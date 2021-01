Ce que la vice-présidence de Kamala Harris signifie pour les filles métisses comme moi

Voir une femme de couleur devenir vice-présidente des États-Unis a été un rêve pour de nombreuses jeunes filles, mais spécifiquement pour les filles métisses comme moi, c’est énorme.

Les messages que nous recevons en tant que jeunes enfants métis sont souvent: choisissez un camp. « Êtes-vous ceci ou êtes-vous cela? ».

Vous êtes «testé» pour votre course et si vous ne réussissez pas les tests décisifs raciaux, vous serez considéré comme «insuffisant».

J’ai toujours trouvé cela intéressant, car nous n’avons jamais de test décisif racial pour les Blancs.

Ces messages – en particulier à partir d’un jeune âge – peuvent nuire à l’estime de soi et au sentiment d’appartenance des jeunes filles à leur communauté.

En tant que personne multiraciale, nous sommes victimes de discrimination tous les deux les communautés dont vous êtes censé faire partie. C’est ce que Diana Sanchez, professeur à l’Université Rutgers qui étudie l’identité multiraciale en Amérique, appelle la «double discrimination».

Quand je grandissais, les médias présentaient principalement des personnes à moitié blanches bi / multiraciales qui avaient des caractéristiques eurocentriques. Prenons l’exemple de Christina Aguilara, une chanteuse qui s’est levée dans les années 90 et qui est d’origine équatorienne et européenne. Alors que je suis tout à fait pour le pouvoir latina, Christina Aguilara était une Latina blanche aux cheveux blonds et aux yeux bleus, quelqu’un qui était la quintessence des normes de beauté occidentales.

Il était rare de voir des métis qui n’avaient pas de caractéristiques eurocentriques dans les médias ou au pouvoir.

Maintenant, à l’époque de Black Lives Matter, l’appel à la justice raciale et à plus de diversité dans une pléthore d’industries, nous voyons plus de représentation. Mais comment gérons-nous cela?

Alors que Kamala Harris accédait au pouvoir au sein du gouvernement américain, les médias ne pouvaient pas saisir son identité. Les médias sous-estimeraient l’héritage sud-asiatique de Kamala, ou diraient qu’elle n’était pas «assez noire» ou «assez sud-asiatique».

Cela nous montre que nous avons encore un long chemin à parcourir pour comprendre et discuter de la race. Notre société ne semble pas pouvoir aller au-delà du binaire noir et blanc en matière de race, et ressent toujours le besoin de jeter les gens dans des boîtes.

Kamala Harris, cependant, embrasse son identité métisse et nous montre que notre identité nous donne du pouvoir: «Lorsque j’ai posé ma candidature pour la première fois, c’était l’une des choses avec lesquelles j’ai eu du mal, à savoir que vous êtes obligé de vous définir de manière à vous intégrer parfaitement dans le compartiment que d’autres personnes ont créé. Mon point était: je suis qui je suis. Je suis bon avec ça. Vous devrez peut-être le comprendre, mais je suis d’accord. «

Kamala Harris nous montre que nous n’avons besoin de la permission de personne pour être qui nous sommes, nous devons seulement nous accepter: «Pour les autres personnes qui n’arrivent pas à comprendre que je suis ‘assez noire’, j’ai un peu l’impression que c’est leur problème, pas le mien. Peut-être qu’ils ont besoin de retourner à l’école pour comprendre. Et peut-être qu’ils ont besoin d’en apprendre davantage sur la diaspora africaine et peut-être qu’ils ont besoin d’apprendre un certain nombre d’autres choses.

Être une femme de couleur multiraciale signifie que vous portez les attentes de nombreuses communautés (dans le cas de Harris, être une femme, noire et sud-asiatique), tout en étant interrogée sur votre identité en même temps. Kamala Harris rejette l’idée d’avoir besoin de faire ses preuves et trouve plutôt du réconfort dans son identité et l’histoire de sa famille en racontant l’histoire du voyage de sa mère tout au long de sa campagne.

Être métis en Amérique signifie que vous défiez les boîtes dans lesquelles la société vous met. Vous remettez en question les notions stéréotypées de la suprématie blanche. Kamala Harris perturbe le récit qui nous dit «nous ne sommes pas assez» et nous dit que les différentes parties de notre histoire nous rendent réellement entiers.

Bien que ce sera toujours un défi d’être métis en Amérique, Kamala Harris nous montre qu’il s’agit d’embrasser qui vous êtes et de trouver du pouvoir en cela.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations.