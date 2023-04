Ce que l’on sait de la série de l’univers de « The Conjuring » sur HBO Max

La restructuration de HBO Max a apporté avec lui l’annonce de nouvelles séries en cours de développement pour la plateforme de streaming. L’un d’eux est le programme « El Conjuro » deux ans seulement après la première de « Le diable me l’a fait faire ».

Après la fusion de Warner Bros., la société mère de HBO, avec Discovery, on s’attendait à ce que des changements finissent par arriver. Le mercredi 12 avril, il a été annoncé que le média allait acquérir un nouveau nom, se baptisant « Max »aussi simple que cela.

comme s’il s’agissait d’un Célébration de la guerre des étoiles, a profité de la date pour annoncer plusieurs titres. Dans certains cas, plus d’informations sont disponibles sur les parcelles et les personnes impliquées dans leur production, telles que la série « Harry Potter » et le nouveau spin-off de « Game of Thrones ».

Cependant, à travers des portails d’information, ils ont confirmé le développement d’autres projets, dont ils ne voulaient pas approfondir.

QU’EST-CE QUE LA SÉRIE SUR L’UNIVERS DE « EL CONJURO » ?

Nous sommes désolés de vous décevoir, mais il n’y a toujours pas de détails sur l’intrigue de la série basée sur « The Conjuring ». Selon un rapport exclusif de Le journaliste hollywoodienJames Wan, le créateur de la franchise, négocie pour revenir en tant que producteur exécutifmais rien ne serait encore signé.

Ed et Lorraine Warren étaient deux enquêteurs américains sur les phénomènes paranormaux qui existaient dans la vie réelle. Son histoire a inspiré James Wan à faire « The Conjuring » (Photo : Warner Bros. Pictures)

Ce que nous savons, c’est qu’ils prévoient de réduire l’élément d’horreur et de faire pencher la balance du côté dramatique. En outre, continuera l’histoire sur grand écran.

Les trois premiers films mettaient en vedette Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Vera Farmiga) comme personnages principaux, qui ont résolu divers cas surnaturels intéressants.

Par conséquent, la série peut Présentez l’un de vos plus grands défis, qui pourrait être exploré dans une saison entière. Inversement, ils pourraient également choisir de épisodes auto-conclusifs qui comprendra un aspect détective paranormal toujours très addictif à regarder.

Une alternative est aussi qu’ils fassent un spin-off, similaire à ce qui a été construit avec « Annabelle », « The Nun » et « The Curse of La Llorona ».