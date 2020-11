Ce que George Lucas a fait qui a fait dire à Mark Hamill «Quoi?

Beaucoup Guerres des étoiles les fans peuvent choisir un film préféré de la saga, cependant, Mark Hamill est différent car il peut désigner le film de la saga qui était le plus exténuant à faire. Dans une interview, il a expliqué ce qui faisait de ce S particulierGuerres du goudron film si difficile à tourner. Voici ce que George Lucas a fait qui a rendu le tournage plus difficile.

Pourquoi un film particulier de « Star Wars » a été particulièrement difficile à réaliser pour Mark Hamill

Tout d’abord, un petit récapitulatif. Bien que Hamill soit surtout connu pour ses apparitions dans le Guerres des étoiles films, il n’apparaît pas dans tous les films de la saga. Il est un personnage principal dans chaque film de la trilogie originale – Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque, et Le retour du Jedi. Il a également eu des rôles de différentes tailles dans les films de la trilogie suite – le réveil de la force, Le dernier Jedi, et La montée de Skywalker. Alors, lequel de ces films était le plus exténuant?

Dans une interview avec le fonctionnaire Guerres des étoiles site Web, Hamill a déclaré que le film le plus difficile de la saga à réaliser était L’empire contre-attaque. Plus précisément, il a dit qu’il était difficile de réaliser des cascades dans le film. «Et je vais vous dire quelque chose, à l’époque – cela a changé avec l’âge, – mais à cette époque, je voulais faire toutes les acrobaties possibles», dit Hamill. « [Empire] était le plus éprouvant physiquement de tous à cause des duels au sabre laser et tout ça. C’est intéressant a dit Hamill L’Empire frappe était le film le plus épuisant physiquement de la saga lorsque les cascades Le retour du Jedi semblent plus difficiles.

Pourquoi George Lucas a rendu le tournage plus difficile de manière inattendue pour Mark Hamill

Il a travaillé particulièrement dur sur une cascade qu’il n’a jamais réalisée dans le film final pour une raison très spécifique. «J’ai travaillé avec Peter Diamond, qui était le coordonnateur des cascades, et Bob Anderson qui a doublé Vader, qui était champion olympique d’escrime, il y avait donc un entraînement intensif», se souvient Hamill.

«Nous avions élaboré une séquence dont nous étions tous particulièrement fiers. Et je parle de semaines et de semaines de ça… et nous avons dit: ‘Amenons George [Lucas] dans.’ Nous avons amené George pour voir ce que nous avions fait et il a dit: ‘Euh, vous ne pouvez pas enlever vos mains d’un sabre laser. Vous ne pouvez pas le tenir dans une main. Et nous avons dit: ‘Quoi?’ »

Par la suite, Hamill a dû apprendre une nouvelle chorégraphie de combat. Il a félicité Diamond pour avoir donné l’impression qu’il était un combattant qualifié quand il était novice. Les cascades n’étaient pas la seule difficulté rencontrée par Hamill pendant le tournage L’empire contre-attaque – il a dû filmer certaines des scènes de Hoth alors qu’il faisait incroyablement froid dehors.

Comment le public a réagi à « L’Empire contre-attaque »

Alors, tout ce travail a-t-il porté ses fruits? Billetterie Mojo rapports L’empire contre-attaque gagné plus de 400 millions de dollars. C’est une grosse prise au box-office pour un film des années 1980. L’empire contre-attaque C’était un film difficile à faire, mais il a payé.