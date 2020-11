Ce que les membres de NSYNC ont dit à propos du groupe K-pop

BTS est l’un des groupes de K-pop les plus populaires aujourd’hui et NSYNC était l’un des boys band les plus populaires des années 1990. Lance Bass, l’un des membres les plus célèbres du NSYNC, a dévoilé ses réflexions sur BTS et leur succès. De plus, Joey Fatone de NSYNC avait quelques conseils pour les membres du BTS. Voici un aperçu de ce qu’ils avaient à dire – et si BTS réussit mieux que NSYNC aux États-Unis.

Ce que Lance Bass avait à dire sur la K-pop

Dans une interview avec BuzzFeed, Bass a déclaré: «J’adore la K-pop. C’est tellement amusant et différent. Vous savez, quelque chose que ce pays n’a jamais vu auparavant. «Je pense que c’est amusant parce que j’aime les performances», a-t-il ajouté. « Donc, quand je vais à un spectacle, je veux être diverti, et quand vous avez autant de monde, vous pouvez vous amuser beaucoup sur scène. »

Bass a déclaré qu’une partie du succès de BTS découlait des différentes personnalités des différents membres. «Et je pense que c’est pourquoi le fandom est si fou, parce qu’ils ont tous ce ou deux qu’ils aiment et qu’ils soutiennent», a-t-il déclaré. «Et c’est amusant! C’est amusant de voir un groupe de personnalités différentes travailler ensemble. » Il a comparé les différentes personnalités des membres de BTS aux différentes personnalités des Spice Girls.

« Garçon avec Luv »

Joey Fatone donne quelques conseils à BTS

Bass n’était pas le seul ancien membre du NSYNC à commenter BTS. Selon Elle, Fatone a donné des conseils au groupe sud-coréen. «Le conseil est de rester ensemble», dit-il. « Continuez, et sachez qu’il y a d’autres projets que vous pouvez certainement faire, mais si jamais vous faites cela, séparez-vous, faites une pause, puis revenez. » Le conseil de Fantone est particulièrement intéressant étant donné que NSYNC s’est séparé et ne s’est jamais réuni en dehors de brèves performances en direct.

BTS a-t-il plus de succès que NSYNC?

Comme beaucoup d’entre nous, deux anciens membres de NSYNC ont des opinions sur BTS. Cela soulève une question intéressante: les singles de BTS se sont-ils aussi produits aux États-Unis que les singles de NSYNC?

« Ça va être moi »

Un seul single de NSYNC a atteint le sommet du Billboard Hot 100: «It’s Gonna Be Me». De plus, quatre de leurs autres singles ont atteint le top 10: «This I Promise You», «Bye Bye Bye», «Girlfriend», «Music of My Heart» et «(Gd Must Have Spent) A Little More Time on Tu. » Bien que NSYNC n’ait pas eu autant de succès qu’Elvis Presley ou The Beatles, ils étaient une force formidable sur les charts.

D’autre part, BTS a sorti deux singles Billboard Hot 100 n ° 1: «Dynamite» et «Savage Love». Trois de leurs autres singles ont atteint le top 10: «Boy with Luv», «ON» et «Fake Love». En conclusion, BTS a plus de succès n ° 1 mais NSYNC a plus de succès 10 au total. Étant donné que l’ancien groupe publie toujours de la musique, ils pourraient éventuellement sortir plus de 10 meilleurs singles que NSYNC à l’avenir. Quoi qu’il en soit, les anciens membres du NSYNC ont eu des choses intéressantes à dire sur BTS.