Ce que l’on sait de « The Game of the Soul », la suite de « The Snow Girl »

Après le finale intrigante de la première saison de « The Snow Girl »réussi Série Netflix espagnole Basé sur le roman du même nom de Javier Castillo, les abonnés à la plateforme de streaming populaire attendent avec impatience un nouvel épisode qui continue l’histoire de la journaliste Miren Rojo.

Le 28 mars, deux mois après la première des six premiers chapitres du thriller créé par Jesús Mesas Silva et Javier Andrés Roig, Netflix a confirmé une deuxième saison qui portera le titre du deuxième roman de Castillo, « The Game of the Soul ».

De plus, il a été annoncé que le livre « El cuco de cristal » sera également adapté. « Quelle vraie folie. Qui savait que je verrais non pas une, mais trois de mes œuvres à l’écran, dans 190 pays et dans plus de 230 millions de foyers à travers le monde ?», a souligné Castillo à travers ses réseaux sociaux.

A la fin de « The Snow Girl », Miren est retournée à Amaya avec sa famille, son travail n’est pas terminé (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DU « JEU DE L’ÂME »

Même si Aucun autre détail n’a encore été révélé sur « The Game of the Soul ».qui fonctionnera comme une deuxième saison de « la fille des neiges”, l’actrice Milena Smit devrait reprendre le rôle principal de Miren, qui dans les nouveaux épisodes sera impliquée dans une autre enquête compliquée.

Bien sûr, la date de la première n’a pas encore été révélée, mais compte tenu du prochain renouvellement par Netflixla période de préparation, de tournage et de post-production, les nouveaux chapitres pourraient arriver à un moment donné en 2024.

QU’EST-CE QUE « LE JEU DE L’ÂME » ?

A la fin de « The Snow Girl »Deux ans après qu’Ana et Álvaro aient récupéré leur fille, Miren publie un livre portant le même nom que la série Netflix. Après la présentation de son roman, Miren reçoit une enveloppe avec la phrase : « Voulez-vous jouer ? et le polaroid d’une fille ligotée avec en légende : Laura Valdivia, 2012.

Cette dernière scène coïncide avec le début du deuxième livre de Javier Castillo avec Miren Triggs. Selon la description du livre, « une jeune fille de quinze ans est retrouvée crucifiée dans un faubourg de la périphérie. Miren Triggs, journaliste d’investigation pour Manhattan Press, reçoit de manière inattendue une étrange enveloppe. A l’intérieur, le polaroid d’un autre adolescent bâillonné et ligoté, avec une seule annotation : ‘GINA PEBBLES, 2002’.

Miren Triggs et Jim Schmoer, son ancien professeur de journalisme, suivront la trace de la jeune fille sur l’image alors qu’ils enquêtent sur la crucifixion à New York. Ils vont ainsi entrer dans une institution religieuse où tout est secret et dans une énigme unique pleine de suspense dans laquelle ils doivent déchiffrer trois questions à la réponse impossible : qu’est-il arrivé à Gina ? et, le plus important; Les deux histoires sont-elles liées ?”

Le polaroid que Miren a reçu à la fin de la série espagnole « The Snow Girl » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DU « JEU DE L’ÂME »

Jusqu’à présent, le casting de « The Game of the Soul » n’a pas été confirmé.Pourtant, tout semble indiquer que les trois personnages principaux reviendront :

Milena Smith comme Miren Red

José Coronado comme Eduardo

Aixa Villagrán comme inspecteur Belén Millán