charlène « Charley » Davidson.

Cependant, les antagonistes les ont chassés sur Terre et ainsi, les souris à moteur ont ruiné les plans des extraterrestres qui veulent continuer à tout détruire. Découvrez les nouvelles derrière la série animée nostalgique ici.

Ici vous pouvez voir le introduction à « Motor Mice from Mars »:

« LOS MOTORRATONES DE MARTE » RETOURNERA-T-IL À LA TÉLÉVISION ?

« Les souris motrices de Mars » Ils reviendraient avec une nouvelle série et une ligne de jouets, selon les informations diffusées par Comicbook. Ce portail a souligné que La Société des Nacelles a acheté les droits de la série animée et prévoit le retour de Throttle, Modo et Vinnie.

« ‘Biker Mice’ est le moyen idéal pour démarrer 2023 avec un bang basé sur Mars. Et ils s’intégreront, avec leur éclat créatif unique, au reste des marques que nous avons récemment acquises. »manifesté Brian Volk WeissPDG de Nacelle, au média susmentionné.

De cette manière, « Biker Mice from Mars » reviendrait de la main du studio responsable de programmes tels que « Les films qui nous ont créés ». Une date provisoire ou l’année de sortie de la nouvelle saison du programme télévisé est encore inconnue.

Il n’a pas non plus été signalé si les acteurs de la voix seront les mêmes que dans le premier volet de la série : Rob Paulsen, Dorian Harewood, Ian Ziering et W. Morgan Sheppard.

Les protagonistes de la série animée (Photo : Disney)

QUI SONT LES PERSONNAGES DE « LOS MOTORRATONES DE MARTE » ?