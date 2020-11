Ce que George Harrison a vraiment aimé à propos du film et de l’album Let It Be des Beatles

En attendant la sortie de Peter Jackson The Beatles: Get Back, nous savons déjà où se situent les membres vivants des Fab Four lors de la sortie du documentaire. Ringo Starr et Paul McCartney ont tous deux exprimé leur approbation de ce regard alternatif sur le Laisse faire sessions.

Quant à George Harrison et John Lennon, nous n’avons que leur point de vue sur les années 1970 Laisse faire – et tous deux ont rappelé la période comme extrêmement désagréable. « C’était juste un sentiment terrible et épouvantable et, étant filmé tout le temps, je voulais juste qu’ils partent », a déclaré Lennon dans Anthologie des Beatles.

Harrison a dit plus ou moins la même chose. «Pour moi, revenir dans l’hiver du mécontentement avec les Beatles [during the Let It Be shoot] était très malsain et malheureux », se souvient-il en Anthologie (dans les années 90). À un autre moment, Harrison l’a décrit comme «douloureux».

À l’origine, Harrison a vu Laisse faire sous un jour beaucoup plus positif. Dans une interview accordée à la BBC en mars 70, il a décrit le film et l’enregistrement comme «un bon changement» par rapport aux précédentes versions des Beatles. Il a aimé les imperfections révélées par le projet.

George Harrison pensait que « Let It Be » était le contraire des enregistrements « cliniques » des Beatles

En mars 70, Harrison savait que les Beatles approchaient de la rupture, et il ressemblait à quelqu’un avec un poids soulevé de ses épaules. S’exprimant sur le programme BBC Radio One Scène et entendu, il s’est concentré sur les aspects positifs de la Laisse faire expérience – et l’album en particulier.

«C’est très rugueux d’une certaine manière mais c’est agréable, parce que vous pouvez voir nos verrues», a déclaré Harrison. «Vous pouvez nous entendre parler, vous pouvez nous entendre jouer faux… C’est tout le contraire de ce type d’approche clinique que nous avons normalement.

Harrison a aimé l’idée d’avoir les côtés, les désordres et autres extras que vous n’obtiendrez jamais d’un album comme Sgt. Orchestre du club Lonely Hearts de Pepper (1967). Et il a souligné les chansons qu’il aimait sur l’album: «Let It Be» et «Don’t Let Me Down».

Bien qu’il n’ait pas battu l’une de ses deux chansons sur Laisse faire, Harrison a mentionné «For You Blue». Il a également mentionné le brouillage entre les pistes, qui a conduit à «Dig It» de Lennon.

Harrison a dit que « Let It Be » était comme une démo mais « valait tellement plus » que les autres albums des Beatles

Dans d’autres interviews, Harrison a parlé de son aversion pour l’approche du groupe sur Sgt. Poivre. Avec la sortie finale des Beatles, il aimait l’idée d’aller dans la direction complètement opposée. « Les gens peuvent penser que nous n’essayons pas parce que c’est vraiment comme un disque de démonstration », a-t-il déclaré à la BBC en riant.

«Mais d’un autre côté, ça vaut tellement plus que ces autres [Beatles] records », a poursuivi Harrison. «Parce que vous pouvez en fait nous connaître un peu plus. C’est un peu plus humain que l’enregistrement en studio moyen. »

Bien que Harrison ait quitté le groupe pendant la Laisse faire tournage, il s’est tenu aux côtés du produit des séances. À partir de ce moment, il pourrait se concentrer sur sa propre carrière d’enregistrement. Et Harrison a connu un début incroyable avec Tout doit passer plus tard cette année.