Ce que l’on sait de la saison 3 de « Sweet Tooth »

« GourmandIl est revenu avec un Deuxième Saison et Finale de la série Netflix a laissé entendre qu’il y a beaucoup plus à dire sur l’histoire de Gus et des enfants hybrides. Par conséquent, nous vous disons ici ce que vous devez savoir sur la suite.

À la fin de cet épisode, il y a eu plusieurs pertes mortelles qui ont causé un grand impact sur le public.

De plus, il y a eu une scène cruelle où Gus a une partie de son bois coupé, ce qui le laisse déchiré. Cependant, il est encore temps de le racheter et pour Gus de terminer son voyage à la recherche de sa mère.

Y AURA-T-IL UNE SAISON 3 DE « SWEET TOOTH » ?

Bien que nous devions encore attendre la déclaration officielle de Netflix, certains rapports indiquent que la troisième saison de « Sweet Tooth » aurait été approuvée.

Selon WhatsonNetflix, certaines de leurs sources ont assuré que cela se serait produit avant la sortie du deuxième volet.

Gus avec le reste des enfants hybrides de « Sweet Tooth » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « SWEET TOOTH » PREMIÈRE?

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date exacte pour la première de la saison 3 de « Sweet Tooth », mais nous pouvons faire une estimation si nous prenons comme référence le temps qu’il a fallu pour effectuer les livraisons précédentes.

La première saison de la série a été créée en juin 2021 et les enregistrements de la suite n’ont commencé que près d’un an plus tard. De plus, après avoir terminé le tournage, il a fallu encore plusieurs mois pour le sortir en avril 2023.

Considérant que la deuxième saison a pris près de 2 ans à faire, il est possible que le troisième opus n’arrive qu’en 2025.

QUI REVIENDRAIT DANS LA SAISON 3 DE « SWEET TOOTH » ?

Compte tenu des pertes subies par « Sweet Tooth » à la fin de la saison 2, il est peu probable que Johnny (Marlon Williams) et Aimee (Dania Ramirez) reviennent pour une suite, à moins que ce ne soit sous forme de flashback ou de flashback. , Aimee a contracté The Sick.

Bien sûr, ceux qui seront définitivement au casting de la saison 3 de la série seront Christian Convery dans le rôle de Gus et Tommy Jepperd dans le rôle de Nonso Anozie.