Ce que l’on sait de « A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight », la nouvelle série de « Game of Thrones »

HBO a confirmé qu’ils feraient une série intitulée « Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies » (« Le Chevalier des Sept Couronnes : Le Chevalier Errant » en espagnol) qui adaptera le livre de George R.R. Martin. Ici, nous vous disons ce que vous devez savoir sur le nouveau Émission HBO Max.

Le 12 avril 2023, la société a fait plusieurs annonces importantes telles que la relance de la plateforme, la production du programme télévisé qui racontera l’histoire de « Harry Potter »un nouveau spin-off de « The Big Bang Theory », entre autres.

Dans le cas de la nouvelle série de l’univers de « Game of Thrones », il a été confirmé que George RR Martin, Ira Parker, Ryan Condal et Vince Gerardis Ils serviront de producteurs exécutifs.

Ils ont déjà travaillé sur « House of the Dragon », nous sommes donc convaincus qu’ils feront également du bon travail en portant les aventures de Tall Duncan à l’écran.

QUAND EST-CE QUE « UN CHEVALIER DES SEPT ROYAUMES : LE CHEVALIER DE LA HAIE » EST-IL SET ?

« A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight » adaptera le premier livre de la série de romans « Tales of Dunk and Egg »: « The Errant Knight ». Les événements de cette histoire se déroulent autour de il y a quatre-vingt-dix ans de ce qui s’est passé au début de « Game of Thrones », c’est-à-dire avant que Robert Baratheon ne soit au pouvoir.

un siècle avant @Game of Thronesil y avait ser Duncan le Grand et son écuyer, Egg. Exécutif produit par George RR Martin, Ira Parker, Ryan Condal et Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight a reçu une commande directement en série. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt – HBO Max (@hbomax) 12 avril 2023

DE QUOI PARLE « UN CHEVALIER DES SEPT ROYAUMES : LE CHEVALIER DE LA HAIE » ?

Nous ne savons pas à quel point ils envisagent de faire cette nouvelle série de l’univers « A Song of Ice and Fire » de la source originale, mais nous avons une idée de quoi il s’agira, puisque Le premier livre de « The Tales of Dunk and Egg » a été publié en 1998.

Les romans suivent aventures de ser Duncan le Grand, un chevalier de Flea Bed (la partie pauvre de King’s Landing) et son écuyer Egg. Plus précisément, « The Wandering Knight » raconte ses débuts, alors qu’il n’avait que 16 ans et a décidé de participer au tournoi Vado Ceniza.

Tall Duncan et son écuyer dans « The Tales of Dunk and Egg » (Photo : Dabel Brothers Productions)

Aussi, comment il rencontre le garçon au crâne rasé qui ressemble à un œuf et la véritable identité qu’il cachait.

« Un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand (alias Dunk) et son petit écuyer, Egg. Situé à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’a pas encore disparu de la mémoire vivante. De grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent ces amis improbables et incomparables.», explique le synopsis officiel.

COMBIEN DE SAISONS « UN CHEVALIER DES SEPT ROYAUMES » COMPTERA-T-IL ?

Puisque le titre de la série annonce spécifiquement « The Hedge Knight » (« The Errant Knight »), on peut supposer que la première saison se concentrera sur ce livre et, en cas de succès, les deux romans suivants seront adaptés : « Sur les routes » et « L’épée loyale ».