Ce que le S Pen améliore lorsqu’il s’agit d’interagir avec l’écran du téléphone en 12 exemples

Samsung a séparé la famille Galaxy Note des terminaux «conventionnels», comme la famille Galaxy S, depuis le lancement du premier Note en octobre 2009. Le différenciateur de la famille Note est le S Pen, le stylo numérique qui permet d’interagir avec l’écran tactile avec plus de précision qu’avec les doigts et qui ouvre les portes à de nouveaux types d’interaction avec les terminaux.

Une des nouveautés offertes par la nouvelle génération de terminaux Galaxy S21 est la convergence entre la famille Galaxy Note et S dans le terminal Galaxy S21 Ultra 5G, dans lequel on trouve un écran où la technologie Wacom est ajoutée qui permet d’utiliser le S Pen pour interagir avec l’appareil et ses applications.

Dans le Galaxy S21 Ultra 5G, le S Pen est un accessoire en option et nous n’avons pas le réceptacle intégré dans le terminal mobile pour le stocker et / ou le recharger dans le cas des versions « actives » du S Pen avec Bluetooth, mais il existe des cas spécifiques pour le transporter sans crainte de le perdre.

Nouvelles formes d’interaction

Au cours des 12 années d’existence du S Pen, Samsung a fait évoluer l’interaction avec lui de manière exceptionnelle. N’étant guère plus qu’un stylo numérique au pixel près, est devenu un élément d’interaction avec sa propre entité.

Son utilité va au-delà des notes manuscrites ou des croquis, atteignant des domaines tels que la communication via des messages animés, la traduction à l’écran ou le travail avec des coupures d’écran dans n’importe quel type de forme.

L’ingrédient secret de cette interaction est Air View, qui active la «couche» d’actions avec le S Pen dans n’importe quelle situation et au-dessus de n’importe quelle application il suffit d’appuyer sur le bouton S Pen lorsque nous sommes dans le rayon d’interaction avec l’écran (un ou deux centimètres), ce qui active le menu avec les interactions elles-mêmes. Dans le menu contextuel nous en avons trouvé jusqu’à 10 (Comme indiqué sur l’image), mais il y en a plus de 10.

Le S Pen est un outil de haute précision doté de technologies comme la sensibilité à la pression, on peut ainsi augmenter ou diminuer l’épaisseur et l’intensité du trait en régulant la pression que l’on exerce sur l’écran lors de l’écriture.

Notes avec l’écran éteint

Lorsque le terminal Galaxy S21 Ultra 5G est inactif, nous n’avons même pas besoin de le déverrouiller pour commencer à écrire des notes à main levée sur l’écran. En rapprochant le S Pen de l’écran et en appuyant sur le bouton d’activation, l’application Notes s’ouvre, avec une interface de saisie simplifiée.

Votre mission est de noter, à tout moment, un numéro de téléphone, une idée, une adresse ou de faire un dessin rapide et schématique à la volée. Annotations rapides du type « ici je t’attrape ici je te tue » que le terminal s’exécute parfaitement.

L’interaction est pratiquement identique à l’écriture sur papier, mais avec l’avantage de pouvoir sauvegarder les notes que nous prenons.

Notes avec mobile actif

Pour prendre des notes avec le téléphone actif, nous pouvons utiliser l’application native Samsung. Outre Samsung Cloud, la synchronisation peut être activée dans le cloud avec la plate-forme cloud Microsoft et notre compte OneNote et Outlook.

Nous pouvons ajouter des photos, des notes vocales, des documents, des dessins ou des zones de texte dans les notes. La flexibilité à cet égard est énorme et donne aux notes une productivité supplémentaire dans des tâches qui nécessitent, par exemple, de collecter différents types de contenu dans la même note.

Entre autres options, il est possible de convertir l’écriture à main levée en texte en temps réel, ou choisissez le texte à main levée à traduire en texte modifiable. Nous avons également des options de recadrage pour l’édition sélective ou la création de listes avec des cases à cocher

Messages animés

Les messages animés sont l’une des applications les plus axées sur le divertissement numérique et quotidien. On peut prendre comme point de départ une vidéo, une image, une collection d’images ou un fond sur lequel on peut dessiner et / ou écrire avec différents pinceaux spécialement conçu pour recréer des effets visuels dynamiques.

Le message animé est mis en scène dans le temps sous la forme d’une vidéo MP4 animée ou d’un GIF, que nous pouvons choisir à partir du moment où nous commençons à concevoir le message animé. Alors il sera possible d’utiliser ces messages animés dans nos applications de messagerie préférées Tant qu’ils sont compatibles avec le format, bien sûr. Par exemple, les GIF animés ne s’affichent pas toujours correctement dans tous les messages.

Ecrire à l’écran

Cette fonctionnalité prend une capture d’écran de l’écran que nous voyons et ouvre un panneau d’édition où nous pouvons de l’écriture d’annotations à la mise en évidence d’éléments dans l’image capturée.

Ensuite, nous pouvons partager l’image modifiée ou l’enregistrer.

Modifiez avec précision

Lorsque nous éditons des photos et des vidéos avec les outils d’édition du Galaxy S21 Ultra 5G, nous avons des options intéressantes associées au S Pen. Donc, dans le montage vidéo, en plus de gérer les curseurs d’écrêtage et de sélection avec une plus grande précision qu’avec vos doigts, nous pouvons ajouter des effets graphiques en direct. Autrement dit, ce que nous dessinons ou écrivons, nous pouvons faire animer l’éditeur dans le temps, de sorte qu’il apparaisse séquentiellement. C’est une option créative très intéressante.

