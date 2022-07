Ce que l’on sait d’Indiana Jones 5 jusqu’à présent

Disney

Le cinquième film du personnage créé entre George Lucas et Steven Spielberg ne sortira qu’en juin de l’année prochaine. Ce sera plus de quatre décennies après le premier film.

©IMDBFord aux côtés de Sean Connery dans Indiana Jones et la dernière croisade en 1989.

Depuis 1981, Steven Spielberg Oui Georges Lucas ils ont créé Indiana Jones, un total de quatre films passés. Avec Harrison Ford en tête une fois de plus, en juin prochain, nous verrons le cinquième volet, qui pour la première fois sera produit par Disneyaprès l’achat lucasfilm en 2012. indiana jones 5 (qui n’a pas encore de titre officiel) arrivera plus d’une décennie après le dernier vu sur grand écran, sans trop de critiques positives.

En 2008, Harrison Ford était devant Indiana Jones et Kingdom of the Crystal Skull, un film qui a reçu une cote d’approbation de 78% sur Tomates pourries mais cela n’est pas devenu une partie de la culture pop de manière aussi claire que les précédents épisodes de la saga, depuis l’apparition de Les aventuriers de l’arche perdue. Le tournage s’est terminé en février de cette année (après avoir été retardé par une blessure à l’épaule à Harrison Ford), ils sont donc en post-production et on s’attend à avoir plus de détails à court terme.

C’est que, pratiquement rien n’est connu sur l’intrigue du cinquième film de Indiana Jones. On suppose qu’il se déroulera à des moments différents et que différentes versions du personnage seront vues, bien qu’il soit également dit que nous pourrions voir un film dans le style L’Irlandais de Martin Scorseseavec un Harrison Ford rajeuni numériquement. Certaines photos divulguées du plateau montraient l’acteur, qui a aujourd’hui 80 ans, avec quelques points sur son visage qui sont généralement utilisés pour retoucher numériquement une production.

L’un des points les plus importants de ce nouvel opus sera lié au fauteuil du réalisateur. C’est que, pour la première fois, nous ne verrons pas Steven Spielberg porter les fils d’une aventure Indiana Jones. Occupé à son prochain film, Les Fabelman, Spielberg sera l’un des producteurs de ce film qui sera en charge de James Mangoldl’esprit derrière Logan et de Ford contre Ferrari.

+Où cela aura-t-il lieu et qui jouera dans Indiana Jones 5

Selon les informations diffusées, la cinquième tranche de Indiana Jones emmènera le célèbre archéologue dans un voyage (temporaire ?) à travers des pays comme l’Angleterre, l’Ecosse, l’Italie et le Maroc. En plus de Harrison Fordle casting sera composé de Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson et Thomas Kretschmann. La musique, quant à elle, sera à nouveau aux commandes d’une icône du cinéma comme Jean Williams.

