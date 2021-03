Ce que l’on sait de la deuxième saison de Los Irregulares sur Netflix

Les irréguliers est la série la plus regardée sur le service de streaming Netflix en ce moment, dépassant Qui a tué Sara? et Ginny et Géorgie, selon les données du site FlixPatrol. L’émission est déjà un succès et ses premiers fans demandent à en voir plus, alors Dans Spoiler, nous vous dirons ce que l’on sait jusqu’à présent sur la deuxième saison. Quand cela va arriver?

Synopsis officiel: « The Irregulars est une série télévisée Web américaine à venir produite et distribuée par Netflix. Basée sur les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle, elle présente les Irregulars of Baker Street travaillant pour le Dr Watson sauvant Londres des éléments surnaturels. ».

+ Ce que l’on sait de la deuxième saison de Los Irregulares:

Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé, On s’attend à ce qu’en voyant les numéros d’audience à la fin des 28 premiers jours, ils confirment la deuxième tranche du programme créé par Tom Bidwell. Aussi Il a été divulgué que tous les jeunes de la distribution reviendraient, et Sherlock et Alice pourraient disparaître définitivement après s’être rencontrés au purgatoire, tandis que Leo emménagerait pour commencer une nouvelle vie avec Helena Augusta..

Les derniers personnages mentionnés pourraient réapparaître dans un flashback ou des séquences de mémoire impliquant Jessie ou des membres des Irréguliers.. Selon ScreenRant, dans la saison 2, nous verrons davantage une étude des membres de l’équipe et explorerons les thèmes de la douleur, de l’identité et de l’amitié. Tous les acteurs majeurs ont du mal à trouver leur chemin dans le mondeMais ils doivent se faire confiance.

+ Quand aura lieu la deuxième saison de Los Irregulares?

Avant d’annoncer publiquement qu’il y a un feu vert pour une deuxième tranche, Netflix Cela se confirme d’abord à la production du programme, de sorte que de cette manière le développement des scripts et le tournage sont avancés. Si cela s’est déjà produit, très probablement la saison 2 de Los Irregulares sera diffusée au début de 2022.