Ce que l’on sait de « XO, Kitty » – Saison 2

Après le finale passionnante de la première saison de « Xo, Kitty » (« Bisous, Kitty » en espagnol), série netflix Créé par Jenny Han et spin-off de la saga cinématographique « To All the Boys », les fans attendent avec impatience un deuxième volet qui poursuit les aventures du mineur de Covey.

Dans les 10 premiers épisodes, Kitty décide de fréquenter la Seoul Korean Independent School, également connue sous le nom de KISS, pour surprendre et être proche de Dae, son petit ami de longue distance, et pour se sentir plus proche de sa défunte mère. Mais ses plans sont ruinés lorsqu’il découvre que Dae a une petite amie.

L’album de sa mère et d’autres signes la convainquent que rester est la bonne chose à faire, et elle se lance dans une grande aventure à l’autre bout du monde. Rencontrer de nouveaux amis, elle découvre qu’elle pourrait avoir un demi-frère, elle se sent attirée par une autre personne et trouve que l’amour est plus compliqué qu’il n’y parait.

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 2 DE « XO, KITTY »

Oui ok Netflix n’a pas encore confirmé une deuxième saison de « XO, Kitty”le dernier chapitre laisse la voie préparée à une nouvelle fournée d’épisodes qui se poursuivent avec l’histoire de Kitty Song Covey, qui doit encore clarifier ses sentiments et en découvrir plus sur sa mère.

Si la comédie dramatique romantique connaît autant de succès que les films « To All the Boys », le géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour faire une annonce officielle, donnera presque certainement le feu vert à un deuxième volet.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix, qui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « XO, KITTY » ?

A la fin de la première saison de « Bisous, Kitty”, la protagoniste avoue à son petit ami qu’elle a des sentiments pour quelqu’un d’autre, mais avant qu’elle ne puisse clarifier ce qu’il en est de Yuri, Dae confronte Min Ho. Bien que le malentendu soit dissipé, les choses ne redeviennent pas comme avant.

Kitty se fâche également contre Q pour ne pas avoir révélé que son petit ami Florian a triché en finale, ce qui nuit à la bourse de Dae. Bien que Katherine approuve, elle ne pourra pas retourner à KISS, car elle est expulsée pour avoir vécu dans l’appartement des garçons. Dire au revoir à tout le monde, y compris Dae, qui la rattrape à l’aéroport, Covey essaie d’avouer ses sentiments à Yuri, mais abandonne quand il voit arriver Juliana.

Dans l’avion, Kitty rencontre Min Ho, qui avoue qu’il a des sentiments pour elle. Est-ce le début d’une nouvelle histoire d’amour ? Yuri convaincra-t-elle sa mère de laisser Katherine revenir à KISS ? Qu’est-ce qui va donner son petit ami? Dae va-t-il perdre sa bourse ? Qui est Simon ?

PLUS D’INFORMATIONS SUR « XO, KITTY »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « XO, KITTY 2 »

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé le casting du nouvel opus de « Kisses, Kitty »mais ces acteurs et personnages sont susceptibles de revenir pour la saison 2 :

Anna Cathcart dans le rôle de Kitty Song-Covey

Gia Kim comme Yuri

Minyeong Choi comme Dae

Sang Heon Lee dans le rôle de Min Ho

Anthony Keyvan dans le rôle de Quincy ‘Q’ Shabazian

Théo Augier dans le rôle de Florian

Jocelyn Shelfo comme Madison

Michael K Lee comme professeur Lee

Peter Thurnwald comme Alex

Yunjin Kim en tant que réalisateur Jina Lim

Regan Aliyah comme Juliana

Sunny Oh en tant que Mihee

Han Bi Ryu comme Eunice

John Corbett comme Dr Covey

Sarayu Blue dans le rôle de Trina Rothschild

COMMENT VOIR « XO, KITTY » ?

« XO, Kitty » est disponible sur Netflix à partir du 18 mai 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

LE CAMEO D’UNE IDOLE K-POP DANS « XO, KITTY »

« XO, Kitty » compte 10 épisodes et met en vedette Anna Cathcart ainsi que d’autres jeunes acteurs bien connus, dont certains reprennent leurs rôles de « To All the Boys », la série principale qui a inspiré le spin-off.

Le casting a été ajouté dans l’épisode 8, intitulé LFG, une idole de K-Pop qui a excité plus d’un fan du genre. EN SAVOIR PLUS SUR LE CAMEO ICI.