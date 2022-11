Ce que l’on sait de « Elite » – Saison 7

Après la finale passionnante de la sixième saison de « Elite »les fans de la populaire série espagnole Netflix Ils attendent avec impatience le septième opus, qui a été confirmé par le géant du streaming le 25 octobre 2022 et promet de résoudre toutes les questions restées ouvertes.

Dans les premiers épisodes du sixième volet du drame pour adolescents créé par Carlos Montero et Darío Madrona, les drames des nouveaux étudiants de Las Encinas sont présentés. Nico (Ander Puig), un étudiant qui est récemment devenu un homme, attire l’attention d’Ari, qui boit fréquemment pour échapper à ses problèmes et bien qu’elle soit attirée par son partenaire, elle n’est pas sûre de commencer une relation avec une personne trans . .

Sara (Carmen Arrufat) est une influenceuse piégée dans une relation abusive. Mencía, qui se sent attirée par elle, essaie de l’aider à se libérer de Raúl (Álex Pastrana), mais ce n’est pas une tâche facile. Et Didac (Álvaro de Juana) découvre que son ami Javier a abusé d’Isadora, alors il décide d’aider la victime avec sa plainte.

Mencía a tenté de sauver Sara des abus de Raúl dans la saison 6 de « Elite » (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS SUR LA SAISON 7 DE « ELITE »

Le tournage de la saison 7 de « Élite» a commencé en octobre 2022c’est-à-dire que la production durera jusqu’à la fin de cette année et le début de 2023. Par conséquent, les nouveaux épisodes pourraient sortir à la mi-2023 dans Netflix.

Le nouvel épisode mettra en vedette des réalisateurs tels que Lino Escalera (« Alta Mar »), Menna Fité (« Bienvenue à Edén »), Roger Gual (« Fanatic ») et Ana Vázquez, co-créatrice de « Zorras », la prochaine série ATRESplayer .

Outre le retour d’Omar Ayuso, Maribel Verdú, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes et Alejandro Albarracín rejoignent le casting.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 7 DE « ELITE » ?

A la fin de la sixième saison de « Élite”Isadora obtient justice, Mencía est incapable de libérer Sara de Raúl, Benjamín Blanco est libéré de prison et emmène ses enfants dans une autre ville, Iván se réveille après son accident de voiture et on révèle qui conduisait réellement le véhicule qui l’a percuté.

Au début, on suggère qu’il s’agissait d’Ari, puis tout indique Mencía, qui se croit même coupable et, avec l’aide de sa sœur, se débarrasse de la voiture de Patrick. Cependant, c’était Sara qui essayait seulement de ramener Mencía à la maison. Effrayée, elle appelle Raúl, qui s’arrange pour que Mencía semble responsable.

Quand tout se calme, Isadora décide de donner une chance à Didac, mais après leur baiser romantique, quelqu’un tire d’une voiture noire.. Qui est la prochaine victime ? Qui a tiré? Parce que? Mencía découvrira-t-il la vérité ? Les fils de Benjamin reviendront-ils à Las Encinas ? Ivan cherchera-t-il Patrick ?

Patrick reviendra-t-il pour Iván dans la septième saison de « Elite » ? (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ELITE 7 »

Carla Diaz comme Ari Blanco

Martina Cariddi comme Mencía Blanco

Manu Rios comme Patrick Blanco

Valentina Zenere comme Isadora Artiñán

André Lamoglia comme Ivan Carvalho

Adam Nourou comme Bilal

Guillermo Campra comme Hugo

Ignacio Carrascal comme Javier

Marc Bonnin comme Alex

Ander Puig comme Nico

Carmen Arrufat comme Sara

Álvaro de Juana comme Didac

Ana Bokesa comme Rocio

Álex Pastrana comme Raúl

Omar Ayuso comme Omar

mirela balic

Fernando Lindez

Gleb Abrosimov

ivan mendes

Alejandro Albarracin

Maribel Verdu