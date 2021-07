Ce que la libération de Bill Cosby signifie pour #MeToo et les survivants d’agressions | Keya Murthy

Quand j’ai lu la nouvelle que Bill Cosby avait été libéré de prison pour un détail technique, je n’ai pas pu ressentir ou penser pendant un moment.

Lentement, les pensées et les émotions ont émergé de mon inconscient profond, comme des bulles qui émergent sur la plage pour éclater après qu’une vague ait quitté le rivage.

Et la justice ? Qu’en est-il des accusateurs de Cosby qui ont courageusement raconté leurs histoires de traumatisme ?

Que signifie la libération de Cosby pour les futures victimes d’agressions et d’abus sexuels ?

Chaque bulle est une particule d’énergie, une mémoire stockée quelque part dans le recoin de mon esprit. Mon cœur ressemble à une grotte avec des crevasses tout autour, et dans ces crevasses se trouvent des souvenirs sous la forme de grappes d’énergie, qui dorment.

Chaque fois qu’il y a un flash d’information d’un autre agresseur qui s’est échappé, les murs de la grotte sont secoués et un groupe d’énergie est délogé. J’ai l’impression de revivre mon passé dans le présent.

La vie se transforme en mode flash-back.

Pourquoi la libération de Bill Cosby est encore plus traumatisante.

Lorsque le mouvement #MeToo a commencé, ce n’était pas une période facile pour ceux qui y ont participé ou même pour ceux qui ont dû en être témoins.

#MeToo ne concernait pas les hommes contre les femmes – il s’agissait d’agresseurs menteurs qui pensaient pouvoir s’échapper parce qu’ils pensaient que leurs actes de violence étaient justifiables.

Bien que Cosby ait été reconnu coupable, il a déclaré qu’il n’exprimerait aucun remords lors de son audience de libération conditionnelle. Il préférerait purger 10 ans de prison plutôt que d’exprimer des remords.

Tout se résume à un humain qui croit que ses actions sont justes.

Et cet événement ne fera que décourager ceux qui demandent justice pour agression sexuelle.

Je viens d’Inde, où le patriarcat règne toujours.

En Inde, les femmes jouent encore aux jeux des hommes si elles veulent avoir leur mot à dire dans la société. J’ai souvent entendu des hommes insulter leurs collègues féminines lors de conversations informelles.

Même aujourd’hui, lorsqu’une femme parle d’abus sexuel à la maison, au travail ou sur la route, la première chose que vous entendez d’autres femmes indiennes est : « Que portait-elle ?

Lorsque les hommes et les femmes, les garçons et les filles ne peuvent pas être protégés par la société lorsqu’ils sont maltraités par des personnes riches et puissantes, comment pouvons-nous rassurer nos citoyens qu’ils sont en sécurité sur leur propre lieu de travail, dans la rue ou même dans leur propre maison ?

Nous revivons encore et encore le même traumatisme.

Le 7 octobre 2016, lorsque la conversation obscène entre l’animateur de télévision Billy Bush et Donald Trump faisait l’actualité, de nombreuses femmes que je connais qui avaient refoulé des souvenirs d’abus sexuels ont revécu leur traumatisme, tout comme avec Cosby.

Billy Bush a perdu son emploi et Donald Trump est devenu le président des États-Unis et la personne la plus puissante de la planète pendant quatre ans.

Un de mes amis, titulaire d’un doctorat. en psychologie clinique et a travaillé pendant 40 ans avec des vétérans et leurs familles, a revécu son traumatisme d’abus par son professeur pendant le cours de thérapie sexuelle, comme si c’était hier.

Et beaucoup de gens se précipitent encore pour blâmer la victime.

J’ai entendu beaucoup d’hommes, tant en Inde qu’aux États-Unis, dire que les femmes qui recherchent l’attention inventent des histoires comme celles-ci. La plus grande question, « Pourquoi n’ont-ils pas signalé le jour de l’attaque ? »

De tels opposants ont déjà pris leur décision, donc je ne m’engage pas avec eux. Sous mon souffle, je dis en silence : « Le karma est un égaliseur.

Je comprends que la morale et l’éthique sont créées pour une raison, donc les gens peuvent être leur propre juge avant de parler ou d’agir.

Mais, ceux qui n’ont pas connu l’amour en grandissant et ne connaissaient que la peur et le pouvoir sont une race différente. Dans leur modèle du monde, la morale et l’éthique sont pour les pauvres et les faibles.

Des amis qui « se soucient » m’ont dit que je n’avais pas besoin d’être aussi gentille. C’est le jour où ils voient le dernier de moi.

Trois à dix ans de prison pour un agresseur ne justifient pas la durée de vie des traumatismes subis par les victimes d’abus au quotidien.

Oui, la thérapie existe, certainement.

La thérapie est comme la colle qui rassemble les parties cassées, mais les fissures apparaîtront toujours. Les blessures guérissent, mais les cicatrices apparaissent.

J’ai entendu des histoires de Juifs d’Europe qui se sont convertis au christianisme ou au catholicisme pour survivre à l’holocauste.

Plus tard, en tant qu’adultes avec leurs propres enfants, lorsqu’ils ont entendu les hurlements de la sirène dans les rues, ils ont fait baisser leurs enfants et ils se sont cachés aussi longtemps que le son persistait dans l’air.

Le traumatisme de la persécution de leur enfance a été transmis à leurs enfants à travers une vie de peur.

Maintenant, ces enfants, en tant qu’adultes, ne se baissent pas lorsqu’ils entendent une sirène, mais le souvenir de se recroqueviller avec leur mère est un rappel constant d’une horreur vécue par leurs ancêtres.

Vol dont il n’y a pas de récupération.

Bouddha a dit : « Si vous voulez que le voleur ne vole pas, donnez-lui une opportunité d’emploi.

Oui, l’argent volé peut être récupéré, mais comment retrouver la tranquillité d’esprit après le traumatisme de l’abus sexuel ?

Au cours de ma procédure de divorce, en tant que mère d’une trentaine d’années avec trois jeunes enfants, allant à l’école et commençant un nouveau cabinet, une juge m’a dit : « Madame Murthy, vous avez une maîtrise, vous avez une expérience professionnelle en tant qu’ingénieur , vous avez légalement le droit de travailler dans ce pays. Pourquoi ne pas abandonner votre école et votre entreprise et aller chercher un emploi ? Ce n’est pas la responsabilité du père de payer pour l’enfant. »

Je suis sorti de ce tribunal en sachant: « Si cela doit être, c’est à moi de décider. »

Lorsqu’une personne a subi un traumatisme et n’y a pas fait face, elle reste une survivante.

Mes derniers mots aux victimes de tout abus sont donc les suivants : faites du pardon une pratique quotidienne – pour vous-même, pour tout le monde et pour tout ce que vous rencontrez pendant vos heures d’éveil.

Dites-vous : « Tout le monde fait de son mieux avec ce qu’il a et ce qu’il sait comme moi.

Répétez-le encore et encore chaque jour, et un jour, lentement mais sûrement, vous vivrez une vie belle, puissante et libre.

Keya Murthy est une hypnothérapeute clinique accréditée et formatrice en Programmation Neuro-Linguistique (PNL). Elle a aidé à guérir des milliers de personnes au Ventura Healing Center depuis 2006. Pour plus d’informations, envoyez-lui un e-mail ou visitez son site Web.