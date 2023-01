Ce que l’on sait de « The Glory » – Saison 2

Après la fin intrigante de « La gloria » (« Deo Geulloli » dans sa langue d’origine et « The Glory » en anglais), fans de la Série Netflix sud-coréenne Réalisés par Ahn Gil Ho, ils demandent déjà un deuxième volet où Moon Dong-eun (Song Hye-kyo) poursuit son plan de vengeance.

Dans les huit premiers épisodes de la fiction écrite par Kim Eun-sook, qui a précédemment écrit les scénarios de productions telles que « The Heirs », « Descendants of the Sun », « Goblin » et « Secret Garden », la jeune femme qui rêvé En tant qu’architecte mais devant abandonner le lycée à cause de la violence scolaire, elle décide de se venger, à la fois des auteurs et de ceux qui ont été témoins des événements et n’ont rien fait pour arrêter les abus.

Pour y parvenir, des années plus tard, elle devient enseignante à l’école élémentaire où étudie la fille de Park Yeon-jin (Lim Ji-yeon), son principal harceleur, et traque tous ses anciens camarades de classe.

Dong-eun montre ses blessures physiques dans la série coréenne « The Glory » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 2 DE « LA GLORIA »

Même si Netflix n’a pas encore fait l’annonce officielle, le réalisateur Ahn Gil-ho a annoncé lors d’une conférence de presse début décembre 2022 que « Glory » aura une deuxième saison qui arrivera sur la plateforme de streaming populaire en mars 2023.

« Je demande votre intérêt et votre amour», a ajouté le réalisateur qui a également souligné que la partie 2 de «La gloire» est non seulement confirmé, mais il est déjà filmé et prêt à partir.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « LA GLORIA » ?

A la fin de la première saison de « The Glory », Do-yeong rencontre Choi Hye-jeong pour en savoir plus sur sa femme… et son passé. Pendant ce temps, Yeon-jin enquête sur la vie privée de Dong-eun.

Bien qu’il soit révélé que Ye-sol n’est pas la fille de Ha Do-yeong, le mari de Park Yeon-jin, mais de Jeon Jae-joon, le méchant ne laissera pas ce secret l’atteindre. Elle semble même pouvoir se débarrasser de Son Myeong-oh, qui l’aurait fait chanter.

De son côté, Do-young rencontre Dong-eun et l’interroge sur sa vengeance contre Yeon-jin, qui plus tard, est surprise de voir son mari entrer dans l’appartement du protagoniste de la série coréenne Netflix.

Le huitième chapitre se termine avec Dong-eun chez Yeo-jung, préparant son prochain coup sur le plateau de Go.. Par conséquent, dans le deuxième épisode, le plan de vengeance de Dong-eun prendra enfin forme.

La vengeance de Dong-eun se poursuivra dans la deuxième saison de « The Glory » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA GLORIA 2 »

Song Hye-kyo dans le rôle de Moon Dong-eun

Jung Ji-so en tant que jeune Moon Dong-eun

Lee Do-hyun dans le rôle de Ju Yeo-jeong

Lim Ji-yeon dans le rôle de Park Yeon-jin

Shin Ye-eun en tant que jeune Park Yeo-jin

Yeom Hye-ran dans le rôle de Kang Hyeon-nam

Park Sung-hoon dans le rôle de Jeon Jae-joon

Jung Sung-il dans le rôle de Ha Do-yeong

Oh Min-ae en tant que mère de Do-yeong

Cha Joo-young dans le rôle de Choi Hye-jeong

Song Ji-woo en tant que jeune Choi Hye-jeong

Kim Hi-eora dans le rôle de Lee Sa-ra

Bae Kang. -hee comme jeune Lee Sa-ra

Ahn So-yo dans le rôle de Kim Kyung-ran

Park Ji-ah dans le rôle de Jung Mi-hee

Lim Ji-yeon reviendra en tant que Park Yeon-jin dans la saison 2 de la série coréenne « The Glory » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « LA GLORIA » PREMIÈRE?

La deuxième partie de « La Gloria » sera diffusée en mars 2023 sur Netflixmême si la date exacte n’est pas encore connue.