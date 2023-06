Ce que l’on sait de « Kimetsu no Yaiba : Pillar Training Arc »

Après le choc finale de la saison 3 dans le village des forgeronsla suite de l’histoire de Kimetsu no Yaiba est en préparation. Le quatrième épisode adaptera le « Pillar Training Arc » du manga de Koyoharu Gotouge, où nous apprendrons à connaître plus en profondeur le reste des Hashiras. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le anime.

Comme la série s’est écoulée, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko Ils sont devenus de plus en plus forts, ils ont donc pu affronter de puissants ennemis.

Dans le « Entertainment District Arc », le groupe a affronté Daki et Gyutaro, les démons qui composaient le Sixième lune supérieure.

Pendant ce temps, dans le « Blacksmith Village Arc », ils ont vaincu les quatrième et cinquième Upper Moon, Hantengu et gyokko respectivement. Cependant, les batailles à venir seront bien plus dangereuses que jamais.

QU’EST-CE QUE LE « PILLAR TRAINING ARC » DE « KIMETSU NO YAIBA » ?

Après que Muzan ait découvert que Nezuko est immunisée contre le soleil, il est inévitable que le jeune démon soit sa prochaine cible. Par conséquent, le Corps of Hunters doit prendre l’offensive et affronter ses ennemis.

Dans la saison 4 de « Kimetsu no Yaiba », Tanjiro suivra un entraînement avec chaque Pilier comme celui avec le serpent (Photo : Shueisha)

Cependant, pour combattre les lunes supérieures et le démon le plus puissant de tous, les apprentis doivent Acquérir le niveau de combat d’un Hashiraqui donne le nom à « Kimetsu no Yaiba : Pillar Training Arc ».

Selon le synopsis officiel: « Tanjiro va voir le pilier de pierre, Himejima, qui a l’intention de le préparer pour les batailles à venir. La formation pour devenir Pilier est intense et exigeante. Gagner l’approbation de Himejima semble impossible, mais Tanjiro n’abandonnera pas. Pendant ce temps, Muzan continue de rechercher l’emplacement de Nezuko.”.

LE PREMIER APERÇU DE « KIMETSU NO YAIBA: PILAR TRAINING ARC »

Peu de temps après la fin de la saison 3, Ufotable, la société de production de l’anime, a partagé un premier aperçu de ce qui va arriver dans le « Pillar Training Arc ».

Bien qu’aucune animation ne soit montrée, nous pouvons voir les images du reste des piliers qui entraînera Tanjiro et ses amis lors de cette étape.

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « KIMETSU NO YAIBA: PILLAR TRAINING ARC » ?

Jusqu’à présent, Ufotable n’a pas confirmé de date de sortie pour la saison 4 de la sérieappelé « Kimetsu no Yaiba : Arc d’entraînement au pilier ».

Cependant, compte tenu du temps qu’il a fallu pour sortir la saison 3, on peut calculer que le quatrième opus il n’arrivera pas avant le milieu ou la fin de 2024en raison des graphismes de haute qualité réalisés par le studio.