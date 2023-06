Ce que l’on sait de « Physique ou chimie : La nouvelle génération », la série Atresmedia

Panasonic oled tx-55lz1000e

Téléviseur Panasonic OLED TX-55LZ1000E Le téléviseur OLED 4K de la série LZ1000 assure des tons noirs profonds et des couleurs vives qui expriment leur plein potentiel à l'écran. Immergez-vous dans vos films, vos programmes télévisés et vos jeux vidéo grâce à la technologie d'écran nouvelle génération et à la connectivité HDMI 2.1. Vos émotions grandeur nature Ici. Maintenant. L'ordinaire devient digne du cinéma. Une expérience qui va au-delà du simple visionnage de film. Un véritable enchantement. Conçu en collaboration avec des réalisateurs professionnels, notre téléviseur OLED 4K vous assure une qualité d'image incroyable, qui vous coupera littéralement le souffle. Le son Surround 3D, quant à lui, stimulera vos sens pour vous donner l'impression de vous trouver au cœur de l'action. Toutes nos technologies sont développées dans le but d'émouvoir et d'inspirer, pour transformer le quotidien en cinéma. Pour une image cinématographique authentique Master OLED et processeur HCX Pro AI - Nos écrans Master OLED sont capables de produire des tons noirs profonds et des couleurs extrêmement précises, pour donner vie à l'action. En parallèle, notre processeur HCX Pro AI analyse de manière instantanée l'image, la précision des couleurs en finesse, le contraste et la clarté pour une performance hors pair. Grâce au son cinématique, vivez précisément le déroulement de l'action Dolby Atmos® Dolby Atmos® - Une technologie que l'on retrouve dans les cinémas les plus récents et sur nos téléviseurs premium, exprime les sons avec une clarté, une richesse et une profondeur exceptionnelles. Les effets sonores sont placés de manière précise dans l'espace et le temps virtuels et vous enveloppent de l'atmosphère de l'action. Cinema Surround Pro Cinema Surround Pro accompagne les images de qualité, pour vous transporter du canapé au cœur du film. Les haut-parleurs intégrés et le traitement audio assure un son immersif pour élever le divertissement vers des niveaux supérieurs. La solution intelligente en termes d'image et de son IA auto IA automatique - Tirant parti de l'intelligence artificielle, nos téléviseurs haut de gamme analysent le signal entrant et ajustent instantanément les caractéristiques de l'image. L'IA automatique connaît les paramètres caractéristiques du sport, des scènes de films, et bien plus encore. Vous n'avez qu'à vous asseoir et profiter du spectacle. Détection intelligente Détection intelligente avancée - détecte la température de couleur de la lumière ambiante en plus de la luminosité de la pièce, l'image est ajustée pour offrir une expérience plus naturelle lorsque, par exemple, vous regardez un film sous des lumières chaudes la nuit. Une luminosité et des couleurs optimales, dans toutes les conditions Format Multi HDR : à travers la prise en charge de tous les formats HDR, nos téléviseurs de qualité assurent la meilleure performance possible, quelle que soit la source des images. Luminosité et couleurs sont optimisée scène par scène, que la...