Ce que l’arrestation de Georgia signifie pour la saison 3 de « Ginny And Georgia »

Il y a quelques jours, le saison 2 de « Ginny et Georgia » et le passé continue de hanter les protagonistes. quand on pensait qu’il Le personnage de Brianne Howey il aurait enfin sa fin heureuse dans le série netflixla police est arrivée pour l’arrêter alors qu’elle partageait une danse de jeunes mariés.

Pourquoi Georgia a-t-elle été arrêtée dans le dernier épisode ? Alors qu’ils célébraient leur mariage avec Paul, les autorités ont pris d’assaut la mairie pour l’attraper pour le meurtre de Tomle mari de Cynthia.

À ce moment-là, tout le monde a été choqué, et bien que le maire (et maintenant le mari de Georgia) promis de l’aider avec des avocats, la situation ne s’annonce pas bonne pour la jeune maman.

Certainement, le fait qu’un des crimes qu’elle a commis ait été révélé, cela affectera votre relation avec le reste des personnages, y compris votre partenaire et vos enfants. Il convient de mentionner que la scène du petit Austin pourchassant la voiture de police était déchirante.

Georgia a célébré son mariage avec Paul à la mairie, mais la cérémonie a été interrompue (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE L’ARRESTATION DE GEORGIA POUR LA SAISON 3 DE « GINNY AND GEORGIA » ?

L’arrestation de Georgia aura un impact important sur la saison 3 de « Ginny and Georgia », en particulier sur le type de relations que le protagoniste entretient avec les autres. Bien qu’elle ait déjà beaucoup parlé à Paul de son passé troublé (incité par sa fille pour être honnête), a omis le facteur important qui a tué ses deux ex-maris.

La relation de Georgia avec Paul

Deux voies s’offrent à vous : nier toute responsabilité ou avouer ce que vous avez fait à votre mari. Avec le premier, elle a peut-être une chance d’être moins blessée (grâce à l’influence de Paul et à celle de ses avocats).

Cependant, s’il avoue ce qu’il a fait – même s’il en explique les justifications – la vision que j’avais d’elle peut complètement changer et donc aussi leurs sentiments.

« Je pense qu’une fois arrêté pour meurtre, les choses vont refaire surface.», a déclaré la créatrice Sarah Lampert à TV Line, faisant allusion à la route qu’ils prévoient d’emprunter dans le prochain épisode.

La relation de Georgia avec Ginny

Pendant ce temps, la relation entre Georgia et Ginny peut également être affectée, car elle peut, En apprenant qu’il continuait à tuer, la relation a également changé.

À cet égard, les productrices exécutives Debra J. Fisher et Sarah Lamper ont fait remarquer que leurs interactions ont toujours été complexes, mais elles n’ont pas voulu donner plus de détails.

« La relation entre Ginny et sa mère est une chose dynamique, vraiment complexe et en constante évolution. leur relation est vraiment traitée comme un personnage, et elle change toujours, évolue toujours. Alors seul le temps nous le dirails ont ajouté.