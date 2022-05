Ce que les ex-femmes et copines de Johnny Depp ont dit de lui

Les détails du mariage de Johnny Depp avec l’acteur Amber Heard, qui s’est déroulé de 2015 à 2017, sont dévoilés dans un procès en diffamation qui se déroule actuellement à Fairfax, en Virginie.

Depp poursuit Heard pour 50 millions de dollars pour un éditorial du Washington Post qu’elle a écrit dans lequel elle s’est identifiée comme victime d’abus sexuels, rapporte NBC. Bien que Depp ne soit jamais nommé dans la colonne, ses avocats soutiennent qu’il est impliqué comme sujet, écrire dans la plainte l’éditorial est une « implication claire que M. Depp est un agresseur domestique ». Heard contre-poursuivi pour 100 millions de dollars, par NBC.

Il s’agit de la deuxième des deux poursuites dans lesquelles le couple a été impliqué. En 2020, Depp et Heard étaient devant le tribunal après que Depp ait poursuivi le rédacteur en chef et éditeur de The Sun pour l’avoir traité de « batteur de femme » dans un titre. Depp a perdu le procès, selon le New York Times.

Depp nie toutes les allégations d’abus. « Puisque je savais qu’il n’y avait aucune vérité là-dedans, j’ai senti qu’il était de ma responsabilité de me défendre, non seulement pour moi-même dans ce cas, mais … pour mes enfants », a déclaré Depp dans son témoignage, par NBC, expliquant son raisonnement du procès.

Les relations passées de Depp ont également été évoquées au cours de la procédure. Selon le Hollywood Reporter, Depp aurait dû remettre sa correspondance avec des relations amoureuses passées.

Ellen Barkin a témoigné lors des procès au Royaume-Uni et aux États-Unis ; Winona Ryder et Vanessa Paradis ont fourni des déclarations écrites pour le procès britannique, par Variété.

Avec un examen minutieux de la vie amoureuse de Depp, voici une promenade à travers les relations publiques de l’acteur et ce que les parties associées ont dit.

Lori Anne Depp en 1997. Shutterstock

Lori Anne DeppDepp a été mariée à Lori Anne Allison de 1983 à 1985. Allison, une maquilleuse, a présenté Depp à Nicolas Cage, qui l’a encouragé à devenir acteur, selon une interview de Playboy.

Depp a parlé de son premier mariage dans une interview de 1997 avec Boulevard Magazine. « J’ai été marié quand j’avais 20 ans (avec Lori Allison). C’était un lien fort avec quelqu’un mais je ne peux pas nécessairement dire que j’étais amoureux. C’est quelque chose qui arrive une fois, peut-être deux, si vous avez de la chance. Et je ne sais pas si j’ai vécu ça avant d’avoir 30 ans.

En 2015, Allison a décrit Depp dans une interview avec le Miami Herald : « Eh bien, nous savons tous que c’est un acteur talentueux et qu’il peut réussir le truc de pirate comme les affaires de personne, mais c’est aussi un guitariste extrêmement talentueux. »

Sherilyn Fenn

Sherilyn Fenn au Twin Peaks UK Festival en 2017. Amy T. Zielinski / Getty Images

Depp est sorti avec la star de « Twin Peaks » Sherilyn Fenn quand il était nouveau à Los Angeles, se rencontrant en 1985.

Fenn a parlé de leur relation dans une interview avec The Big Issue en 2017 : « Nous étions si jeunes. Je l’ai rencontré quand j’avais 19 ans et il en avait 21. Nous sommes sortis ensemble pendant deux ans et demi alors que nous commencions tout juste. » dans l’entreprise. Il était très gentil. Il a été mon premier amour.

Jennifer Gris

Jennifer Gray au Rubber Club à Hollywood, en Californie. Collection Jim Smeal / Ron Galella via Getty Images

Selon une récente interview avec Drew Barrymore, Gray a commencé à sortir avec Depp en 1989 après avoir rompu avec son fiancé Matthew Broderick. Depp et Gray se sont fiancés après deux semaines.

« C’était vraiment un signe qu’il y avait des problèmes en cours de ma part », a déclaré Gray à Barrymore au sujet de ses fiançailles avec deux hommes au cours du même mois. « Je pensais juste que c’était Dieu qui me sauvait d’une mauvaise situation et me plongeait avec amour dans un soufflé Johnny Depp. »

Ils ont été fiancés pendant neuf mois, selon les mémoires de Grey, « Out of the Corner ».

