Ce que l’on sait de la saison 2 de « La Loi de Lidia Poët »

« La loi de Lidia Poët » (« La loi selon Lidia Poet » en anglais) est une nouvelle série italienne qui récemment diffusé sur Netflix. Cependant, de nombreux abonnés passionnés de la plateforme de streaming ont déjà pu regarder tous les épisodes et attendent de savoir s’il y aura une suite. Ici, nous vous disons ce que nous savons sur une éventuelle saison 2.

L’émission sur la première femme avocate en Italie est disponible sur Netflix à partir de 15 février 2023 et a un total de six épisodes de 40 minutes chacun, donc il ne faudra pas longtemps pour regarder en rafale.

Le drame d’époque italien a été créé par Davide Orsini (« The Bunker Game ») et Guido Iuculano (« Romulus »), qui ont également été scénaristes et producteurs.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « La loi de Lidia Poët ».

Y AURA-T-IL LA SAISON 2 DE « LA LEY DE LIDIA POËT » SUR NETFLIX ?

Jusqu’au moment, Il n’a pas été confirmé si « La ley de Lidia Poët » aura une saison 2 sur Netflix. Étant donné que la première du premier opus est récente, il est fort probable qu’ils attendent encore quelques jours ou semaines avant de confirmer le plan qu’ils ont pour la série.

Les renouvellements ou les annulations de suites d’émissions de télévision ou de films sont généralement liés à l’accueil qu’ils ont reçu du public, soit en audience, soit au box-office dans les salles.

Par conséquent, nous devrons attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite.

Lidia Poët et Jacopo Barberis dans la saison 1 de « La loi de Lidia Poët » (Photo : Netflix)

QUI FERA PARTIE DU CAST DE « LA LEY DE LIDIA POËT » SUR NETFLIX ?

Dans le cas où Netflix déciderait de renouveler « La loi de Lidia Poët » avec une deuxième saison, il est fort probable que la plupart des acteurs reviendront. Bien sûr, Matilda De Angelis donnera vie au protagoniste, Lidia, tandis qu’Eduardo Scarpetta sera à nouveau Jacopo Barberis et Pier Luigi Pasino le frère de la star. Ensuite la liste complète.

Matilda De Angelis comme Lidia Poët

Eduardo Scarpetta comme Jacopo Barberis

Pier Luigi Pasino comme poète Enrico

Sinéad Thornhill comme Marianna Poë

Sara Laazzaro comme Teresa Barberis

Dario Aita comme Andrea

Il peut même y avoir des personnages mineurs comme le juge (Riccardo Leto), le Direttore dell’opera (Gionathan Montagna) ou Anita Tosetti (Matilde Vigna).