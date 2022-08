Ce que l’on sait de la saison 2 de « Sandman »

Après que la dernière scène de la première saison de « Sandman »les fans du drame Netflix basé sur la série comique homonyme créée par Neil Gaiman et publiée par DC Comics s’interrogent déjà sur un deuxième épisode qui continue l’histoire de Dream of the Eternal.

Jusqu’au moment, la plate-forme de streaming populaire n’a pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la série produit par DC Entertainment et Warner Bros. Television, mais tout semble indiquer que Morphée a encore des ennemis à affronter.

Les dix premiers épisodes de « L’homme de sable» sont disponibles en Netflix à partir du vendredi 5 août 2022. Ainsi, si une deuxième saison de la série développée par Allan Heinberg est confirmée, Quand sortiront les nouveaux chapitres ?

Rose marchant à côté de Morpheus dans le Dreaming dans « Sandman » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 2 DE « SANDMAN »

En novembre 2019, Neil Gaiman révélé à Radio Times qu’il avait commencé à planifier une éventuelle deuxième saison: « Nous sommes trois, le showrunner Allan Heinberg, David Goyer et moi-même, et nous venons de terminer l’écriture du premier épisode, complotant et décomposant les deux premières saisons, nous verrons donc ce qui se passera ensuite.”

De même, le producteur exécutif Allan Heinberg a déclaré à NME lors de la première de l’émission à Londres qu’ils auraient « tantas [temporadas] comme ils nous permettent d’avoir. Si suffisamment de téléspectateurs se présentent, nous pouvons durer un certain temps. Nous voulons tout faire, nous voulons une mini-série dérivée. Nous aimerions le faire tant qu’ils nous ont”.

La première saison de « Marchand de sable” n’a adapté que 16 numéros de la série originale, qui compte 75 numéros, il reste donc encore beaucoup de matériel pour de nouveaux lots d’épisodes.

En fait, les fans considèrent que le prochain épisode de la série de romans graphiques intitulé « Season of Mists » est de loin le meilleur travail de Neil Gaiman sur « L’homme de sable”.

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de « Sandman » ?

A la fin de la première saison de « Marchand de sable», Morpheus retourne dans son royaume et une nouvelle ère commence, Rose mène une vie tranquille avec sa sœur, Lyta et son fils. Cependant, Wish n’est pas la seule menace, car Lucifer prévoit de déclencher une guerre.

Alors, qu’arrivera-t-il à Sueño dans les prochains chapitres ? Rose reviendra-t-elle au Dreaming ? Lyta et son fils seront-ils en danger ? Morphée recréera-t-il Corinthe ? Joanna Constantine réapparaîtra-t-elle dans la vie de Dream ? Que fera Désiré contre son frère ? Quels autres ennemis Morpheus devra-t-il affronter ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de l’audience. Si de nouveaux épisodes sont confirmés, ceux-ci pourraient arriver fin 2023.

Lucifer a décidé de mener une guerre pour conquérir le Dreaming dans la deuxième saison de « Sandman » (Photo : Netflix)

Acteurs et personnages de « Sandman 2 »

Tom Sturridge comme rêve

Gwendoline Christie comme Lucifer

Vivienne Acheampong dans le rôle de Lucien

Boyd Holbrook comme Corinthien

Asim Chaudhry comme Abel

Sanjeev Bhaskar comme Caïn

Jenna Coleman comme Joanna Constantine

Mason Alexander Park comme Désir