Winona ryder

Winona Ryder et Johnny Depp à Los Angeles, Californie. Barry King / Wire Image

Depp a rencontré Winona Ryder en 1989. « Il n’y a rien eu dans mes 27 ans qui soit comparable au sentiment que j’ai avec Winona », a déclaré Depp à People. Au moment de leur rencontre, Ryder avait 17 ans.

Ils se sont fiancés cinq mois après leur rencontre, a déclaré Depp à Rolling Stone en 1991, et ont joué dans « Edward aux mains d’argent » pendant cette période. Depp s’est fait tatouer en son honneur, qui disait « Winona Forever » (qu’il a ensuite changé en « Wino Forever »). Ils se sont séparés en 1993, selon le Guardian.

Le tatouage « Wino Forever » de Depp a été mentionné lors du procès en Virginie. Heard a déclaré que Depp l’avait frappée pour la première fois après avoir posé des questions sur le tatouage, selon le Telegraph.

Lors du procès au Royaume-Uni en 2020, Ryder a fourni une déclaration de témoin, affirmant que Depp n’était « jamais violent » ou « abusif », selon Deadline.

« Je comprends qu’il est très important que je parle de ma propre expérience, car je n’étais évidemment pas là lors de son mariage avec Amber, mais, d’après mon expérience, qui était si complètement différente, j’ai été absolument choquée, confuse et bouleversée quand j’ai entendu les accusations portées contre lui », a déclaré Ryder.

Kate Moss

Johnny Depp et Kate Moss à l’Académie de Beverly Hills, en Californie. Barry King / Wire Image

Depp et le mannequin Kate Moss étaient ensemble de 1994 à 1997. Le chroniqueur de Vanity Fair, George Wayne, les a présentés au Cafe Tabac, un lieu de rencontre new-yorkais, selon ses souvenirs dans un post Instagram. « Je n’avais aucune idée qu’ils deviendraient alors le couple informatique pour les saisons à venir », a écrit Wayne.

Dans une interview de 1998 avec HELLO! menée après la rupture, Depp a déclaré qu’il était « horrible » à vivre et a pris la responsabilité de la fin de la relation : « Je suis celui qui doit assumer la responsabilité de ce qui s’est passé – j’étais difficile à vivre, j’ai laissé mon le travail m’a gêné et je ne lui ai pas accordé l’attention que j’aurais dû lui accorder. »

En 2012, Moss a déclaré à propos de la relation dans une interview avec Vanity Fair : « Personne n’a jamais vraiment pu prendre soin de moi. Johnny l’a fait un peu. J’ai cru ce qu’il a dit. Comme si je disais : « Qu’est-ce que je fais ? », il me le dirait. Et c’est ce qui m’a manqué en partant. J’ai vraiment perdu cette jauge de quelqu’un en qui je pouvais avoir confiance.

Au cours de son témoignage, Heard a mentionné le nom de Moss. Heard a déclaré que sa sœur, Whitney Henriquez, se trouvait près d’un escalier alors qu’elle tentait d’interrompre une bagarre entre eux.

« Le dos (de Whitney) était dans l’escalier, et Johnny lui saute dessus », a déclaré Heard, par Gens. « Je n’hésite pas, je n’attends pas – je pense juste, dans ma tête, instantanément à Kate Moss et aux escaliers, et je lui ai balancé. »

Heard a semblé faire référence à une bagarre entre Moss et Depp au Mark Hotel de New York en 1994. Depp a été arrêté pour méfait criminel. Les accusations ont été abandonnées, mais Depp a dû payer 10 000 € de dommages et intérêts, selon le New York Times. Ni Moss ni Depp n’ont parlé publiquement de cette soirée.

Moss a témoigné pendant le procès et a nié que Depp l’ait poussée dans les escaliers. « Il ne m’a jamais poussé, m’a donné des coups de pied ou m’a jeté dans les escaliers », a poursuivi Moss.

Au contraire, Moss a déclaré qu’elle avait glissé pendant ses vacances en Jamaïque.

« Nous quittons la pièce et Johnny a quitté la pièce avant moi. Et il y avait eu un orage. Et en quittant la pièce, j’ai glissé dans les escaliers et je me suis fait mal au dos », a déclaré Moss.

« J’ai crié parce que je ne savais pas ce qui m’était arrivé et que j’avais mal, et il est revenu en courant pour m’aider et m’a porté dans ma chambre et m’a apporté des soins médicaux. »

Ellen Barkin

Johnny Depp et Ellen Barkin à Los Angeles, Californie. Barry King / Wire Image

Barkin et Depp se sont rencontrés lors du tournage du film de 1998 « Fear and Loathing in Las Vegas ».

