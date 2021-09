Ce que l’animatrice de « DWTS » Tyra Banks a fait pour éviter de « se battre » sur scène tous les soirs

Danser avec les étoiles a annoncé Tyra Banks comme animatrice en juillet 2020. Le mannequin et acteur a remplacé l’animateur de longue date de l’émission, Tom Bergeron, qui est parti après la saison 28.

Une fois qu’elle a rejoint DWTS, Banks s’est démarquée par ses looks de mode éblouissants et son énergie vibrante. Cependant, elle a trouvé une partie du travail extrêmement inconfortable.

Tyra Banks détestait porter des talons sur la scène ‘DWTS’

Avant DWTS, Banks avait une forte histoire avec la télévision. Au début des années 2000, elle crée et anime Le prochain top modèle américain. L’émission est restée à l’antenne pendant plus de 20 saisons et s’est terminée en 2015. Au cours de ANTM, Banks a également lancé son talk-show de courte durée, The Tyra Banks Show.

Même si elle n’était pas étrangère à la télévision, la star du podium avait du mal à se sentir à l’aise sur le DWTS organiser. Dans une interview avec Us Weekly, elle a déclaré que le remplacement de ses talons hauts par des baskets avait fait son expérience sur DWTS beaucoup plus agréable.

« Si vous revoyez des épisodes, il y a des émissions où je m’amuse plus, et c’est parce que j’ai des baskets sous ma robe », a déclaré Banks. « Et c’est 100 pour cent vrai. « Quand j’ai des baskets sous ma robe, je me sens plus libre. Quand je ne suis pas [in sneakers, I’m struggling] dans mes talons hauts.

Tyra Banks portait des baskets lors de la finale de la saison ‘DWTS’

En novembre 2020, Banks a prouvé à quel point elle est à l’aise en baskets dans un épisode de DWTS. Lors de la finale de la saison 29 de l’émission, l’ancien de Victoria’s Secret a porté une « robe de couture bleu bébé ». La robe était l’une des tenues les plus discutées de Banks de la nuit. Cependant, le modèle a partagé via Twitter qu’elle avait ajouté une tenue plus confortable sous sa robe massive.

Se faufiler sur toi avec ces baskets sous ma robe bleu bébé couture. @DancingABC la finale est en DIRECT sur la côte est maintenant !!! – Tyra Banks (@tyrabanks) 24 novembre 2020

« Je te surprends avec ces baskets sous ma robe bleu bébé couture », a écrit Banks. « La finale de @DancingABC est en DIRECT sur la côte est maintenant !!! »

Après le DWTS finale, Banks a déclaré qu’elle aimait porter des baskets au lieu de talons pour l’événement. De plus, elle prévoyait de faire des chaussures un incontournable de la garde-robe après une expérience déchirante avec des chaussures moins confortables.

« J’ai eu mes deuxième et troisième orteils engourdis pendant cinq jours après la tenue de la semaine dernière parce que ces chaussures n’étaient pas confortables », a déclaré Banks en novembre 2020.

Tyra revient-elle dans la saison 30 de « DWTS » ?

Depuis qu’elle DWTS débuts, de nombreux fans ont apprécié la façon dont Banks a accueilli l’émission. En juillet 2021, elle annonce son retour à la compétition pour DWTS saison 30. Le retour survient après que Banks a parlé de son émission télévisée en direct qui a irrité certains fans.

« Je dis toujours aux gens: » Il va y avoir des choses folles dans l’industrie du divertissement « , comme vous les gars, j’en suis sûr, voyez sur les réseaux sociaux et la presse et toutes sortes de choses, en disant des choses folles », a-t-elle commencé. « Mais quand vous connaissez cette vérité, cela vous permet de dormir la nuit parce qu’il y a toutes ces choses, et les apparences et les hypothèses, mais quand vous connaissez cette vérité, vous pouvez dormir la nuit. »

Danser avec les étoiles La saison 30 sera diffusée le 21 septembre 2021.

