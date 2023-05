Ce que l’on sait de « Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menéndez »

Fleurus Livre Le livre du soir - Blanc

Un monstre effrayant hante la forêt de Sansouci, Natterousse la pirate passe sa première nuit loin de papa et de maman, Petit lion ne sait pas rugir... autant d'histoires pour découvrir le monde et l'explorer en toute sécurité. Lire des histoires aux enfants chaque soir est un rituel qui développe intelligence émotionnelle, empathie, mémoire et facilite l'ouverture au monde ; l'imaginaire aide l'enfant à se construire. Alors, plongez vite dans ce bel album du soir composé de 5 histoires et de 5 rituels pour découvrir ensemble le plaisir de lire et de bien grandir.