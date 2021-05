Ce que les activistes sud-asiatiques ont appris à la suite du 11 septembre et comment ils l’utilisent maintenant

Alors que le 11 septembre a conduit à la création de nombreuses organisations et en a élargi d’autres, les incidents ultérieurs de violence contre la communauté sud-asiatique aux États-Unis ont créé un environnement où les organisations se sont unies et ont élargi leurs missions.

« Certaines de nos réponses ont été les mêmes, car les problèmes sont les mêmes », a déclaré Simran Noor, président du conseil d’administration de SAALT. «Nous avons vu en 2012 une fusillade de masse contre un gurdwara (temple sikh) dans le Wisconsin, et nous avons vu … une fusillade de masse à Indianapolis qui visait des Sikhs (en 2021)».

Noor a déclaré que si SAALT a travaillé pour « se présenter dans des espaces où les gens sont traumatisés … pour retenir le chagrin, la peur et la douleur », ils ont « évolué dans leur approche » de la violence et de la haine.

Basrai a déclaré qu’un autre moment récent était l’interdiction de voyager en 2017, où l’ancien président Donald Trump a publié un décret qui a réduit le nombre de réfugiés admis aux États-Unis cette année-là et suspendu l’entrée des voyageurs en provenance de pays à prédominance musulmane, y compris l’Iran, l’Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.

«Quand je repense à des moments qui ont été très politisants pour nos communautés sud-asiatiques, qui ont causé beaucoup de douleur et de chagrin et de répression institutionnelle, le 11 septembre a été l’un des moments, et l’élection de Donald Trump a été l’un de ces moments, « dit Basrai. « … Nous savions que l’interdiction musulmane allait arriver, nous ne savions pas exactement ce que cela allait dire ou comment il allait être mis en œuvre, mais nous savions que nous allions être plus forts en prenant soin les uns des autres si nous étaient en contact et s’entraident sur le plan organisationnel. «

Basrai a dit que les organisations à l’époque réfléchissaient à « l’ère post 9/11 » et « se recroquevillaient, se téléphonant, se demandant » Est-ce que ça va? De quoi vos membres ont-ils besoin? « » Pour s’assurer que les besoins de chacun sont satisfaits. Cette solidarité a aidé les organisations à rester actives et à prendre conscience des défis auxquels leurs communautés sont confrontées.

Kaur a déclaré qu’au cours des 20 dernières années, les organisations ont été en mesure de réagir de manière plus «significative» et de se défendre au lieu de simplement réagir aux urgences immédiates.

« Lorsque nous avons ces coalitions multiraciales qui fonctionnent et qui investissent vraiment dans la survie de l’autre, cela permet à beaucoup plus d’être possible », a déclaré Basrai. « … Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de très spécifique, comme une interdiction musulmane ou une nouvelle vague de violence anti-asiatique, nous pouvons alors être plus forts et faire avancer nos objectifs. »

En 2021: « Pas seulement sur les crimes haineux »

Basrai a déclaré que la solidarité que les organisations ont développée au cours des deux dernières décennies les a rendues particulièrement capables de répondre à la flambée nationale des crimes de haine en 2020 et 2021.

« Nous n’avons pas à faire autant de paris, comme » Qui est cette personne? Partagent-ils notre politique? Sont-ils alignés de cette manière? Avons-nous l’impression que nous pouvons nous faire confiance? » Nous avons fait ce travail pendant des années, donc nous pouvons vraiment nous montrer l’un pour l’autre », a déclaré Basrai. « … Cet héritage de travail des 20 dernières années a eu un impact important sur le degré d’activité du mouvement en ce moment. »

Alors que les Sud-Asiatiques ont été touchés par la montée actuelle des crimes et incidents haineux, Basrai et Kaur ont convenu que les personnes originaires d’Asie de l’Est ou ayant un héritage d’Asie de l’Est sont plus touchées. Cependant, en raison de la solidarité entre les différents groupes, les organisations s’efforcent de se soutenir mutuellement.

Kaur a déclaré que les organisations sud-asiatiques ont été en mesure de «construire des cadres» et de «penser à la longévité», ce qui les aide à construire des ancrages encore plus solides dans leurs communautés et à autonomiser les autres. Noor a déclaré que les gens étaient également plus disposés à avoir des conversations difficiles, ce qui aide les organisations à avoir un impact encore plus grand.

« Nos communautés sont-elles plus visibles? Oui. Les conditions matérielles ont-elles changé pour les plus vulnérables au sein de nos communautés? Non », a-t-elle dit. « Y a-t-il plus de gens au sein de nos communautés qui parlent de caste et anti-noirceur? Oui. Y a-t-il plus de résistance à tout cela? Oui. »

Les militants ont également déclaré qu’il y avait également plus de soutien de l’extérieur de la communauté AAPI en ce moment, par rapport à la suite du 11 septembre ou même après des attaques comme la fusillade de 2012 dans le Wisconsin.

«Je pense que la conversation autour des Sud-Asiatiques et de l’identité sud-asiatique était très différente il y a 20 ans de ce qu’elle est aujourd’hui», a déclaré Noor. « La représentation nous amène à un endroit, ce qui est important, mais cela ne nous mène pas assez loin. »

Noor a poursuivi: « Je pense qu’il y a beaucoup plus de sensibilisation. Mais je ne sais pas si cela se traduit par un réel changement en termes de résultats de vie des gens, ce qui, je dirais, est une raison supplémentaire pour nous de remettre en question la violence publique collective et les systèmes qui que la violence est autorisée à exister à l’intérieur. Je pense que c’est là que se trouvent nos futurs espoirs de libération. «

Alors que les organisations réagissent à la violence actuelle, elles ont aussi des espoirs pour l’avenir. Basrai a dit qu’elle voulait voir les organisations se pousser à devenir plus intersectionnelles et « montrer où nous ne sommes pas en ce moment », et Noor a dit que SAALT fait pression pour des changements structurels dans des choses comme l’immigration et les systèmes carcéraux.

« Si nous demandons à nos parents, leurs parents, ils ont tous vécu des épisodes de haine comme celui-ci qui sont très ciblés sur leurs communautés, et il faut donc faire plus collectivement pour commencer à lutter contre ce spectre de haine », a déclaré Kaur. « Il ne s’agit pas seulement de crimes haineux, mais aussi de discours haineux. (…) Nous devons nous attaquer à tout cela, car sinon nous aurons continuellement ces épisodes massifs. »