Barkin a témoigné lors du procès au Royaume-Uni, selon ., affirmant que Depp avait jeté une bouteille de vin dans sa direction pendant cette période. Lors du procès en diffamation, Depp a déclaré que les affirmations étaient « fausses », selon ., et que Barkin avait de la rancune.

Barkin a témoigné pour la défense lors du procès en diffamation qui se déroulait à Fairfax, en Virginie. Au cours de son témoignage, donné dans une déposition préenregistrée en 2019, Barkin a qualifié Depp de comportement « contrôlant » et « jaloux » au cours de leur relation « sexuelle ».

« J’ai eu une égratignure dans le dos qui l’a une fois mis très, très en colère parce qu’il a insisté sur le fait que cela venait du fait que j’avais eu des relations sexuelles avec une personne qui n’était pas lui », a-t-elle déclaré.

Barkin a également abordé la consommation de substances de Depp. « Il buvait et fumait toujours un joint », a-t-elle déclaré.

Concernant l’incident de la bouteille, Barkin a déclaré que Depp avait « jeté une bouteille de vin à travers la chambre d’hôtel » sur elle et d’autres personnes pendant le tournage de « Fear and Loathing in Las Vegas », mais cela n’a touché personne.

Vanessa Paradis

Johnny Depp et Vanessa Paradis en 2004. David Westing/Getty Images

Depp a commencé à sortir avec la chanteuse française Vanessa Paradis en 1998 après s’être reconnecté à Paris.

« Nous nous sommes vus parfois pendant quatre ans. Mais ensuite, le jour où nous nous sommes retrouvés à Paris, nous étions tous les deux dans le même monde et libres et c’était juste instantané. Il n’y avait plus de temps à perdre – tout simplement pas moyen de contourner cela « , a déclaré Paradis en 2008, par Gens. Elle l’a appelé une » personne très charmante « .

Ils ont eu deux enfants ensemble, une fille Lily Rose et un fils Jack.

« Je pourrais faire une liste interminable de toutes les choses que j’admire chez lui », a déclaré Paradis à Marie Claire en 2010. « Nous comprenons que, si nous voulons que notre relation continue, nous devons nous donner de l’espace, nous permettre de partir seuls et se faire confiance. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir de l’espace et de la confiance.

Le couple s’est séparé en 2012, par Gens. Dans une interview avec Rolling Stone, Depp a qualifié la fin de leur relation de « un peu cahoteuse ».

Au cours du procès au Royaume-Uni, Paradis a fourni une déclaration de témoin. « D’après mon expérience personnelle de nombreuses années, je peux dire qu’il n’a jamais été violent ou abusif envers moi », a déclaré Paradis, selon le Hollywood Reporter, le décrivant ensuite comme étant « gentil, attentionné et (et) généreux ».

Ambre Entendu

Johnny Depp et Amber Heard au Met Gala en 2014. Kevin Mazur / WireImage

Depp a rencontré Amber Heard sur le tournage de « The Rum Diary » et a commencé à sortir ensemble en 2012, par Variété. Ils se sont fiancés en 2014 et se sont mariés sur son île privée aux Bahamas en février 2015.

Heard a demandé le divorce en 2016. « Johnny a des antécédents publics et privés de longue date et largement reconnus d’abus de drogues et d’alcool », a-t-elle déclaré dans son dossier, par Gens. « Il a un fusible court. Il est souvent paranoïaque et son tempérament est extrêmement effrayant pour moi car il s’est avéré à plusieurs reprises physiquement dangereux et/ou mettant ma vie en danger.

Depp a nié les allégations de Heard à l’époque.

Depp et Heard ont conclu un accord de divorce à l’amiable en 2016. Le divorce a été finalisé en 2017.

Des détails sur leur relation émergent lors du procès en diffamation de 2022. Heard allègue des violences domestiques et des agressions sexuelles. Dans son témoignage, Heard l’a décrit comme « l’homme qui m’a battu pendant cinq ans » et un « agresseur ».

Dans son témoignage au tribunal, selon NBC, Heard a déclaré qu’elle pensait qu’elle « ne survivrait pas » si elle ne quittait pas le mariage. « Je savais que je n’y survivrais pas si je ne le faisais pas, alors j’ai demandé le divorce », a-t-elle déclaré, ajoutant plus tard : « Je savais que si je ne le faisais pas, je ne survivrais probablement pas littéralement. »