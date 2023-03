Ce que l’on sait de « Hasta el cielo : La série » – Saison 2

« Jusqu’au paradis: la série » ajouté au catalogue de Netflix le 17 mars, dans la continuité du célèbre film de Daniel Calparsoro avec Miguel Herrán en 2020. Ainsi, la première saison de la production s’est concentrée sur le personnage de Solé et s’est terminé avec son passionnant septième chapitre.

En ce sens, de nombreux téléspectateurs du programme se demandent si le service de streaming diffusera en première la deuxième partie du programme mettant en vedette les acteurs Asia Ortega, Alvaro Rico et Patricia Vico.

Vous souhaitez en savoir plus sur celui-ci ? Dans les lignes qui suivent, nous vous disons ce que nous savons de la saison 2 de « Hasta el cielo : La série ».

A-T-IL ÉTÉ CONFIRMÉ QUE « UP TO HEAVEN : LA SÉRIE » AURA UNE DEUXIÈME SAISON ?

Oui ok Netflix Espagne n’a pas confirmé que « Jusqu’au paradis: la série » sera renouvelé, il est probable que le spectacle de Daniel Calparsoro et Jorge Guerricaechevarría avoir de nouveaux chapitres s’il est soutenu par des chiffres d’audience et d’autres facteurs importants pour le géant du streaming.

Étant donné que l’émission n’a jamais été annoncée comme une mini-série et qu’il y avait plusieurs intrigues inachevées, cela peut être dans les plans des créateurs. lancer la deuxième partie du projet.

Image promotionnelle de la première saison de « Hasta el cielo : La serie » (Photo : Netflix)

QUAND EST-CE QUE « HASTA EL CIELO : LA SÉRIE » – PREMIÈRE DE LA SAISON 2 ?

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle pour « Jusqu’au ciel: série 2 »nous pouvons prévoir la période de la prochaine version.

Si la production est aussi conséquente que dans le premier volet, les épisodes suivants pourraient être disponibles sur la plateforme Netflix dans vers 2024 ou, au début de 2025.

Scène de « Hasta el cielo : La série » (Photo : Netflix)

QUI SERONT LES ACTEURS DE « JUSQU’AU CIEL : LA SÉRIE » – SAISON 2 ?

Il est possible que de nouvelles stars viennent s’ajouter au programme, en plus des protagonistes que l’on connaît déjà :

Asia Ortega comme Solé

Luis Tosar comme Rogelio

Álvaro Rico comme Fernán

Patricia Vico comme Mercedes

Asia Ortega Leiva dans le rôle de Sole dans « Hasta el cielo : La serie » (Photo : Netflix)

QU’EN SERAIT-IL DE « UP TO THE SKY : LA SÉRIE » – SAISON 2 ?

AVERTISSEMENT SPOILERS. Comme nous l’expliquions dans cette note, la première saison de la fiction s’est terminée par Solé, Fernand et Mercedes s’échapper de Duc et autres policiers. Rappelons que, malgré la trahison subie par notre protagoniste, elle a sauvé la vie de ses compagnons.

Dès lors, la suite de la série pourrait se focaliser sur les conséquences des actions des Mercedes et Fernandla révélation de Marthe sur l’identité de son père, la confrontation de seul avec son père, entre autres faits saillants.

COMMENT VOIR « HASTA EL CIELO : LA SÉRIE » ?

« Hasta el cielo : La série » est disponible sur Netflix à partir du 17 mars 2023Par conséquent, pour le voir, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.