Pour les photos, nous avons également l’option brosse pour ajouter du texte à main levée ou des effets graphiques.

Utiliser des applications d’esquisse

L’application Notes de Samsung est assez puissante en matière d’édition, avec un certain nombre de types de pinceaux à choisirainsi que différentes couleurs et modèles. Cependant, si nous voulons tirer le meilleur parti du côté artistique, nous pouvons utiliser des applications tierces.

Un bon exemple d’application professionnelle, complète et solvantée est Autodesk SketchBook, avec des options allant de dizaines de pinceaux à des outils avancés pour créer des géométries ou utiliser des calques. La limite est la créativité des utilisateurs et leurs compétences avec les outils d’application.

Le S Pen dans ce cas fonctionne parfaitement en termes de réponse et de précision. C’est comme avoir un studio de dessin sur votre écran mobile.

Apprenez à dessiner

Samsung s’est intégré au répertoire d’outils pour profiter du S Pen l’application PENUP. C’est une application destinée aux utilisateurs qui, même sans avoir une connaissance ou une pratique exhaustive du dessin ou des beaux-arts, souhaitent «faire leurs premiers pas» en s’exprimant de manière plastique.

PENUP est organisé comme une communauté d’artistes qui partagent leur travail, tout en ajoutant des défis thématiques périodiques auxquels il est possible de participer pour partager nos créations.

L’une des fonctions les plus intéressantes est « Apprendre à dessiner ». Dans ce cas, des modèles sont proposés dans lesquels la progression du dessin est affichée, y compris les changements d’outils. Nous pouvons suivre le dessin en même temps qu’il s’exécute dans le didacticiel, nous pouvons masquer le calque ou l’afficher à nouveau, et ainsi de suite. C’est un outil très bien pensé par Samsung destiné au grand public.

Couleur (et peinture)

Cette option est intégrée à PENUP, mais a un accès direct dans Air View. Ce n’est pas surprenant, car dans la pratique, c’est une activité extrêmement relaxante. Nous avons des centaines de modèles et même des livres thématiques.

Les mandalas ne peuvent pas manquer, bien sûr. Lorsque nous choisissons un modèle de coloration, les créations des autres utilisateurs de la communauté sont affichées par SPEN. Nous pouvons nous en inspirer ou choisir notre propre style.

Traduction

Une autre application du S Pen est d’être une aide lors de la traduction de paragraphes ou de mots à l’écran. Lorsque nous sommes sur une page Web ou une application où il y a du texte que nous voulons traduire, en utilisant Air View, nous pouvons activer cet outil.

Nous choisissons le mode paragraphe ou mots simples dans le menu flottant qui est activé avec cet outil. Ensuite, il suffit de garder le S Pen fixé sur le paragraphe ou le mot et nous obtiendrons la traduction que nous pouvons copier dans le presse-papiers.

Si nous choisissons un paragraphe, nous pouvons modifier la zone de sélection pour l’étendre ou la réduire à notre guise.

Écriture de calendrier

Un autre élément avec lequel nous pouvons interagir de manière naturelle grâce au Pen est le calendrier. En vue aérienne nous avons une entrée à écrire sur le calendrier, afin qu’il soit possible d’ajouter des rappels à main levée à tout moment sur la date actuelle.

Développer des zones de l’écran

Cet utilitaire permet à l’écran effectue un zoom en temps réel tout en déplaçant le pointeur du S Pen dessus. C’est une option intéressante dans les cas où nous voulons mieux apprécier les détails des images ou lire plus facilement les petits caractères dans des documents ou des pages Web sans avoir à développer tout le contenu.

Vue rapide des applications

Cette interaction est plus utile qu’on ne le pense au début. Lorsque nous sommes avec une application au premier plan et que nous activons cette option depuis Air View, l’application est minimisée.

Ensuite, nous pouvons continuer à utiliser le mobile normalement et, lorsque nous voulons voir l’état de l’application, nous n’aurons qu’à passer avec le S Pen sur la vue minimisée pour qu’elle s’affiche en plein écran l’application. Si nous éloignons le S Pen de l’écran, l’application est à nouveau réduite.

Le S Pen, un élément différenciant et unique de Samsung

Au fil des ans, le S Pen reste comme élément différentiel et unique de Samsung, qui s’améliore au fil du temps et apporte un bénéfice réel et tangible aux terminaux compatibles.

C’est un accessoire fortement recommandé pour tous les types d’utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou dans le domaine des loisirs à domicile. Les applications, comme nous l’avons vu, sont multiples. Il y en a plus, bien sûr. Beaucoup ajoutent l’option d’écriture digitale, qui avec le S Pen devient des options d’écriture numérique de précision.

Dans les applications de messagerie, sans aller plus loin, dans certains cas, nous pouvons trouver des options d’édition pour les photos que nous partageons dans lesquelles l’édition d’empreintes digitales est incluse, ce qui avec le S Pen prend une dimension beaucoup plus puissante et amusante. Dans les applications de retouche d’image elles-mêmes, quelque chose de similaire se produit, afin que nous puissions «régler» celles capturées de manière avancée et créative. Au minimum, il sera possible d’utiliser les outils d’édition avec beaucoup plus de précision lorsqu’il s’agit de créer des skins ou de faire des sélections.

Interactions avec le Galaxy S21 Ultra 5G sont enrichis de manière tangible, utile et ludique avec le S Pen. Ici, vous avez une petite sélection d’autres applications qui bénéficient du S Pen.

Plus de contenu de Space Samsung S21