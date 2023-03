Ce que l’on sait de la saison 3 de « Shadow and Bone »

La Deuxième épisode de « Shadow and Bone » (« Shadow and Bone » en anglais) est arrivé le 16 mars à Netflix et les fans de cette histoire fantastique ont pu dévorer les nouveaux épisodes comme s’il s’agissait d’un Volcra. Par conséquent, ils attendent avec impatience ce que cet univers magique a d’autre à montrer dans une éventuelle saison 3.

Les huit nouveaux épisodes de la série Netflix continuent avec le adaptation des livres de Leigh Bardugo. A cette occasion, les romans « Siege and Storm », « Ruin and Rising » et avec quelques éléments de « Crooked Kingdom » ont été mis en scène.

Considérant que la trilogie principale s’est terminée dans ces volumes, les fans se demandent si les histoires des autres personnages qui jouent dans « King of Scars » ou « Six of Crows » seront adaptées.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce de la saison 2 de « Shadow and Bone ».

« SHADOW AND BONE » AURA-T-IL UNE SAISON 3 ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas donné de confirmation officielle sur le renouvellement de « Shadow and Bone » avec une troisième saison. Tout n’est pas perdu, car peu de temps s’est écoulé depuis sa première et il se peut attendent encore un peu pour prendre la décision finalecomme ils l’ont fait auparavant.

Seul le feu vert du géant du streaming serait nécessaire, tant le créateur de la série, Eric Heisserer, semble plus que disposé à poursuivre son travail.

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « SHADOW AND BONE » PREMIERE?

Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé la suite, si nous restons positifs, « Shadow and Bone » aura une saison 3 et il faudra plus ou moins le même temps que pour lancer le deuxième volet.

Prenant cela comme référence, les nouveaux épisodes pourraient mettre deux ans à arriverc’est-à-dire au début de 2025 environ.

Alina Starkov est à nouveau interprétée par Jessie Mei Li dans la saison 2 de « Shadow and Bone » (Photo : Netflix)

DE QUOI SERAIT LA SAISON 3 DE « SHADOW AND BONE »?

Considérant que la fin de la saison 2 était différente de ce qui était présenté dans les livres, nous pourrions continuer avec de nouvelles aventures d’Alina et Mal dans les épisodes suivants. Alors que dans la pièce originale, ils se retrouvent ensemble dans l’orphelinat où ils ont grandi, ilLa série a décidé qu’ils se sépareraientbien qu’ils puissent toujours se revoir.

Aussi, on s’attend à ce que les Ravens reviennent avec plus d’aventures, surtout après être devenu l’un des personnages préférés du public. Cependant, nous ne pouvons pas vraiment prédire quel chemin ils emprunteront, en raison des changements créatifs apportés à la série.