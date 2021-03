Ce que le départ Twitter de Chrissy Teigen dit à propos de la haine en ligne

Chrissy Teigen a annoncé son départ de Twitter, affirmant que la négativité et les réactions négatives sur la plate-forme ont eu des conséquences de plus en plus néfastes sur sa santé mentale.

Le compte Twitter de Teigen est devenu tristement célèbre pour son humour sardonique, ses interprétations satiriques de la politique et ses réflexions hilarantes sur la culture pop.

Cependant, son départ de l’application de médias sociaux est la preuve que même ceux que nous considérons comme ayant la peau la plus épaisse et les langues les plus pointues ne résisteront probablement pas à des années de critiques de masse de la part d’étrangers en ligne indemnes.

Le mannequin et la personnalité de la télévision a rassemblé plus de 13,7 millions d’adeptes qui la regardent régulièrement se battre avec tout le monde, des auteurs de livres de cuisine à un ancien président.

Mais ces adeptes ont également été témoins et ont même contribué à certains des points les plus bas de Teigen.

Maintenant, il semble que les bas aient finalement dépassé les hauts, alors que Teigen a publié un long fil Twitter expliquant les raisons de son départ juste avant de désactiver complètement le compte.

« Hé. Depuis plus de 10 ans, vous êtes mon monde. Honnêtement, je dois tellement à ce monde que nous avons créé ici. Je considère vraiment beaucoup d’entre vous comme mes vrais amis », a écrit Teigen. « Mais il est temps pour moi de dire au revoir. Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose. »

Teigen l’a depuis fermée, ce qui en fait son départ le plus permanent de la plate-forme à ce jour.

Teigen a eu une relation ténue avec Twitter au fil des ans.

L’un des spats Twitter les plus colorés et les plus célèbres de Teigen a été une bataille de plusieurs années avec l’ancien président Donald Trump.

Trump l’avait précédemment qualifiée de « femme à la bouche sale » à la suite de discussions sur la réforme de la justice pénale et a bloqué Teigen sur Twitter après qu’elle lui ait écrit: « Lolllll, personne ne vous aime » en 2017.

Mais ce n’était ni la première ni la dernière fois que Teigen s’était engagé dans une guerre sur Twitter.

En 2020, Courtney Stodden a accusé Teigen de l’avoir intimidée dans une série de tweets de 2011 à 2012. Stodden était alors un adolescent.

Stodden est devenue célèbre à l’âge de 16 ans lorsqu’elle s’est mariée Mille vert l’acteur Doug Hutchison, qui a 35 ans son aîné – un mariage qui, selon elle, a été marqué par des traumatismes.

Elle a révélé plus tard que les tweets de Teigen avaient contribué à ses difficultés.

Dans un exemple, Teigen avait tweeté: «Allez. dormir. pour toujours »en réponse à un tweet de Courtney qui disait:« Le 8e jour de Noël, mon véritable amour m’a donné: huit elfes érotiques. »

« Cela m’a tellement dérangé », a déclaré Stodden. « Je ne savais pas à quel point cela m’affectait. Chrissy m’a dit de faire des siestes. Cela m’a fait voir qu’elle faisait partie de ce sombre problème. Dire aux filles de faire une sieste. Elle a besoin d’apprendre, de s’excuser et de ne plus jamais recommencer.

Plus tard en 2020, Teigen s’est engagé dans une autre dispute sur Twitter avec l’auteure de livres de cuisine Alison Roman.

Roman avait critiqué Teigen pour avoir suivi ses livres de cuisine avec une ligne sur Target et une page Instagram que Ronan a décrite comme une «ferme de contenu».

« [It] était comme: Boom. Ligne à la cible. Boom, maintenant elle a une page Instagram qui a plus d’un million d’abonnés où c’est juste, comme, des gens qui gèrent une ferme de contenu pour elle », a déclaré Roman.« Cela me fait horreur et ce n’est pas quelque chose que je veux faire. Je n’aspire pas à ça. Mais comme, qui rit maintenant? Parce qu’elle gagne une tonne … d’argent.

Ces commentaires ont envoyé Teigen à son endroit préféré pour résoudre les désaccords, Twitter, où elle a exprimé sa déception.

Le crachat a divisé Twitter. Beaucoup ont posté des messages de haine agressifs envers Roman, l’appelant pour avoir critiqué les femmes asiatiques qui réussissaient, tandis que d’autres ont qualifié Teigen d’hypocrite pour son incapacité à accepter des commentaires francs, bien que quelque peu critiques, similaires à ceux qu’elle avait adressés aux autres dans le passé.

Teigen a fini par prendre une pause sur Twitter, en disant: « C’est ce qui se passe. Le premier jour, une tonne de soutien, puis le million de raisons suivantes pour lesquelles vous méritiez cela. Cela n’échoue jamais. »

Elle revient peu de temps après, mais les événements récents montrent que le mannequin n’a pas pu se réconcilier avec la plateforme.

Ceux qui le distribuent ne peuvent pas toujours le prendre, mais devraient-ils le faire?

La déclaration la plus récente de Teigen à propos de son départ a suscité des critiques sur la façon dont elle, en tant que personne qui a répandu sa part de négativité en ligne via son énorme compte Twitter, peut désormais prétendre se sentir blessée par ses expériences sur Twitter.

Mais Teigen dit que son activité sur Twitter et la description de celle-ci par les médias la dénaturent.

«J’ai toujours été dépeinte comme la fille forte des applaudissements, mais je ne le suis tout simplement pas», a-t-elle écrit.

Cela survient quelques mois à peine après que Teigen ait été victime d’une horrible pêche à la traîne en ligne à la suite de la perte de son troisième enfant en raison de complications de grossesse tardives.

Les expériences des adolescents sur Twitter sont un excellent exemple de la façon dont même ceux qui peuvent sembler durs ne peuvent pas, et ne devraient pas, simplement accepter le poids des abus incessants en ligne.

Beaucoup pourraient soutenir que Teigen ne peut pas être une victime aussi bien qu’un agresseur, mais le cycle toxique du discours sur les réseaux sociaux peut nous faire tous les deux.

Lorsque vous combattez le feu par le feu, tout le monde est brûlé.

