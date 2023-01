Ce que l’on sait de « Ginny et Georgia » – Saison 3

Après la fin choquante de la deuxième saison de « Ginny et Georgia »les fans du série netflix Créés par Sarah Lampert, ils attendent avec impatience un troisième épisode qui résout les questions laissées ouvertes et montre ce qui arrivera aux Miller après l’arrestation qui a ruiné le mariage.

Dans les dix nouveaux épisodes de la fiction mettant en vedette Brianne Howey et Antonia Gentry, Ginny accepte de rentrer chez elle, mais est toujours en colère contre sa mère et bien décidée à découvrir tous ses secrets. De plus, il fréquente les terrariums après avoir avoué à son père s’être blessé avec un briquet.

Après quelques affrontements et comportements immatures, les protagonistes de «Ginny et GéorgieIls parlent de leurs conflits. La mère se confie à sa fille sur son passé troublé. Enfin, ils font la paix et promettent d’être honnêtes l’un avec l’autre. Cependant, une fois de plus, le passé de la Géorgie menace l’avenir qu’elle essaie de construire pour ses enfants.

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 3 DE « GINNY AND GEORGIA »

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série écrit par Erin Deck, Susan Shipton et Jonathan Egan, mais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est presque certain que le géant du streaming renouvellera le programme pour un nouveau lot d’épisodes.

La fin de la deuxième saison a ouvert la voie à un troisième opus, il ne reste donc plus qu’à attendre la réponse officielle de la populaire plateforme de streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public.

Georgia essayant d’obtenir une faveur de Cinthya dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « GINNY AND GEORGIA » ?

À la fin de la deuxième saison de « Ginny et Géorgie”, Georgia avoue à Paul une partie de son passé et ensemble ils parviennent à se débarrasser de Gil. Malgré les confidences de sa fiancée, le maire de Wellsbury décide d’aller jusqu’au bout des fiançailles et Georgia organise le mariage de ses rêves et s’autorise à rêver à un avenir meilleur pour sa famille.

Cependant, la cérémonie est interrompue par la police, accompagnée du détective privé Gabriel Cordova, qui arrête Georgia pour le meurtre de Tom Fuller, mari Cynthia. La Géorgie retrouvera-t-elle sa liberté ? Ginny soutiendra-t-elle sa mère ? Marcus et Ginny vont-ils se réconcilier ? Joe et Georgia admettront-ils leurs sentiments ? Max commencera-t-il une relation avec Silver ? Sion emménagera-t-il avec Simone ?

Gabriel n’a pas eu de repos jusqu’à ce qu’il ait emprisonné Georgia dans la saison 2 de « Ginny and Georgia » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « GINNY AND GEORGIA 3″

Brianne Howey comme Georgia Miller

Antonia Gentry comme Ginny Miller

Diesel La Torraca comme Austin Miller

Jennifer Robertson comme Ellen

Félix Mallard comme Marcus

Sara Waisglass comme Maxine

Scott Porter en tant que maire Paul Randolph

Raymond Ablack comme Joe

Mason Temple en tant que Hunter Chen

Aaron Ashmore comme Gil Timmins

Katie Douglas comme Abby

Chelsea Clark comme Nora

Dan Beirne comme Nick

Nathan Mitchell comme Zion Miller

Alex Mallari Jr. comme Gabriel Cordova / Jesse

Sabrina Grdevitch dans le rôle de Cynthia Fuller