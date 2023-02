Ce que l’on sait de « Outer Banks » – Saison 4

Derrière la finale de la troisième saison de la série « Outer Banks » de Netflix, beaucoup de ses followers se demandent si le programme présentera un prochain épisode sur le service de streaming populaire. Et, pour votre plus grand plaisir, le lancement de nouveaux a été confirmé. chapitres de fiction.

Jusqu’à présent, on sait que les producteurs exécutifs Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke Ils reviendront à leurs postes. De plus, une grande partie de la distribution principale reviendrait dans la série.

Voulez-vous en savoir plus sur le saison 4? Dans les lignes qui suivent, nous révélons ce que nous savons de la saison 4 de la série netflix « Banques extérieures ».

Madison Bailey dans le rôle de Kiara et Rudy Pankow dans le rôle de JJ dans « Outer Banks » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 4 DE « OUTER BANKS » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

L’annonce du renouvellement de la série pour une quatrième saison Il est arrivé cinq jours avant la sortie de son troisième opus. Cela s’est produit pendant la Événement pour les fans de Poguelandiaeffectué le 18 février 2023.

En ce sens, il est probable que le tournage des épisodes suivants commencera fin 2023. Ainsi, on peut supposer que la quatrième partie du programme Il arriverait sur Netflix en 2024.

Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron, Carlacia Grant dans le rôle de Cleo et Jonathan Daviss dans le rôle du pape dans « Outer Banks » (Photo : Netflix)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SAISON 4 DE « OUTER BANKS » ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, on s’attend à ce que tous Les pogues revenir cette saison. Ils devraient être rejoints par le casting de soutien habituel et de nouveaux membres de la distribution qui seront annoncés prochainement.

Distribution principale de « Outer Banks »

Chase Stokes dans le rôle de John Booker Routledge (John B.)

Madelyn Cline comme Sarah Elizabeth Cameron

Madison Bailey dans le rôle de Kiara « Kie » Carrera

Jonathan Daviss comme pape Heyward

Rudy Pankow comme JJ Maybank

Carlacia Grant comme Cléo

Acteurs de soutien de « Outer Banks »

Drew Starkey dans le rôle de Rafe Cameron

Austin North comme Topper Thornton

Nicholas Cirillo comme Barry

Une partie du casting de la série « Outer Banks » (Photo : Netflix)

DE QUOI SERA LA SAISON 4 DE « OUTER BANKS » ?

À travers une déclaration, les créateurs de l’émission ont déclaré qu’ils étaient très excités par la suite de l’histoire : « Voir Poguelandia prendre vie était tout simplement spectaculaire. Les pogues Ils vivent l’aventure d’une vie, et maintenant nous pouvons tracer plus de rebondissements au fur et à mesure que le trajet progresse. se poursuit dans la quatrième saison de « Outer Banks ». Merci à Netflix, à notre distribution et aux incroyables fans qui ont contribué à ce que cela se produise. »

Il convient de préciser que le finale de la saison trois cela nous a donné une assez bonne idée de ce qui va se passer dans les chapitres suivants. AVERTISSEMENT SPOILERS. Dans la scène finale du dixième épisode, un vieil homme s’approche de nos protagonistes avec un manuscrit de l’année 1718.

Cela appartenait à Capitaine Edward Teachle légendaire « Barbe Noire ». De cette façon, tout semble indiquer que le groupe va se lancer dans une nouvelle aventure. à la recherche du grand trésor de ce personnage mythique.

John B et Sarah Cameron forment le couple phare de la série « Outer Banks » (Photo : Netflix)

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES « BANQUES EXTÉRIEURES »

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « OUTER BANKS » – SAISON 3 ?

Vers la fin de la troisième saison, nous découvrons que quartier cameron travaillait avec carlos singh pendant tout ce temps et c’est lui qui a révélé l’emplacement de Big John, John B et Sarah. Heureusement, ils parviennent à s’échapper.

Pendant ce temps, le reste de l’équipe localise le site archéologique. Ils font fuir les hommes singh avec des feux d’artifice et, au milieu de la peur qui existe dans ces circonstances, Cléo déclare son amour à le pape et ils partagent un baiser romantique. PLUS DE DÉTAILS ICI.