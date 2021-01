Ce que Joe Biden et Kamala Harris doivent faire pour gagner la génération Z

La génération Z a remporté la présidence de Joe Biden, alors que peut-il faire en retour?

La génération Z, qui a actuellement entre 8 et 23 ans, a démontré à maintes reprises son influence politique et son pouvoir social au cours de l’année écoulée. Ils sont le groupe qui mène le changement sur les plateformes de médias sociaux, inspirent des manifestations pacifiques et s’engagent dans des conversations politiques en ligne.

En mai 2020, lorsqu’un jeune de 17 ans a filmé et partagé une vidéo de George Floyd mourant en garde à vue à Minneapolis, des millions de jeunes ont incité à des manifestations à travers le monde pour soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Plus tard cet été-là, une farce conceptualisée sur TikTok pour réserver des sièges lors d’un rassemblement pro-Trump à Tulsa a abouti à un stade presque vide au premier des nombreux échecs de la campagne électorale du président 2020.

Puis, alors que le jour des élections se déroulait en novembre, les sondages à la sortie des sondages ont montré un nombre record de jeunes électeurs, dont 65% ont voté pour faire de Joe Biden leur président.

Si nous ne le savions pas déjà, les résultats des élections ont prouvé que la génération Z était l’une des armes les plus puissantes de l’arsenal politique de Biden. Mais la relation devra fonctionner dans les deux sens.

Le jour de l’inauguration sera une victoire pour ce groupe d’âge qui s’est battu pour voir Joe Biden et Kamala Harris remplacer le président Donald Trump et Mike Pence. Un rare moment de réconfort pour une génération qui se sent souvent désillusionnée par les perspectives politiques.

Mais comme tous les bons militants sociaux et politiques en herbe le savent, la quête du changement est une ascension difficile et Joe Biden devra faire plus que gagner les élections pour garder la génération Z de son côté.

Que peuvent faire Joe Biden et Kamala Harris pour la génération Z?

Après une année de comptes raciaux, une crise sanitaire mondiale, des dommages climatiques désastreux et le terrorisme intérieur, la génération Z a naturellement des attentes élevées pour notre 46e président.

Une enquête menée auprès de plus de 19 000 jeunes de 13 à 25 ans a révélé des domaines clés que les électeurs actuels et potentiels suivront de près au cours des 4 prochaines années.

Pour 74% de la génération Z, la justice raciale est en tête de leur liste de préoccupations.

L’administration Biden-Harris a clairement annoncé son intention de résoudre ce problème: les propositions économiques visant à lutter contre les inégalités de revenus avec les communautés noires et latines offrent des solutions aux inquiétudes de la génération Z.

Mais ce sont peut-être les stratégies de justice pénale et de réforme de la police de Biden qui attirent le plus l’attention alors que la génération Z lutte contre le double standard entre la façon dont les différentes races vivent la police.

La génération Z a été scandalisée par les manifestations du Capitole et 77% des répondants au sondage pensent que les émeutiers auraient été traités différemment s’ils étaient issus de groupes noirs ou d’autres groupes POC.

Les utilisateurs des médias sociaux et la génération Z ont apporté leur soutien au mouvement Defund The Police après la mort de George Floyd. Joe Biden doit être prêt à réorienter le financement de la police vers les services d’éducation, de santé et de santé mentale s’il s’attend à ce que les partisans de ce mouvement restent de son côté.

L’accessibilité des soins de santé était une autre préoccupation prioritaire pour 62% des répondants.

De nombreux membres de la génération Z connaissent une récession économique pour la deuxième fois avant même d’atteindre l’âge adulte. Par conséquent, ils sont préoccupés par leur capacité à accéder aux soins de santé au milieu d’une pandémie mondiale.

Biden a suggéré que sa présidence ouvrirait la voie à un système Medicare-For-All, mais ce sera la plus jeune génération qui paiera le prix le plus élevé si ce plan ne se concrétise pas.

Alors que les déploiements de vaccins se poursuivent à travers l’Amérique, la génération Z attendra probablement avec impatience de voir des personnes de tous les milieux économiques et sociaux avoir accès à ces soins de santé.

Bien qu’ils l’aient soutenu dans les bureaux de vote, la génération Z pourrait changer rapidement de ton si leur choix de président ne tient pas ses promesses.

Ce groupe d’âge maintient ses normes élevées.

43% des répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs que l’administration Biden ferait une différence pour les groupes minoritaires aux États-Unis.

La génération Z a été frustrée par le fait que les partisans de Trump suivent aveuglément le président en dépit de ses lacunes et ils ne sont pas susceptibles d’afficher le même type de chauvinisme en ce qui concerne Biden et Harris.

Pour de nombreux jeunes, Biden était le candidat idéal, juste le meilleur d’un mauvais groupe. Pour cette raison, la génération Z s’est engagée à tenir Biden responsable.

Ils ont atteint leur objectif principal de démettre Trump de ses fonctions et sont prêts à passer aux domaines clés de la justice sociale que Biden devra travailler dur pour améliorer.

Après une présidence Trump tendue, une expiration nationale est méritée mais la génération Z ne laissera pas les 4 prochaines années se perdre, et ils espèrent non plus Joe Biden et Kamala Harris.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.