Ce que la libération de Bill Cosby signifie pour l’appel de Harvey Weinstein

Le délinquant sexuel condamné Harvey Weinstein plaide non coupable de 11 accusations supplémentaires d’agression sexuelle en Californie.

Après avoir été extradé de sa prison de New York, le producteur de films en disgrâce a comparu devant un tribunal de Los Angeles pour faire face à des chefs d’accusation comprenant des viols multiples, des violences sexuelles et une copulation orale forcée contre cinq femmes entre 2004 et 2013.

Les avocats de Weinstein ont également déposé un recours plus tôt cette année pour demander un nouveau procès pour ses accusations précédentes.

À l’ère de #MeToo, le cas de Weinstein présente de nombreux parallèles avec celui de Bill Cosby, dont les condamnations pour agression sexuelle ont été annulées le mois dernier. Avec les similitudes vient la crainte que Weinstein puisse toujours marcher comme un homme libre si ses appels aboutissent.

Que signifie la libération de Bill Cosby pour Harvey Weinstein ?

Bien que Weinstein et Cosby aient été autrefois deux exemples significatifs de justice rendue dans le mouvement #MeToo, la libération de Cosby a peut-être fait renoncer à une certaine confiance dans notre système juridique.

Voici comment les avocats de Weinstein ont utilisé des tactiques similaires à celles de l’équipe de Cosby pour demander sa libération.

Bill Cosby et Harvey Weinstein ont fait appel des condamnations pour des motifs similaires.

Dans leur appel, les avocats de Weinstein ont fait valoir que son juge n’aurait jamais dû entendre des témoins de «mauvais actes antérieurs» – ce sont des témoins qui ont témoigné sur d’autres allégations non inculpées qui n’étaient pas liées à celles portées contre Weinstein.

L’appel de Cosby mentionnait également un argument similaire, car son procès comportait des témoignages de plusieurs autres témoins qui affirmaient avoir été drogués et agressés par lui.

Cependant, les règles entourant le témoignage des « mauvais actes antérieurs » diffèrent d’un État à l’autre. La libération de Cosby a eu lieu en Pennsylvanie tandis que l’appel de Weinstein sera examiné à New York.

Il existe quelques différences entre les appels de Bill Cosby et Harvey Weinstein.

La condamnation de Cosby a également été portée en appel sur une autre question que Weinstein n’a pas en sa faveur.

En annulant sa condamnation, le plus haut tribunal de Pennsylvanie a cité un accord de non-poursuite que Cosby avait conclu avec un ancien procureur dans une affaire civile pour les mêmes crimes.

Une décennie avant ses poursuites pénales, Cosby avait accepté de siéger pour l’affaire civile à la condition qu’aucune poursuite pénale ne puisse être engagée à l’avenir.

Cette preuve a ensuite été utilisée contre lui, ce que le tribunal a jugé être une violation de son droit à une procédure régulière.

Comme Weinstein n’a jamais prétendu avoir un tel accord, sa condamnation ne peut être annulée pour ces motifs.

La conviction de Cosby qu’il avait obtenu l’immunité est un fait quelque peu inhabituel de son cas qui lui a permis de se libérer.

Il semble peu probable que Weinstein connaisse le même sort.

Les avocats de Weinstein ont été encouragés par la libération de Cosby.

Les représentants de Weinstein pensent que la condamnation annulée de Cosby ouvre la voie à la libération de leur client.

«En infirmant la condamnation de Bill Cosby, la Cour suprême de Pennsylvanie a démontré, une fois de plus, que peu importe qui peut être un accusé et quelle que soit la nature du crime, on peut compter sur les tribunaux pour suivre la loi et arriver à la bonne décision. décision », ont déclaré les avocats de Weinstein dans un communiqué après la libération de Cosby.

« Cette décision réaffirme également notre confiance dans le fait que la division d’appel de New York parviendra à une décision tout aussi correcte dans l’appel de Harvey Weinstein, compte tenu de l’abondance de questions qui appellent à un renversement », ont ajouté les avocats.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.