Ce que dit la science sur l’endroit où placer un ventilateur à la maison

Où le ventilateur doit-il être placé pour garantir les meilleures performances? Il semble que tout compte: la taille de la pièce, la hauteur du plafond… Combien de fenêtres y a-t-il? Combien de meubles?

Nous essaierons de tout répondre à travers le seul expert de ces questions: la science.

La science derrière un simple ventilateur

Derrière les pales de tout ventilateur en plastique, il y a une science établie. Mais commençons par le début. Au-delà de la conception et de la position, tous les ventilateurs utilisent un processus thermodynamique qui part d’un principe de base: l’air « poussé » perd de la chaleur par convection pure .

Un ventilateur n’aspire pas d’air « chaud » et souffle de l’air froid. La formule secrète se trouve dans les ventilateurs de plafond: l’air chaud a tendance à monter en raison de sa densité plus faible, poussé par la pression d’un air plus froid, plus dense et moins expansif. Dans cet échange, un courant est généré par convection.





La convection est un processus naturel, un flux par lequel la chaleur d’un corps est transférée à un corps à température plus basse. Ce principe de base est utilisé par les caloducs de tout système de refroidissement, de votre ordinateur à votre mobile Xiaomi. Selon la loi du refroidissement de Newton, une quantité indéterminée de chaleur est perdue sous forme d’énergie en cours de route.

De plus, plus la zone de transfert est grande, plus le refroidissement est rapide. En d’autres termes: les ventilateurs de plafond sont capables d’agiter tout l’air d’une pièce et, dans ce processus, de refroidir la pièce en peu de temps.

Et n’oublions pas ça l’air froid sèche davantage, ce qui se traduit par une meilleure respirabilité de la peau, une sensation thermique plus agréable. Les capillaires sanguins réagissent à la chaleur en dilatant la peau et en facilitant la transpiration.

Sous cette prémisse, l’idéal est de ne pas garder le ventilateur collé à notre visage. Oui, nous ressentirons la brise avec plus d’emphase, mais en retour, nous pouvons souffrir de douleurs musculaires, sécheresse des lèvres et muqueuse excessive. Si vous voulez savoir où placer le ventilateur, faites attention.

Où placer le ventilateur pour assurer une efficacité maximale





Assure la circulation de l’air. Telle est la clé. Et pour cela, nous devons éviter les obstacles tels que les portes – ne pas placer le ventilateur dans les coins ou les coincer – armoires ou canapés.

L’objectif est de faciliter la sortie de l’air chaud en générant des courants d’air. Vous pouvez utiliser une fenêtre d’entrée et une fenêtre de sortie.

Utiliser un ventilateur dans une pièce fermée est une erreur capitale. C’est la même raison pour laquelle un igloo ne fond pas, sauf que dans ce cas on atteint l’objectif inverse: ne pas refroidir et ne pas dissiper une chaleur excessive. Si vous fermez la porte de la pièce, vous augmenterez la pression. D’autre part, la pression négative génère des courants qui favorisent la circulation de l’air.





Vous pouvez également profiter de zones ou de sources d’air froid, comme la climatisation: si vous avez connecté le courant alternatif, placez l’appareil à un angle approprié de sorte qu’il absorbe une partie de l’air expulsé et pousse cet air froid vers la zone où vous vous trouvez.

Et si vous recherchez une fraîcheur supplémentaire, n’oubliez pas le classique des terrasses d’été. Si vous avez un pulvérisateur ou un humidificateur à la maison comme l’humidificateur antibactérien Mi Smart, profitez de l’humidité générée en le plaçant devant, à un point intermédiaire entre le ventilateur et nous. Les particules d’eau, en s’évaporant, absorbent la chaleur par le même principe de convection, « voler » une partie de notre chaleur corporelle.

D’un autre côté, selon l’endroit où vous vivez et l’heure de la journée, il y aura des zones de votre maison ou de votre bâtiment qui recevront plus de lumière. Idéalement, vous devez orienter le ventilateur vers ces zones, afin qu’il recueille l’air de la zone la plus froide et l’expulse vers la zone la plus chaude.





En ce qui concerne la conception, le nombre de pales et le «bord» de celles-ci – dans les ventilateurs PC, il est courant de voir des turbines avec des dizaines de pales coupées au laser pour éviter les saillies typiques des soudures – est lié non seulement au flux de déplacement air, mais aussi avec le bruit généré dans le processus.

Tout dépend de l’indice de friction: plus la surface est petite, moins il y a de frottement. C’est un principe de l’aérodynamique.





C'est pourquoi le système de sept lames au lieu des trois ou quatre grandes lames habituelles: ils augmentent le débit – de 7 à 27 mètres cubes par minute – et, avec lui, la distance de l'air soufflé – jusqu'à 15 mètres.

Bien entendu, il faut prendre en compte un facteur déterminant: l’utilisation du ventilateur en pleine vague de chaleur n’est pas recommandée. Comme le souligne cette recherche publiée dans les Annals of Internal Medicine, «l’utilisation du ventilateur dans des conditions très chaudes et sèches augmente la fréquence de la transpiration et le confort thermique de tout le corps. […] L’utilisation de ventilateurs pendant les vagues de chaleur peut ne pas être recommandée dans les régions très chaudes (≥45 ° C) mais arides (humidité relative <10%), telles que le centre-sud des États-Unis, l'Australie méridionale et la moitié est ".

En résumé: garder la porte ouverte et le ventilateur pointé vers la zone la plus chaude. Attendons cet été pour nous donner une trêve.