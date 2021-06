Ce que la série du Seigneur des Anneaux pourrait apprendre des films et pourquoi elle devrait oublier le Hobbit

Lorsque la version de Peter Jackson de la série de livres Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkein a été publiée sous forme de films, le public l’a lapée. Cependant, même si les films précédents basés sur le film de Tolkein Le Hobbit ont gagné un large public, ils n’ont pas réussi à captiver l’imagination d’une génération comme les originaux l’avaient fait avec succès auparavant. Maintenant, Amazon prend le relais après avoir payé 250 millions de dollars pour les droits de production en 2017, et engagé au moins 1 milliard de dollars pour cinq saisons, ce qui en fait la série télévisée la plus chère jamais réalisée.

Avec un budget aussi important, la firme de Jeff Bezos sera soucieuse d’assurer le succès de la série et s’inspirera probablement des précédentes adaptations des contes de la Terre du Milieu pour s’inspirer de la façon de le faire. Un facteur qui a fait ressortir la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson était son réalisme, étrange pourrait-on penser d’une franchise fantastique impliquant des sorciers, des orcs et des elfes. Cependant, par rapport à Le Hobbitfilms, Le seigneur des anneauxles films sont plus ancrés, sombres et granuleux, ce qui rend les éléments fantastiques des films beaucoup plus compréhensibles et beaucoup moins accablants.

La trilogie Hobbit présente des chutes de grande hauteur (apparemment sans affecter les personnages impliqués), des batailles mettant en scène des nains dans des barils flottant sur une rivière et des lapins tirant un traîneau (sur lequel un adulte se l’homme est assis). Malgré Le seigneur des anneauxavoir son propre « Vraiment ?! » moments (Aragorn et Frodon se penchant en avant pour diriger d’une manière ou d’une autre un pilier de pierre finement équilibré dans La communauté de l’anneau), dans l’ensemble peu nombreux, négligeant la présence évidente de créatures mythiques et d’objets tout-puissants bien sûr. Il y a certaines règles à suivre dans un film fantastique comme ceux-ci ; c’est bien d’inclure des créatures mystiques et des personnages aux pouvoirs magiques, c’est la base du genre, mais une ligne est franchie lorsque les lois fondamentales de la gravité (par exemple) sont ignorées au cours du film.

Le style des deux trilogies est également à prendre en compte par Amazon. Le seigneur des anneauxa une sensation beaucoup plus sombre et granuleuse, en partie en raison de l’utilisation d’effets spéciaux uniquement lorsque cela est nécessaire. Le Hobbit cependant, divise l’opinion, avec son utilisation d’effets spéciaux apparaissant caricaturaux et brillants pour certains. Même la bataille de fin de la trilogie du Hobbit dans le film final semblait fantaisiste et farfelue, un contraste frappant avec l’assaut pluvieux de Helm’s Deep in. Les deux tours.

Il est important de mentionner à ce stade que Le Hobbit trilogy était toujours un ajout très réussi à la franchise et a rapporté près de 3 milliards de dollars dans le monde. Le point de vue de Peter Jackson sur la première incursion de JRR Tolkein dans la Terre du Milieu a décrit avec précision l’histoire montrée dans le livre et a permis au public de retourner dans le monde de Tolkien dont ils avaient envie depuis Le retour du roiest sorti en 2003. Les différences entre les deux trilogies ne signifient pas nécessairement que l’une est supérieure à l’autre, il est également important de noter que Jackson devrait prendre en compte le ton du premier livre lors du choix d’un style dans pour tourner des films.

Choisir un style pour la nouvelle série sera une tâche difficile pour les dirigeants d’Amazon. D’un côté, vous avez le récent succès très tentant de Game of Thrones, une approche beaucoup plus sombre et tout-aller du drame fantastique. De l’autre, Amazon souhaitera qu’une telle franchise soit accessible à tous les publics, et un style plus familial pourra être choisi. Quoi qu’il en soit, tous les regards, y compris celui de Sauron, seront rivés sur Amazon lors de la sortie du prochain chapitre de la franchise populaire.

Comme la trilogie originale et Le Hobbittrilogie, celle d’Amazon Le seigneur des anneauxsera tourné en Nouvelle-Zélande, permettant à la série de se sentir liée au cinéma, au moins dans une certaine mesure. La rumeur dit que la série se déroulera avant les événements de Le Hobbit, à l’ère du « deuxième âge » de Tolkein. Des rumeurs ont également circulé sur l’inclusion d’un Aragorn plus jeune que celui vu dans Peter Jackson. Le seigneur des anneauxtrilogie, cependant la chronologie de la série semblerait dissiper cette théorie.

Malgré l’engagement de la société pour cinq saisons de la nouvelle série, Amazon n’a pas exclu d’autres séries, si l’émission devait être un succès. Les séries dérivées sont également une possibilité, les droits de production d’Amazon le permettant. La série étant une préquelle de celle de Tolkien Le Hobbitet Le seigneur des anneaux,Amazon est libre de présenter ses propres personnages et de produire ses propres histoires, mais celles-ci doivent s’adapter à n’importe quel travail de Tolkien et ne doivent pas contredire les informations incluses dans ses douze livres se déroulant dans la Terre du Milieu.

S’adressant à NME, la star de la trilogie originale Elijah Wood (Frodo Baggins), a déclaré: « Je trouve très bizarre que les gens l’appellent Le Seigneur des Anneaux comme un raccourci, parce que ce n’est pas Le Seigneur des Anneaux! Il se déroule au deuxième âge de la Terre du Milieu.

« Je suis super fasciné par ce qu’ils font avec la série. D’après ce que je comprends, le matériel sur lequel ils travaillent existe chronologiquement plus loin dans l’histoire dans la tradition de Le Seigneur des Anneaux ou la Terre du Milieu que tous les personnages représentés dans Le seigneur des anneaux. Cela sonne plus à l’époque du Silmarillion. Pas pour devenir ringard, mais c’est le deuxième âge de la Terre du Milieu. »

L’acteur a également exprimé son intérêt à reprendre le rôle de Frodon, si le matériel permet son retour : « S’il y avait un monde où cela avait un sens et était organique à ce qu’ils font, alors oui.

« Écoutez, n’importe quelle excuse pour aller en Nouvelle-Zélande travailler sur quelque chose, je suis absolument là. »

Le seigneur des anneaux ajoute à la liste croissante de séries d’Amazon, y compris des succès tels que M. Robot, La merveilleuse Mme Maisel et L’étendue. Amazon a également récemment acheté MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars, la société gère actuellement le James Bond, Bill & Ted, Famille Addams et Tomb Raider franchises de films. Le conte de la servante, Vikings et Fargosont des exemples des propriétés de télévision de MGM.

